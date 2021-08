Prensa inglesa sobre James: “es la mejor contratación en una generación”

Prensa inglesa no entiende por qué Everton quiere vender a James: “es la mejor contratación en una generación”. Foto: Twitter @EvertonESP.

La situación de James Rodríguez en el Everton es complicada desde hace varios días, pues se ha dicho en varias oportunidades que la directiva del club ve la necesidad de venderle en este periodo de fichajes y, si llega una buena oferta, no se lo pensarán dos veces.

Y es que, desde la llegada del entrenador español Rafael Benítez al banquillo del equipo, se ha hablado sobre la mala relación que existe entre él y el colombiano pues, desde su paso por el Real Madrid se especula que el volante no es del agrado del técnico. Sin embargo, ante el poco tiempo que queda para cerrar el periodo de transferencias, la posibilidad de que James abandone los ‘Toffees’ se va reduciendo cada vez más.

Lo cierto es que, a pesar de que se ha rumorado sobre la opción de ir a equipos como el Sevilla de España y Milan de Italia, por ahora no existe un total interés en el jugador y por ende las negociaciones no han prosperado. El ‘10’ de la Selección Colombia, quien recientemente cumplió sus 30 años de edad, es un jugador talentoso, pero muy propenso a las lesiones, este sería el principal problema por el cual los grandes equipos europeos no se deciden por contratarlo.

Si el 31 de agosto no hay nada oficial, James se verá obligado a quedarse en el Everton y luchar por ganarse un lugar dentro de los titulares de Benítez. No obstante, un nuevo problema habría surgido para el colombiano ya que, según se informó en Inglaterra, el estratega habría pedido a las directivas fichar un jugador en el sector de creación, lugar donde James tiene su influencia.

De acuerdo con las primera informaciones, la primera opción sería Lorenzo Insigne, actual jugador del Napoli, pues ya fue dirigido por Benítez y la buena relación entre ambos facilitaría las negociaciones.

Ante esto la prensa inglesa no se explica el por qué, a estas alturas del mercado, Everton quiere salir del ‘cafetero’. El diario Liverpool Echo, que cubre la actualidad del equipo ‘blue’, dejó claro que la opción de que James continúe esta temporada es grande.

“Es una posibilidad muy real que James Rodríguez se despierte el 1 de septiembre todavía como jugador del Everton. ¿Qué pasaría entonces? Cualquier queja tendría que ser barrida debajo de la alfombra lo más rápido posible. Podría darse el caso de que Benítez tuviera que tragarse algo de orgullo, por así decirlo. Acepte que Rodríguez está allí para quedarse y encontrar un lugar para él en el equipo, porque, al final del día, no puede darse el lujo de tener un jugador de su calidad ‘enfurruñado’”, señalaron.

De hecho, el diario elogió las condiciones del jugador colombiano y sentenciaron que es el mejor fichaje que ha hecho el Everton en los últimos años.

“El jugador de 30 años es el mejor jugador que los Blues han contratado en una generación. En su día puede desbloquear la defensa de cualquier equipo de la Premier League. Hay que encontrar un sistema que funcione para él, y puede producir muchos goles y asistencias”, añadieron.

James desmintió la opción de ir al Atlético de Madrid

James Rodríguez publicó en sus redes sociales una fotografía suya acompañada por el texto “Nunca dejes de creer’', este además iba con dos emoticones, una cara feliz y otra flecha con la leyenda “pronto”. Inmediatamente en redes sociales se asoció esta frase con la utilizada por los hinchas del Atlético de Madrid y los rumores ante una salida del Everton FC incrementaron.

Sin embargo, el mismo jugador colombiano a través de una transmisión en la plataforma de Twitch se encargó de aclarar y aseguró que nunca quiso que se le relacionara con el equipo español y que no se trató de nada más que de una coincidencia.

“Yo quise poner una foto y dije ¿Qué mensaje pongo?. Yo no sabia de que esto que puse va con un equipo que es el que ustedes dicen”

Según James, el mensaje iba con la intención de no rendirse y de que lo que viene será bueno para su vida personal. Además, dijo en varias ocasiones que nunca nombró algún equipo en especial. Ante los rumores dijo que no está relacionado con el Atlético de Madrid, “No ha habido charlas ni nada”.

