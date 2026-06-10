Colombia

Proponen que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se sometan a exámenes médicos integrales para conocer su estado: “Que Colombia sepa”

El caso de Hugo Chávez y la crisis de sucesión en Venezuela fue usado como ejemplo de los riesgos de mantener en secreto el estado de salud de un jefe de Estado, en un debate que empezó a gestarse en las redes sociales a once días de los comicios

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Una propuesta que empezó a tener acogida en las redes sociales, efectuada por el activista y excandidato a la Cámara de Representantes Nicolás de Francisco, revivió el debate sobre la posibilidad de que los candidatos presidenciales y sus fórmulas a la vicepresidencia se sometan a exámenes médicos integrales, antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial: prevista para el 21 de junio.

De Francisco pidió a través de sus redes sociales que los aspirantes Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y sus compañeros, Aída Quilcué y José Manuel Restrepo, sean chequeados y, una vez tengan los resultados de estas valoraciones, divulguen su estado real de salud. Lo anterior, mediante una evaluación practicada por una junta médica independiente que pueda dar validez a este proceso.

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Entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se definirá el nuevo presidente de la República, durante la jornada del 21 de junio - crédito REUTERS
Entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se definirá el nuevo presidente de la República, durante la jornada del 21 de junio - crédito REUTERS

De Francisco formuló el reto con un argumento que recibió el respaldo del congresista electo Daniel Briceño: el país no solo elige presidente, sino también al que podría reemplazarlo si sobreviene una incapacidad. La solicitud llevó al parlamentario más votado de las elecciones del 8 de marzo a instar a las dos fórmulas a que acepten el llamado y comuniquen al país los resultados de estos análisis.

Colombia no solo está eligiendo presidente, también está eligiendo quién podría reemplazarlo. ¿Qué pasa si un presidente en ejercicio durante su mandato llega a sufrir una enfermedad que lo incapacite y no pueda ejercer sus funciones?”, indicó el reclamante, que no se limitó a un pedido general de transparencia, sino que se apoyó en un escenario hipotético en el ejercicio público.

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- crédito Ovidio González/Presidencia
En el Congreso cursó una iniciativa para conminar al presidente Gustavo Petro a someterse a exámenes médicos; sin embargo la idea no prosperó - crédito Ovidio González/Presidencia

¿En qué consistirían los exámenes médicos que se harían los candidatos presidenciales?

La propuesta de De Francisco apunta, como se mencionaba, a las dos campañas presidenciales y pone en el centro de la discusión una situación que, de acuerdo con el activista, debe formar parte de la información que reciben los votantes, como sucede en otros países. Por ello, reclamó que los resultados de esa revisión se publiquen de manera “clara y transparente” para que “Colombia sepa” cómo están.

En el caso del senador Cepeda, como él mismo lo ha divulgado a los medios, ha atravesado dos episodios de cáncer: en 2018 recibió un diagnóstico de cáncer de colon y, posteriormente, en 2021, presentó una lesión cancerígena en el hígado; y en ambos superó estas patologías tras someterse a quimioterapia. Para el solicitante, es importante conocer si se encuentra en condiciones médicas idóneas para el cargo.

Por su parte, en el caso de La Espriella, no hay registros públicos ni información oficial que señalen que el abogado y empresario haya padecido alguna enfermedad grave o crónica. Su historial médico permanece en el ámbito privado y no se ha retirado de la vida pública por razones de salud; motivo que hace relevante la petición de De Francisco, a 11 días de que se adelante la segunda vuelta presidencial.

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Enea Lebrun/Reuters
Así como del candidato Iván Cepeda es conocido que afrontó dos casos de cáncer, del aspirante Abelardo de la Espriella no se tiene conocimiento sobre posibles patologías - crédito @delaespriella_style/Instagram - Enea Lebrun/Reuters

“Que las dos campañas a la presidencia nos digan la verdad ya. Los colombianos necesitamos empezar a exigirle a las campañas que nos cuenten la verdad de lo que de verdad importa. Y eso es: ¿cuál es el estado real de salud de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de Colombia?”, dijo el activista, que está convencido de que esta resultaría una información relevante antes de ir a las urnas.

En la misma intervención, añadió que acompañaría personalmente a los que acepten la propuesta, como prenda de garantía a al país. “Yo mismo voy a acompañar a los candidatos que decidan aceptar este reto y decirnos la verdad a los colombianos”, afirmó De Francisco, que aspiró al órgano legislativo por el movimiento Ciudadanos Renovemos, buscando una curul por Bogotá, pero no tuvo mayor éxito.

De Francisco reforzó su postura con una comparación con otros datos que los aspirantes suelen hacer públicos durante una campaña presidencial. “Así como los candidatos publican su declaración de renta, sus propuestas políticas, sus alianzas políticas, qué creen y qué no creen sobre distintos temas, los colombianos tenemos derecho a saber su estado de salud”, destacó el activista capitalino.

El dictador venezolano Hugo Chávez murió en marzo de 2013 como consecuencia de un prolongado cáncer - crédito AP
El dictador venezolano Hugo Chávez murió en marzo de 2013 como consecuencia de un prolongado cáncer - crédito AP

El caso Hugo Chávez fue usado de ejemplo para solicitar a los candidatos someterse a estudio médico

Para sostener su pedido, De Francisco apeló a un antecedente regional y lo presentó como una advertencia sobre los efectos políticos de la opacidad en temas médicos ante la opinión pública. “En América Latina vimos cómo la enfermedad de Hugo Chávez terminó desencadenando una gran incertidumbre política sobre quién iba a tomar las riendas del régimen socialista en Venezuela”, dijo.

A partir de esa comparación, sobre el deceso del dictador venezolano, propuso que la divulgación del estado de salud deje de ser excepcional. “Esto debería convertirse en una práctica democrática normal en Colombia. Es importante que cuando votemos sepamos en qué estado de salud están todos los candidatos”, afirmó el exaspirante a la Cámara, en relación con una “política más transparente”.

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