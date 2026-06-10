Deportes

Así recordó Mario Yepes el Mundial Brasil 2014: “Nunca olvidaré cantar el himno ante Grecia”

Colombia regresó tras 16 años de ausencia en los mundiales a la Copa del Mundo de Brasil 2014. El capitán de esa selección reveló detalles de lo que vivió el equipo en ese torneo

Guardar
Google icon
COLOMBIA Vs. GRECIA - COPA MUNDO DE LA FIFA BRASIL 2014
Mario Alberto Yepes fue el capitán de la Tricolor en el mundial de Brasil 2014 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Mientras Colombia se prepara para afrontar una nueva Copa del Mundo, uno de los grandes referentes de la mejor actuación de la selección en la historia volvió a recordar el mundial Brasil 2014. Mario Yepes, capitán del equipo que alcanzó los cuartos de final, compartió algunas de las experiencias que más lo marcaron durante el torneo y reveló cuál fue el compañero con el que mejor se entendió en la zaga defensiva.

Ha pasado más de una década desde aquella participación que ilusionó a todo un país, pero para Yepes los recuerdos permanecen intactos. El exdefensor aseguró que fue una experiencia que disfrutó plenamente y que todavía conserva momentos imborrables en su memoria. “Recuerdo perfectamente cuando nos fuimos, cuando llegamos y todo lo que vivimos durante ese Mundial. Son recuerdos muy lindos que siempre quedarán con nosotros”, expresó en entrevista con As Colombia.

PUBLICIDAD

Uno de los episodios que más lo impactó ocurrió justamente antes del debut frente a Grecia. Colombia regresaba a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia y la expectativa de los aficionados era enorme. Sin embargo, la magnitud de lo que estaba ocurriendo la comprendió realmente cuando vio el respaldo masivo de los hinchas colombianos en territorio brasileño.

Teófilo Gutiérrez marcó uno de los tres goles de la selección Colombia en el debut de la Tricolor contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 - crédito Colprensa/Mauricio Alvarado
Teófilo Gutiérrez marcó uno de los tres goles de la selección Colombia en el debut de la Tricolor contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 - crédito Colprensa/Mauricio Alvarado

El debut de la selección Colombia ante Grecia en la Copa del Mundo 2014

Yepes recordó que la concentración del equipo se desarrolló inicialmente en Argentina y posteriormente en Brasil, lejos del ruido mediático y del fervor de la afición. Pero todo cambió cuando llegó el momento de disputar el primer partido. “Nosotros estábamos muy aislados. Cuando viajamos para el debut empecé a ver mucha gente de Colombia en las calles y ahí entendí lo que estaba pasando”, relató.

PUBLICIDAD

La emoción alcanzó su punto máximo cuando ingresó al estadio para enfrentar a Grecia. Las tribunas estaban completamente teñidas de amarillo y el ambiente fue tan impactante que todavía hoy lo considera uno de los momentos más especiales de su carrera.

Nunca se me va a olvidar la cantada del primer himno. Ver el estadio lleno de colombianos fue una emoción enorme. Fue algo que me estremeció muchísimo”, recordó.

Aquel encuentro terminó con una victoria 3-0 para Colombia y marcó el inicio de una campaña histórica que incluyó triunfos ante Costa de Marfil y Japón en la fase de grupos, antes de eliminar a Uruguay en octavos de final.

Más allá de los resultados, Yepes destacó que una de las grandes fortalezas de ese equipo era la unión que existía dentro del grupo. Esa confianza también se reflejaba en la cancha y especialmente en la línea defensiva.

Pablo Armero
Pablo Armero era el lateral izquierdo titular de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2014 y fue quien anotó el primer gol del equipo en ese Mundial - crédito Colprensa/Mauricio Alvarado

Iván Ramiro Córdoba y Mario Alberto Yepes

Al ser consultado sobre el compañero con el que mejor se entendió durante su etapa en la selección Colombia, el excapitán no dudó en mencionar a Iván Ramiro Córdoba. “Con Iván Ramiro compartimos muchísimo tiempo. Nos entendíamos muy bien dentro y fuera de la cancha. Fue una sociedad muy importante para mí”, afirmó.

La dupla entre ambos se convirtió durante varios años en una de las más sólidas de la selección colombiana. Su experiencia, liderazgo y conocimiento mutuo fueron fundamentales en distintos procesos del combinado nacional.

Mario Yepes e Iván Ramiro Córdoba celebrando cuando ganaron la Copa América de 2001. Foto: Colprensa
Mario Yepes e Iván Ramiro Córdoba cuando ganaron la Copa América de 2001 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Yepes también recordó con orgullo el cariño que sigue recibiendo por parte de los aficionados colombianos. Según contó, en muchas ciudades todavía encuentra personas que le agradecen por lo que representó aquella generación que devolvió a Colombia a la élite del fútbol mundial.

Ese reconocimiento, considera, es el resultado de una carrera construida con esfuerzo, disciplina y respeto. Valores que, según él, ayudaron a dejar una huella que sigue vigente muchos años después de su retiro.

A las puertas de un nuevo Mundial, las palabras del histórico defensor sirven para revivir una de las páginas más felices del fútbol colombiano. Y aunque ahora observa los partidos desde la tribuna, sigue guardando con especial emoción aquella imagen imborrable de un estadio vestido de amarillo y miles de voces entonando el himno nacional antes del debut frente a Grecia.

Temas Relacionados

Seleccion ColombiaBrasil 2014Mario YepesCopa del MundoSelección Colombia Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así se despidió José Mourinho de Richard Ríos y el Benfica: “Hemos creado un vínculo duradero”

El entrenador, que dirigió a las Águilas desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026, aceptó la oferta de Real Madrid y tuvo al colombiano como uno de sus jugadores destacados

Así se despidió José Mourinho de Richard Ríos y el Benfica: “Hemos creado un vínculo duradero”

Llegaron las campeonas: la selección Colombia femenina arribó a Bogotá tras levantar el título de la Liga de Naciones

La Tricolor levantó un título oficial de FIFA por primera vez en su historia tras ganar 4-3 ante Paraguay. Conozca qué detalles contaron las protagonistas sobre esta conquista

Llegaron las campeonas: la selección Colombia femenina arribó a Bogotá tras levantar el título de la Liga de Naciones

Portugal está lista para verse con la selección Colombia en el Mundial 2026: venció a Nigeria por 2-1 en amistoso

Con Cristiano Ronaldo de titular, los lusos cerraron su etapa de preparación con un triunfo sobre los africanos y ahora tomarán vuelo a Norteamérica para la Copa de la FIFA

Portugal está lista para verse con la selección Colombia en el Mundial 2026: venció a Nigeria por 2-1 en amistoso

Marca colombiana tuvo cambiar el diseño de la camiseta de Haití para la Copa del Mundo: esta fue la razón

La empresa bogotana anunció que ya modificó los aspectos solicitados por la FIFA

Marca colombiana tuvo cambiar el diseño de la camiseta de Haití para la Copa del Mundo: esta fue la razón

Jermein Peña le tiene fe a un llamado de la selección Colombia por título con Junior: “Siento que me respira en la nuca”

El defensor central, uno de los más polémicos en el equipo campeón, aseguró que tiene condiciones para ser parte del combinado nacional

Jermein Peña le tiene fe a un llamado de la selección Colombia por título con Junior: “Siento que me respira en la nuca”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo ya tendría proyecto luego de ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

Carla Giraldo ya tendría proyecto luego de ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

EDC Colombia, nuevo festival de música electrónica, anuncia más de 80 artistas para su primera edición: todo lo que debe saber

Karen Lizarazo y ‘El Tiempo Perfecto’ para volver al vallenato y sus raíces: “Es el álbum con el que más he conectado con la gente”

Juliana Calderón dejó ver cómo va su embarazo y habló sobre la identidad del papá de su hijo: podría ser la expareja de Aida Victoria Merlano

Se habría filtrado la final de ‘Masterchef Celebrity 2026’: ellos serían los cuatro finalistas

Deportes

Así se despidió José Mourinho de Richard Ríos y el Benfica: “Hemos creado un vínculo duradero”

Así se despidió José Mourinho de Richard Ríos y el Benfica: “Hemos creado un vínculo duradero”

Llegaron las campeonas: la selección Colombia femenina arribó a Bogotá tras levantar el título de la Liga de Naciones

Portugal está lista para verse con la selección Colombia en el Mundial 2026: venció a Nigeria por 2-1 en amistoso

Marca colombiana tuvo cambiar el diseño de la camiseta de Haití para la Copa del Mundo: esta fue la razón

Jermein Peña le tiene fe a un llamado de la selección Colombia por título con Junior: “Siento que me respira en la nuca”