Amaranto Perea, sobre la polémica celebración del Junior: “Yo autoricé las cervezas”

Amaranto Perea sobre la polémica con Junior: "yo autoricé las cervezas, son menos dañinas que una coca-cola".

El pasado martes el Junior de Barranquilla anunció a la opinión pública que Luis Amaranto Perea, exdefensor del Atlético de Madrid y de Boca Juniors, dejó de ser el entrenador del club tras el empate 1-1 en su visita al Jaguares de Córdoba. Sin embargo, luego de su salida se generó una polémica por una reunión realizada días antes con los jugadores del plantel.

Este miércoles el antioqueño dio una rueda de prensa y explicó que aceptó la decisión de las directivas del club con todo el respeto pues, hubo una relación amigable y su salida fue una acción tomada por el bien de ambas partes. “He entregado todo lo que soy a esta institución... después del partido contra Jaguares le manifesté el cansancio que tenía al grupo de jugadores, las cosas no salían por más que buscábamos soluciones”.

Pero la respuesta quizá más esperada era sobre el polémico hecho de las cervezas luego de un entrenamiento en la sede deportiva Adelita de Char. Ante esto el extécnico no ocultó nada y fue claro al asegurar que él dio su autorización y que es un hecho que no debería generar escándalo.

“Se hizo un asado y yo autoricé unas cervezas, nada más. Parece que a veces llevamos las cosas a los extremos. Si por el momento del equipo eso se va a escandalizar, lo puedes escandalizar, pero al final yo di la orden”, expresó.

No obstante, siguió explicando del porqué de la actividad, ya que en redes sociales se cuestionada la decisión, pues para muchos usuarios fue considerada una alcahuetería. Pese a las críticas, Perea reiteró que no hay que meterle “misterio” al asunto.

“Me pareció una buena actividad para quitarle un poco de tensión al grupo, un asado, estábamos compartiendo entre nosotros y creía que una cerveza es menos dañina que una Coca Cola. No hay misterio, eso no es algo ni para matar ni para exagerar”, afirmó.

Y es que cabe recordar que todo surgió por las imágenes filtradas por el extremo Fredy Hinestroza en donde se vio a los jugadores tomando cerveza y, aunque minutos después borró la publicación, el exjugador de la Selección Colombia confirmó que la actividad se había realizado hace bastante tiempo. Esto sucedió un par de días después del empate con Tolima.

“No se dejen llevar por las redes, mi gente. Estamos comprometidos. Feliz tarde”, escribió en su momento el jugador.

Rendimiento de Amaranto Perea con el Junior de Barranquilla

Perea, de 42 años, había llegado al Junior como asistente técnico del colombo-uruguayo Julio Comesaña en enero de 2020 y asumió como entrenador del equipo en septiembre de ese año tras la renuncia de su compañero.

En su paso por el conjunto caribeño, el exfutbolista llevó al equipo hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana y a semifinales de la liga colombiana en la atípica temporada de 2020.

Sin embargo, este año las cosas no salieron bien para su equipo, que fue eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores y luego en octavos de final de la Sudamericana ante el Libertad paraguayo.

En el Torneo Apertura, el Junior llegó a semifinales, en las que fue eliminado por Millonarios, mientras que en el Clausura ocupa la posición 12 con seis puntos, producto de una victoria, tres empates y una caída.

Además de dirigir al Junior, Perea se estrenó como entrenador en el Atlético de Madrid Cadete C en 2018 y ese mismo año fue fichado por el Leones, al que dirigió hasta mediados de 2019, antes de llegar al Tiburón.

