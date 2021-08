Suspenden recolección de basuras en área metropolitana de Santander

La crisis por las basuras en Santander parece no acabar y, por el contrario, empeora con el pasar de los días. Las autoridades departamentales permitieron que se siga vertiendo basura en el relleno sanitario ‘El Carrasco’ durante otros seis meses antes de cerrarlo definitivamente, pero el problema ahora es que no hay quien recoja los desechos de la calle. La empresa Veolia, encargada de la recolección del área metropolitana de Bucaramanga, informó que suspendió el servicio.

“Pese a que se habilitó la disposición final de los residuos en El Carrasco mediante el decreto de calamidad pública, nos vemos imposibilitados a realizar dicha acción por las sanciones jurídicas y penales que pueden acarrear. (...) En virtud de que no fue posible la disposición en Las Bateas por temas ajenos a la operación, nos vemos en la necesidad de suspender el servicio”, dijo la empresa a través de un comunicado de prensa.

En cuanto a la primera parte del mensaje, es pertinente explicar que, aunque las autoridades administrativas del área metropolitana de Bucaramanga autorizaron seguir vertiendo basuras en ‘El Carrasco’, la potestad para dar la orden la tiene en realidad el sistema judicial.

El Tribunal Administrativo de Santander fue la entidad que mandó a cerrar el relleno. De hecho, esta decisión se tomó en 2009 y desde ese entonces se esperaba el cumplimento de la orden. Después de reclamos y prórrogas, por fin fue inminente dejar de verter desechos en el lugar y quien lo haga tendrá sanciones severas, por eso Veolia no se arriesgará a seguir operando en estas condiciones.

En cuanto a la segunda parte, que hace referencia a enviar las basuras al Parque Tecnológico Las Bateas, en Aguachica (Cesar), la acción no es posible porque el alcalde del municipio cesarense, Robinson Manosalva, se rehúsa a permitir el uso del relleno que está en su jurisdicción.

De hecho, el pasado 15 de agosto el mandatario, junto con miembros de la comunidad que lidera, se pararon en la vía de acceso al municipio para bloquear la vía. La razón para no permitir el paso de los camiones es que, según Manosalva, van a causar problemas de salud.

“Aquí estoy parado, paralizando todos los carros con residuos sólidos de otros municipios. Y si los alcaldes de Bucaramanga y de Floridablanca piensan que van a pasar por encima de un alcalde, están equivocados, voy con los procesos jurídicos y si me tengo que ir a la cárcel, me voy pero no voy a recibir las basuras”, aseveró Manosalva.

La situación llamó la atención de entidades estatales. Por un lado, la Procuraduría General de la Nación lanzó un segundo llamado de atención al alcalde de Aguachica para permitir el ingreso de basuras. Así mismo, la Defensoría del Pueblo se pronunció para pedir a las autoridades locales y nacionales que den soluciones para que los residuos puedan llegar a un nuevo punto que no represente riesgo para las personas.

Por su parte, Veolia pidió a sus usuarios que no saquen la basura a la calle para evitar que estas se acumulen en la calle.

“Pedimos a nuestros usuarios no sacar los residuos a las calles mientras se normaliza la situación. Estaremos informando cómo se restablece la operación a través de nuestros canales de comunicación oficiales”, indicó la empresa.

Así mismo, José Luis García, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de El Porvenir, un barrio cercano al relleno ‘El Carrasco’ sugirió que los ciudadanos implementen la cultura del reciclaje.

“Es importante empezar a hacer reciclaje en la fuente y antes de arrojarlo a la bolsa de basura separarlo, con eso evitamos que vayan mil toneladas al relleno sanitario, se van a disminuir”, indicó García en diálogo con RCN Radio.

Se espera que los ciudadanos sigan las recomendaciones indicadas, pues en redes sociales ya se está denunciando que las basuras se están acumulando en las calles. Incluso, la Alcaldía de Girón ha publicado imágenes que evidencian el hecho.

