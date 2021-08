“Colombia no puede simplemente olvidar”: Timochenko a Uribe por propuesta de la amnistía general

Fotos: Colprensa

En el encuentro que sostuvo el expresidente Álvaro Uribe con la Comisión de la Verdad lanzó una polémica propuesta, una amnistía general en el país que se aplique para los próximos años.

“Yo sí creo que hay que hacer una cosa, o darles el mismo beneficio o la misma pena”, señaló el expresidente respecto a las diferencias judiciales entre paramilitares condenados y excombatientes de las Farc que se acogieron al mecanismo de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición del Acuerdo Final de Paz.

Y agregó: “A mí me criticaban mucho, decían: Es que ocho años de cárcel a los paramilitares es muy poquito. Mis críticos tenían razón, pero lo que pasa es que, por el sesgo político, cuando se llegó a lo de la Farc, dijeron: No hay cárcel. Yo creo que eso es muy desbalanceado. Yo pensaría que este país necesita una amnistía general y necesita autoridad, una autoridad transparente”.

Sobre esta propuesta ya han reaccionado varios políticos, entre ellos Gustavo Petro, quien compartió la propuesta de Uribe. Sin embargo, quien no se mostró muy de acuerdo fue el exjefe guerrillero y hoy líder político de Comunes, Rodrigo Londoño más conocido como Timochenko.

A través de su cuenta de Twitter, el excombatiente dijo que hay que tener mucho cuidado con esa propuesta. “Desde los diálogos de La Habana nos opusimos a un intercambio de impunidades, que tantas veces el Estado colombiano ha propuesto para evadir sus responsabilidades”, comentó.

Para Londoño, no sirve una amnistía general que busque “olvidar” crímenes y afectaciones contra la población civil. “Colombia no puede simplemente olvidar. Por eso el Acuerdo de Paz estableció que la JEP sólo otorgaría amnistía a los crímenes políticos y juzgaría las graves infracciones al DIH”, sostuvo.

Insistió en que no hay que repetir la historia del conflicto armado que padeció Colombia, que demanda que todos los actores del conflicto asuman sus responsabilidades en las afectaciones a la población civil. “La amnistía general impediría esclarecer la verdad y restaurar los derechos de las víctimas”, señaló.

Timochenko agregó que, “sin la verdad plena de todos los actores del conflicto, incluidos empresarios y políticos, la amnistía termina por ser campo fértil para nuevas violencias. El camino correcto está en el Acuerdo de Paz, en la JEP, de la mano de la verdad y la justicia restaurativa”.

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el político de oposición Gustavo Petro tuvo otra posición frente a la amnistía general que propuso Uribe.

“Estoy de acuerdo con una amnistía general en Colombia. El perdón social e histórico es un momento casi irrepetible, pero fundamental en la paz las sociedades. Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa”, trinó Petro, jefe de Colombia Humana.

En su argumentación sobre este tema en la Comisión de la Verdad, el expresidente habló del caso de ‘Epa Colombia’, a quien la justicia ordinaria condenó a cinco años de prisión por vandalismo con fines de terrorismo.

“Colombia va a necesitar una amnistía. Anoche veía yo un programa con Epa y volvían a compararla con el ladrón de bicicletas, una cosa y la otra. A mí me parece grave lo que esa niña hizo, y no la conozco y no la quiero juzgar, de darle con un martillo a un Transmilenio. Pero también decía y por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada. Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva. Es muy difícil explicarle a un muchacho que está condenado porque se robó una bicicleta que él esté en la cárcel”, señaló Uribe Vélez.

