Catalina Maya confirmó la versión de Marbelle sobre una supuesta propuesta de ‘prostitución’ de Alicia Machado

Catalina Maya. Foto: Instagram @catalinamaya

Las polémicas continúan rondando el ambiente de MasterChef Celebrity. Luego de una denuncia hecha por parte de Marbelle en la que aseguró que Alicia Machado, exparticipante del concurso, la había invitado a ella y a otras compañeras a prostituirse, la modelo Catalina Maya, quien también hizo parte del programa, pero quien fue eliminada hace un par de semanas, confirmó aquella declaración.

Aunque en su momento Machado aseguró que tomaría acciones legales en contra de Marbelle por falsas acusaciones en su contra, la modelo paisa ahora señala que lo dicho por la ‘reina de la tecnocarrilera’ es verdad, y que todo habría sucedido mientras se encontraban en Palomino.

En una entrevista con Diva Rebeca, personaje creado por el actor y periodista Omar Vásquez, Maya habló de algunas cosas que ocurrieron mientras se grabó el popular concurso de cocina, que pretende entregarle el título de mejor cocinero a una de las diez celebridades que todavía quedan en competencia. Desde el minuto 40:12, Diva empieza a preguntarle a Catalina sobre diferentes temas de MasterChef.

Entre las cosas que aclaró, explicó que ella, Carla Giraldo, Viña Machado y Marbelle, nunca se autodenominaron como ‘las 4 babys’ y que, por el contrario, todo había empezado por comentarios de la producción. Así mismo, aseguró que no se lleva mal con nadie, pero que la edición de los capítulos hacer ver como si su relación con los demás concursantes hubiese sido negativa. Catalina se refirió a los editores como personas con ‘manitos creativas’.

Respecto a la situación de Alicia, de quien aseguró que se había salido del chat de WhatsApp de MasterChef, y tiene bloqueados de redes sociales a varios de los involucrados en el programa, incluyendo a Claudia Bahamón, dijo que no especificaría mucho, pero que podía decir que lo dicho por Marbelle es verdad. “Ante eso solo puedo decir que lo que dijo es cierto. Eso pasó, pero pues ya, se quedó donde se quedó y ya. Estábamos en Palomino. Estábamos todas juntas, hizo un comentario, pero ahí murió y ahí quedó”, comentó.

La polémica entre Marbelle y Alicia surgió luego de que la reina de belleza asegurara que había pasado momentos difíciles por presuntos comportamientos xenófobos en su contra, debido a su origen venezolano.

En medio de su diálogo, Catalina explicó que, aunque no justifica ningún comportamiento dentro de la competencia por parte ninguno de sus compañeros, explicó que la gente no sabe todo lo que hay detrás de las grabaciones.

Aunque los capítulos llegan a durar dos horas, y solo se transmiten sábados y domingos, Maya cuenta que estuvieron mucho tiempo juntos, pues grababan de sábado a sábado, desde muy temprano hasta horas de la noche. Además, mucho de ellos llegaban a estudiar en horas de la madrugada. Todo ello, dice ‘Cata’ sin contar con que estaban lejos de sus familias y con un alto estrés por la competencia.

Catalina, en su entrevista, comentó que muchas personas no saben como funciona la televisión realmente, y que por eso juzgan a los participantes de la competencia sin saber como son cuando las cámara están apagadas. Dijo que, aunque invierte de su tiempo para contestarle a quienes comentan sus publicaciones, a modo de agradecimiento con su público, no se toma nada personal, pues ella sabe quien es, y no tiene que demostrarle a la gente lo contrario.

Así mismo, aseguró sentirse feliz por lo que está pasando con RCN por el éxito que está teniendo el formato, pues, comentó, se está cumpliendo el cometido. “Yo nunca pensé que yo iba a ser la ‘arpía’, pero terminé siendo la arpía, e hice parte de un proyecto maravilloso”.

Tomada de Canal RCN en vivo

Además de las polémicas vividas en el programa, Catalina explicó que a diferencia de lo que algunas personas dicen en redes sociales, su amistad con Claudia Bahamón, presentadora del programa, nunca le dio ventaja por encima de los demás, incluso, contó ella, que Claudia la bloqueó de WhatsApp para mantener una relación netamente profesional.

“Dese el día uno lo entendí. Claudia vuelve a ser mi amiga cuando yo salga de acá”, explicó ‘Cata’.

La polémica continuó en la noche del pasado sábado 14 de agosto con el empate que se dio entre Viña Machado, Pity Camacho y Marbelle, pues, aunque los televidentes pensaron que la nueva eliminada había sido la cantante, al final se supo que había sido un empate entre los tres cocineros. Así mismo, hubo tensión por la salvación de Frank, uno de los concursantes más queridos del formato, a quien las ‘cuatro babys’ acusan de llegar a ese punto de la competencia por ayudas de sus compañeros y no por esfuerzos propios. La competencia, entonces, continúa con diez participantes.





