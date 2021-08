Estas son las nuevas ‘Reinas del Flow’ colombiano que se abren camino en el género urbano

Original Tomadas de Instagram @pitizion @itzzaprimera @danielalegarda y @loy_music

Algunas de las mujeres que pertenecen a la industria del reguetón, han señalado que siempre han catalogado el género como un campo machista y sexista. Según reveló ‘La Red’ de Caracol, estas son 4 de las mujeres que poco a poco han tratado de abrirse el camino en el género urbano. La historia de Pitizion, Itzza Primera, Loy y Daniela Legarda, revela cómo aportan con su flow a la música.

“Pitizion tiene que lidiar con muchísimas emociones y la música fue mi salvación, como esa catarsis la manera en la que pude expresarme, poder escribirle a mi papá […] Según yo, yo escribía canciones para esa época. Y siempre me ha estado acompañando ahí, él me decía ‘bueno, pero es que es imposible llegar a ser cantante’ pero con los años y tocando puertas, conociendo gente, se me dio la oportunidad de hacer música profesionalmente”, mencionó Pitizion para ‘La Red’.

Tomada de Instagram @pitizion

Por su parte, Daniela Legarda mencionó que siempre estuvo ligada a la música. Desde muy pequeña acompañaba a su hermano al estudio de grabación pues fue él quien empezó en su familia con el tema de ser un artista urbano. “Todo empezó cuando él tenía 8 años y yo más o menos 4 años, empecé a tomar la música como mi propia carrera en el año 2019 y mi inspiración más grande ha sido mi hermano”.

Tomada de Instagram @danielalegarda

De igual modo, la historia de Daniela Toro, conocida artísticamente como ‘Loy’, comenzó cuando en su adolescencia decidió inclinarse por una carrera artística cuando le dio la noticia a su madre que quería ser una exitosa bailarina y cantante.

“Mi papá es un gran músico y un gran artista de la ciudad de Medellín, es uno de los fundadores de un grupo musical llamado ‘Suramerica’, crecí viéndolo a él cantar y subido en la tarima. Yo veía eso y me proyectaba, quería estar allá”, mencionó ‘Loy’.

Recordó que a la edad de 5 años comenzó sus primeros pasos en la danza y tiempo después, en sus primeras clases de baile, escogió inclinarse por el baile urbano: “Siempre estuve conectada con eso, con la calle, cuando yo empiezo a crecer, empieza a salir el reguetón, pero era algo más dirigido hacia el Hip Hop, comienzan esos temas con Don Omar, Kendo Kaponi, Daddy Yankee”, finalizó para ‘La Red’.

Tomada de Instagram @loy_music

Itzza Primera es una artista venezolana que decidió trasladarse a vivir a Colombia para cumplir su sueño en la industria musical, sobre todo en el género urbano, pues, musicalmente Medellín ha sido cuna de grandes artistas como J Bavin y Maluma por lo que tenía una afinidad completa con la ciudad y su gente.

“Medellín lo tiene todo, yo empecé a trabajar originalmente con Reykon pero inicialmente me llamaron fue para componer. Me vine a la ciudad inicialmente como una prueba y luego junto a Legarda, Luisa Fernanda W y todo mi equipo empezamos a hacer música y empezó a funcionar”.

Tomada de Instagram @itzzaprimera

Adicionalmente, Pitizion destacó el trabajo que han realizado mujeres como Karol G y Shakira: “son pioneras en la música, son peladas con carácter, que tienen bien definido lo que quieren hacer, nos están arando el camino para que nosotras pasemos un poco más tranquilas en una industria donde predomina de una u otra manera el género masculino”.

Igualmente, Itzza Primera señaló que es muy difícil ser mujer en la industria musical, sobre todo en el género urbano al que le ha dedicado su tiempo y dedicación, “Sin embargo, hay artistas muy grandes y muy poderosas que están haciendo un trabajo súper duro y que están logrando cosas. Una de esas cosas es que normalmente en las sesiones de composición existen más hombres que mujeres, pero poco a poco nos vamos abriendo paso nosotras como compositoras”.

