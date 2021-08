Marchista olímpico que estuvo en Tokio denunció el robo de su moto en Bogotá

José Leonardo Montaña terminó 11º en la prueba de marcha 50 kilómetros en Tokio 2020. Foto: Prensa COC

El marchista colombiano, José Leonardo Montaña, denunció el pasado viernes 13 de agosto que le robaron su motocicleta en Bogotá. El atleta, quien regresó al país hace algunos días tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dio a conocer el caso a través de su cuenta de Twitter, donde pidió la colaboración de la comunidad.

“Me acaban de robar mi moto. A todos pido ayuda para que me ayuden a encontrar mi moto Yamaha R15 2014 V2 Blanca roja placa IZC37D, me encontraba en mi apartamento en el barrio La Estrada en Bogotá hace 30 minutos y en frente de él estaba parqueada mi moto. Cuando salí 15 minutos después ya no estaba y me informa otro motociclista que posiblemente los ladrones estaban en un Spark Rojo”, escribió el deportista.

Y junto a la comunicación agregó: “Les pido me ayuden todos a hacer viral la noticia para que me ayuden a encontrarla ya que es triste que después de unos días de regresar de los Olímpicos a estar con mi familia pasen estas cosas”.

Moto hurtada en Bogotá al atleta colombiano, José Leonardo Montaña. Foto: Twitter @Joselito92Jose

Presencia en Tokio 2020:

Montaña completó una destacada participación en Tokio 2020, donde compitió el pasado 5 de agosto en la prueba de marcha 50 kilómetros. Tras más de tres horas, y en medio de las altas temperaturas y la humedad en la capital japonesa, el colombiano culminó en el puesto 11 con un tiempo de 3:53:50, registrando, además, su mejor marca de la temporada.

La actuación de José Leonardo fue de menos a más: en la primera parte de la competencia estuvo alejado de los primeros 20 puestos, sin embargo, en los 10 kilómetros restantes completó una gran remontada y estuvo muy cerca de alcanzar un diploma olímpico. Cabe destacar también que fue el mejor latinoamericano en los resultados finales.

“Gracias Dios por permitirme dar lo mejor de mi por mi País en una prueba que cada vez que la hago se me hace más y más exigente, con un calor y humedad bárbaros desde el inicio, en el evento más grande del mundo y con los mejores de él”, escribió Montaña en su cuenta de Instagram, tras culminar su actuación.

Ese día también estuvieron en acción otros dos colombianos de la delegación de marcha: Jorge Ruiz y Diego Pinzón. El primero cerró en la posición 13 con un tiempo de 3:55:20, pues, pese a estar entre los primeros lugares durante buena porción de la prueba, en los 20 kilómetros decisivos se le notó el desgaste físico. Y el segundo terminó en la casilla 18, marcando 3:57:54.

Aumento de la inseguridad en Bogotá:

Las cifras de la Secretaría de Seguridad dan cuenta del crecimiento en los índices de criminalidad en la capital del país, los cuales aumentaron en la mayoría de los rubros durante julio de este año si se comparan con el mismo periodo en el 2020.

La tasa de homicidios, por ejemplo, fue una de las que más se disparó: mientras en julio del año anterior hubo 65 crímenes de este tipo, durante el mismo mes, en este año, ocurrieron 102; es decir, hubo un aumento del 56,9%. El hurto a personas creció un 29.9% en julio: ello se ve reflejado en 1.946 casos más, respecto a dicho lapsus en el año anterior.

Imagen de referencia - Aumentaron los homicidios en Bogotá en julio del 2021 - Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el hurto de motocicletas fue el tercer tipo de delito que más acrecentó, y la tendencia en lo corrido del año no ha sido positiva. Entre enero y julio se denunciaron un total de 2.600 casos; durante ese periodo, pero del 2020, había confirmados 1.828. Y tan solo en julio pasado hubo 385 (frente a 285 del año anterior).

De acuerdo con cifras de la Policía, el 60% de las motos hurtadas en Bogotá se cometen bajo la modalidad de halado, es decir, por dejarlas en vía pública.

