Nany Pardo, jefa de prensa de Petro, criticaba las listas cerradas en el Congreso pero hoy cree que “son la única opción”

La lista cerrada al Senado, con la que el Pacto Histórico se la jugará en las elecciones legislativas del 2022, sigue controvirtiendo a la opinión pública; esta vez, los cibernautas, que rara vez dejan pasar desapercibidas las situaciones, se fueron contra María Antonia Pardo, la jefa de prensa de Gustavo Petro.

Todo comenzó cuando el pasado 5 de agosto se anunció que esa alianza de varios movimientos progresistas, que busca disputarse la Presidencia y los escaños del Congreso, utilizará la lista cerrada en las legislativas. Cabe mencionar que ese método consiste en que una persona es elegida como cabeza de lista y atrae los votos para la coalición.

Las reacciones no tardaron y Nany Pardo, como se le conoce a la directora de comunicaciones del jefe de la Colombia Humana en redes sociales, celebró la noticia, catalogó la noticia como “emocionante y esperanzadora” y se regó en elogios como: “Progresistas y liberales uniéndose para que por fin lleguen al Congreso personas valiosísimas (pero sin maquinaria política) que tradicionalmente han sido excluidas y marginadas. EL CAMBIO es posible”, trinó, al mismo tiempo que dijo que esa iniciativa será lo que renueve el parlamento colombiano.

“Es la única manera de ver allí, en el legislativo, a representantes de todas las etnias. La lista cremallera garantizará también la paridad de género. Para cambiar al país, empecemos por cambiar primero al Congreso”, aseguró Pardo.

Sin embargo, para varios tuiteros, la situación no pasó desapercibida y le recordaron a la colaboradora de Petro que antes de trabajar con él criticaba con vehemencia las listas cerradas e incluso, difería con el mismo senador sobre cómo planeaba buscar las curules en el Senado y la Cámara de Representantes.

En 2018 hay varios trinos de Pardo donde critica que senadoras como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, ambas del Centro Democrático, hayan llegado al Congreso mediante las listas cerradas: “No desconozco nada. La lista cerrada mete micos como Duque, José Obdulio y la Cabal. El rollo no es el género, es que esos cupos se asignan a dedo por un cacao y así entran muchos impresentables. ¿Cuál lucha femenina he desconocido por decir algo tan obvio?”, decía.

Además, sobre el rol de las mujeres en la política hacía impetuosos cuestionamientos como: “Me niego a que las listas cerradas sean usadas para meter ahí a mujeres sumisas y descriteriadas al servicio de un patrón”, mientras que en otras publicaciones aseguraba:

“No me gusta votar a ciegas. No votaré nunca por una lista cerrada”, trinaba hace años.

A Petro, por ejemplo, lo increpó varias veces por promover las listas cerras asegurando que mediante ese tipo de escrutinio varios personajes uribistas, incluido el hoy presidente de Colombia Iván Duque, habían ganado una silla en el Congreso: “Le pides a la gente con eso que no vote por ellos, sino por ti. Así llegaron Duque, Mafe Cabal y Paloma Valencia al Congreso. La gente votó por Uribe y entraron ellos. Cada vez que un partido no tiene nombres fuertes, cierra la lista. No tiene nada que ver lo otro que mencionas”, Pardo a Petro.

En otros comentarios de Nany Pardo a las listas cerradas hay uno en el que cuestiona al expresidente Álvaro Uribe por lanzar al parlamento a personajes que, según ella, no tenían reconocimiento en la esfera pública nacional: “Somos un país tan mediocre que hace muy pocos años Álvaro Uribe tuvo que diseñar una lista cerrada para el Congreso porque como sus aliados eran un montón de desconocidos sin ningún peso intelectual, era imposible que fuese abierta. Hoy uno de esos panditos es presidente”, precisó.

Tras ser cuestionada por los tuiteros, Pardo publicó otros trinos en los que se defendió diciendo que solo los “estúpidos” no cambian de parecer frente a tajantes posiciones: “Solo los estúpidos no cambian de opinión. Sin embargo aquí les dejo el contexto (a ver si entienden). Mi preocupación era que nos llenáramos de Cabales y Palomas, pero ya existe una estrategia para que eso no nos pase”, mencionó.

