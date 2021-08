Colombia registra 4.272 nuevos contagios de covid-19, este 12 de agosto

Filas para la vacunación contra el covid-19 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia. / Colprensa

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este jueves 12 de agosto, 4.272 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 60.449 pruebas de las cuales 28.021 son PCR y 32.428 de antígenos.

El informe también señala que 144 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 123.097 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 4.856.595 contagiados, de los cuales 44.128 son casos activos y 4.675.215 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Bogotá lidera con 1.020 contagiados, seguido de Valle con 617 y en tercer lugar Antioquia con 520.

Hay 1.001 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que, hasta las 11:59 p.m. del 11 de agosto ya se habían aplicado en Colombia un total de 31.149.291 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 10.887.546 personas, mientras que 2.617.077 personas se han inmunizado con monodosis.

De igual manera, se detectó una leve alza en el ritmo de vacunación, donde para el día se aplicaron un total de 265.552 dosis, de las cuales 83.288 corresponden a la segunda inyección mientras que otras 17.965 fueron monodosis.

“Confiamos en las relaciones establecidas en el marco de las negociaciones”: Minsalud

“El principio del Plan Nacional de Vacunación es el interés general y, bajo esta condición, todos debemos ser solidarios y concurrir a asegurar que 50 millones de colombianos estén protegidos contra el covid-19”, aseguró el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, como invitación a que la población que se encuentra en grupos abiertos.

El jefe de la cartera de Salud se refirió a la revelación de los contratos con dos casas farmacéuticas, indicando que es compleja y se da en medio de un avance acelerado del Plan Nacional de Vacunación en el país, el cual ha tomado relevante dinamismo y que representa un reto, en aras de mantener el ritmo de vacunación alcanzado.

Aunque este tipo de situación siempre representa un riesgo teniendo en cuenta que dentro de las cláusulas del contrato el Gobierno se comprometió a su no divulgación, el Ministerio de Salud y Protección Social ha permanecido en comunicación con ambas farmacéuticas con las cuales se firmaron estos contratos para aclarar que “la situación se dio en la rama judicial y no en el ejecutiva que fuimos quienes firmamos el contrato y que se da por una omisión involuntaria como lo manifestó el Consejo de Estado”.

A la fecha, aparte de las molestias manifestadas por las farmacéuticas, no se ha presentado alguna situación especial, se sigue a la espera de pronunciamientos concluyentes por parte de las mismas.

“Confiamos en las aclaraciones presentadas con suficiencia y la relaciones establecidas hasta la fecha en el marco de estas negociaciones, para de esta manera procurar contener el impacto y el daño que esto pueda acarrear en el Plan de Vacunación”, sostuvo.

El ministro advirtió que en este tipo de contratos siempre han existido cláusulas de confidencialidad, que no es una situación exclusiva de Colombia sino de varios países en el mundo donde también se han presentado filtraciones y que desconocían los precios de la vacunas entre unos y otros, pero que se concentrará en lo que le compete a Colombia donde la compra se hizo de manera directa, sin intermediarios.

”No me referiré a los términos de estos contratos, eso se dará en las instancias que corresponda porque sigo cobijado por la cláusula de confidencialidad y en eso seré absolutamente estricto, aquí lo preocupante es que se haga uso más de tipo político de este tipo de situaciones, eso es sumamente grave y lleva unas connotaciones de naturaleza ética, porque la ética no es exclusiva a los funcionarios públicos, también a los privados y deben comprender la responsabilidad que hay detrás de esto”, indicó.

El ministro de salud explicó que muchas de las condiciones contractuales se dan para la prevención de los riesgos de la industria y sentenció que “la mayor inmoralidad que puede haber en un país es que no se atiende una situación como la que representa una pandemia, en un país donde hay más de 100.000 muertos por esta situación y el tema no puede ser otro que la atención y la prevención de la mortalidad de todas las personas”.

Agregó que, aunque estas farmacéuticas no han planteado la no venta de vacunas a Colombia, esto se da en un momento crítico, “porque estamos precisamente planteando la adquisición de vacunas para el año 2022, todos hemos visto, todavía no hay una evidencia concluyente sobre la necesidad de revacunación pero desde el punto de vista presupuestal y de previsión que debemos hacer, tenemos que dejar definido el presupuesto y la negociaciones para la adquisición de vacunas para el año entrante y para refuerzos. Es una situación compleja y esperamos reducir y/o mitigar el impacto generado a través de las conversaciones con las farmacéuticas”, concluyó.

