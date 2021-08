Sergio Fajardo ‘regañó' a Gustavo Bolívar por decirle “rastrera de la peor calaña” a Claudia López

Sergio Fajardo junto a Claudia López y Gustavo Bolívar. Fotos: Colprensa.

Un nuevo ‘round’ en la arena política del país, otra vez protagonizado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y el senador petrista Gustavo Bolívar, quien llamó “rastrera de la peor calaña” a la mandataria y que causó la reacción del amigo y aliado político de López, el precandidato presidencial Sergio Fajardo.

Todo comenzó porque, en diálogo con Noticias Caracol, la alcaldesa bogotana se refirió a los hechos de vandalismo que afectaron a la ciudad este 9 de abril, donde responsabilizó de financiar a quienes quemaron un bus del Sitp en Suba a los senadores Gustavo Petro y su tocayo Gustavo Bolívar.

“Hay una combinación de politiquería y delincuencia. Los senadores como Gustavo Bolívar y en general el petrismo están radicalizando a jóvenes que terminan incluso cometiendo actos vandálicos. También hay financiación de organizaciones delincuenciales y de microtráfico en esas zonas, que aprovechan la financiación de este tipo de protestas y bloqueos para mantener distraída a la Policía, en vez de que los estén persiguiendo a ellos”, expresó Claudia López al informativo.

Minutos más tarde, tanto Bolívar como Petro reaccionaron a las duras acusaciones de la mandataria. Por su parte, el jefe de la Colombia Humana defendió a Bolívar por su controversia con el actor Bruno Díaz y aprovechó para referirse a lo dicho por López: “Los ataques a Bolívar no son sino la respuesta a que es el el verdadero segundo vicepresidente del senado y que no lo es por la trampa de una coalición inverosímil centrada y muy centrada en Uribe/Duque”, agregó el senador Gustavo Petro en sus redes sociales en respuesta a los señalamientos.

Al paso también salió Gustavo Bolívar, quien hizo duros señalamientos, con palabras de grueso calibre, hacia Claudia López, donde no la bajó de rastrera, cuestionó su gestión gobernando a Bogotá y le dejó vehementes comentarios:

“Claudia López eres una rastrera de la peor calaña. Yo no financio vándalos. Fueron 4.988 personas q donaron para. Proteger jóvenes a los que ud les manda el ejército y el ESMAD para q los maten y mutilen. Te quedó grande la ciudad y descargas las culpas en otros. Mediocre”, sentenció Bolívar en respuesta a Claudia López.

Ese pronunciamiento no pasó desapercibido por varios cibernautas del país, incluido Sergio Fajardo, que salió en defensa de quien fuera su fórmula vicepresidencial en las elecciones del 2018 cuando el también matemático fue derrotado en primera vuelta.

En su Twitter, Fajardo citó el duro trino de Bolívar, lo exhortó a evitar calificativos hechos “con rabia”, dio a entender que no sabe en qué terminarán las acusaciones del también escritor y le dejó una recomendación: “Estos son los efectos de la rabia. Empieza con el lenguaje violento y no sabemos dónde termina. Lo aterrador es que el trino ya cuenta con más 5 mil personas que le dieron “me gusta”. Esas no son palabras para un senador”, trinó Fajardo, quien pertenece a la Coalición de la Esperanza.

Aunque a la fecha de redacción de este artículo Bolívar no había respondido al ‘regaño’ de Fajardo, otros usuarios de la red social sí lo hicieron y dejaron mensajes como: “Don Hidroituango, obvio que usted cómo depredador ambiental de Antioquia, legitime y aplauda sus mismas actuaciones rastreras con la ciudadanía lavándose las manos y echarle la culpa a l@s demás. Lo que hace Claudia es lo que usted hizo con los paras, estigmatizar y desviar”; “Y adivine que, Fajardo, los likes seguirán aumentando porque pensamos lo mismo de la rastrera Claudia López, se hizo elegir con promesas de cuidar el medio ambiente, pero ahora lo destruye. No es más que una politiquera, igual que usted. Vaya siga durmiendo”, entre otras críticas.

