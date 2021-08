Lokillo contó cómo lo ‘vacunaron’ en Nueva York

Lokillo. Foto: Instagram @lokilloflorez

Lokillo tuvo una ‘vacuna’ muy particular al momento de llegar a Nueva York (Estados Unidos). Sin embargo, para quienes están pensando que puede ser algo relacionado con el Covid-19 la respuesta es negativa, en este caso, el comediante quiso hacer un chiste en torno a lo costoso que al parecer le está saliendo movilizarse en dicha ciudad.

De este modo, en su cuenta de Twitter el paisa escribió en las últimas horas: “Llegué a NY y de inmediato me vacunaron yendo del aeropuerto al hotel y sin salir del taxi. La vacuna se llama “70 dólares la carrera y a 4.000 que está el dólar”. Efectos secundarios: me duele todo, ¡qué desaliento tan hp! Pd: la segunda dosis fue en el restaurante”.

Según la conversión, la carrera le habría costado un aproximado de $280.000 pesos.

Post en Twitter de Lokillo. Foto: @Twitter

Por lo que se ha visto en las redes sociales del comediante, por el momento no ha especificado las razones por las que está en Nueva York, sin embargo, ha subido algunas historias en Instagram desde las calles de la ciudad.

Por otro lado, y hablando ahora sí de la vacuna contra el nuevo coronavirus, entre los famosos colombianos que se han vacunado están algunos como la actriz Sofía Vergara, el reguetonero Maluma, la presentadora Mónica Fonseca, la actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez, el actor Miguel Varoni, los comediantes ‘La Gorda Fabiola’ y ‘Polilla’, el cantante de música popular Yeison Jiménez, la actriz Lina Tejeiro, el actor Andrés Parra y varios más.

Lokillo y su primer acercamiento cinematográfico:

Yédinson Ned Flórez o como lo llaman en su mayoría, Lokillo, incursionó en el séptimo arte. El comediante antioqueño estrenó el martes 15 de junio su primera película titulada: ‘Lokillo en: mi otra yo’, que contó con la dirección de Julián Gaviria y un libreto de Dago García y otros guionistas.

Sin embargo, el lanzamiento en cines de la producción cinematográfica aparentemente estaba más inclinado hacia el fracaso que el éxito, por lo menos así lo dejó ver el propio comediante que en un tono muy humorístico expresó en su momento en sus historias en Instagram: “Vamos de cu#@, la gente está yendo a cine, pero no a ver el cine colombiano sino el extranjero, no sean cruelas. Tengo empeñado hasta el aro, si siguen así me voy del país”.

Posteriormente rectificó que, “no era el aro sino el conjuro”, haciendo referencia al estreno de ‘El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo’, que cuenta con Michael Chaves como director.

Lokillo y su especial en Netflix:

El comediante no solo está presente en el mundo cinematográfico sino también en el televisivo con ‘Lokillo: Nada es igual’ donde la temática de su show no podía ser otra sino la época actual de pandemia, cuarentena y todo lo que se encierra en este tema.

Todos los fanáticos del comediante paisa podrán ver esta producción el 12 de agosto nada más y nada menos que en Netflix.

“Desde este 12 de agosto los espero en Netlfix con mi especial de comedia ‘Nada es igual’… lanzamiento mundial, subtitulado en más de 30 idiomas. Por ustedes y para ustedes”, escribió al respecto Lokillo en su cuenta de Instagram.

