Colombia

Asesinaron a una adulta mayor en Santa Marta tras retirar el dinero de su pensión: el crimen desató una ola de indignación

La mujer fue atacada a plena luz del día por un delincuente que presuntamente la siguió desde el banco y le disparó durante un forcejeo

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Cárcel La Picota Bogotá - sicariato - arma blanca
Alma Roca, adulta mayor y reconocida por su entorno, perdió la vida tras un disparo en la cabeza durante el robo - crédito ilustración Infobae Colombia con fotografías de John Paz y Álvaro Tavera/Colprensa

Lo que debía ser una jornada tranquila terminó en tragedia y hoy conmueve a Santa Marta. Una mujer de la tercera edad, que acababa de retirar el dinero de su pensión, fue víctima de un violento asalto en plena vía pública y falleció horas después de recibir un disparo durante el ataque.

El crimen ocurrió en una de las zonas más transitadas de la ciudad, mientras la víctima caminaba junto a uno de sus hijos con la intención de almorzar y hacer algunas compras. Minutos después de salir de una entidad bancaria, fueron interceptados por un hombre armado.

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El crimen ocurrió en plena vía pública, minutos después de que la víctima saliera del banco acompañada de su hijo - crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta
El crimen ocurrió en plena vía pública, minutos después de que la víctima saliera del banco acompañada de su hijo - crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta

La escena tuvo lugar a plena luz del día y ante varios testigos. Según el relato de la familia, el agresor habría seguido a la mujer desde que salió del banco y esperó el momento preciso para abordarla y arrebatarle el bolso donde llevaba el dinero recién retirado.

La víctima fue identificada como Alma Roca, una adulta mayor conocida por sus allegados como una mujer trabajadora y dedicada a su familia. Ese día había salido a cobrar su mesada pensional, como lo hacía regularmente, acompañada de su hijo Gabriel Fernández.

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De acuerdo con la reconstrucción inicial de los hechos, ambos caminaban hacia un establecimiento comercial donde planeaban almorzar antes de regresar a casa. Fue en ese trayecto cuando el delincuente apareció de manera sorpresiva.

Según el testimonio de Gabriel, el hombre ya llevaba el arma en la mano al momento de acercarse. Sin cruzar palabra y, aparentemente, con el objetivo claro de llevarse el dinero, se lanzó directamente contra el bolso de su madre. En medio del forcejeo, la mujer intentó evitar que le arrebataran sus pertenencias. Fue entonces cuando el asaltante accionó el arma.

crédito archivo Colprensa
Las autoridades de Santa Marta confirmaron que ya adelantan labores investigativas para establecer la ruta de escape del agresor y lograr su identificación - crédito Colprensa

“El hombre viene con el arma de desenfundada y se dirige inmediatamente al bolso de mi mamá, se lo jala, mi mamá instintivamente lo retiene y sin mediar palabra le dispara en toda la frente, después de ese disparo tan fuerte que acabó con la vida de mi madre”, relató Gabriel Fernández a RCN Radio, aún golpeado por lo ocurrido.

Tras el ataque, el hijo intentó auxiliarla de inmediato. Personas que estaban cerca también reaccionaron y ayudaron a trasladarla hasta un centro asistencial, donde el personal médico inició maniobras para salvarle la vida. Aunque la mujer ingresó con signos vitales, la gravedad de la herida terminó siendo determinante. Horas después, los médicos confirmaron su fallecimiento.

El caso generó indignación entre familiares, vecinos y ciudadanos de Santa Marta, especialmente porque el crimen ocurrió justo después del cobro de la pensión, una situación que vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de muchos adultos mayores durante estas jornadas.

Para la familia de Alma, además del dolor por la pérdida, queda la sensación de impotencia de haber sido víctimas de un acto de violencia que, aseguran, pudo haberse evitado.

El asaltante siguió a la víctima desde la entidad bancaria y la abordó en una de las zonas más transitadas de la ciudad - crédito Alcaldía de Santa Marta
El asaltante siguió a la víctima desde la entidad bancaria y la abordó en una de las zonas más transitadas de la ciudad - crédito Alcaldía de Santa Marta

Gabriel, que presenció cada segundo del ataque, aseguró que no piensa guardar silencio y que está dispuesto a colaborar con las autoridades en todo lo necesario para identificar al responsable. “Yo no me quiero quedar callado, yo no voy a esconderme, hay que identificar al bandido, lo identifico, pero yo no quiero que ningún pensionado, abuelo, abuela, vuelva a sufrir un atentado de estos. No es justo”.

Las autoridades de Santa Marta confirmaron que ya adelantan labores investigativas para establecer la ruta de escape del agresor y lograr su identificación. Entre las acciones en marcha se encuentra la revisión de cámaras de seguridad del sector, el análisis de registros bancarios y la recopilación de testimonios de personas que presenciaron el hecho.

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