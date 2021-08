“Hoy cumple años la dueña de todas mis carcajadas”, Camilo celebra la nueva vuelta al sol de Evaluna Montaner

(@evaluna)

Camilo no necesita una excusa o motivo para expresarle públicamente a Evaluna Montaner todo lo que encierra su amor por ella: respeto, admiración, gratitud y la lista es larga. Sin embargo, no podía dejar pasar el día del cumpleaños de la cantante y actriz sin escribirle un manojo de palabras cariñosas, a la vez que publicó algunas imágenes en las que se les ve posar juntos.

En primer lugar, el intérprete de ‘Ropa cara’ publicó una serie de imágenes que dan cuenta de algunos momentos que, junto a su esposa, pasó en escenarios o en cenas. “Hoy cumple años la dueña de todas mis carcajadas. Mientras escribo esto tengo tu manita puesta en mi brazo mientras tú sigues durmiendo otro rato... Gracias por darme el privilegio de presenciar en primera fila todo lo que Dios está haciendo en tu vida”, escribió el artista colombiano.

Ahí no pararon las publicaciones y luego Camilo compartió dos fotografías más y en una de ellas puso como leyenda: “Esto parece un frame de una peli. Hagamos una peli donde tú me rescatas de todos los peligros. Como en la vida real. Feliz cumpleaños uapa”.

El padre de Evaluna, Ricardo Montaner, no se quedó atrás con los buenos deseos para su hija por una nueva vuelta al sol. “La que me roba el sueño está de cumpleaños. Sigo pensando en ella como cuando era chiquita (…) Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños. Dios te regale el mejor día de tu vida…yo te celebraré en soledad para no distraer ni un solo minuto mi pensamiento en ti…Te amo chiquita”.

Evaluna Montaner va por sus 24 años tras haber nacido un 7 de agosto de 1997. En febrero de 2020 la venezolana se unió en matrimonio a Camilo Echeverry.

Últimos lanzamientos musicales de Camilo:

Dejando su pasado como ganador del reality de canto, ‘Factor XS’ (2007), durante al menos los tres últimos años el cantante ha venido lanzando hit tras hit.

En cuanto a los ocho meses que van del 2021, Camilo ha sacado al mercado temas individuales y en colaboración. Por ejemplo, empezando el año – en enero – lanzó ‘Ropa cara’, junto con su videoclip.

Más tarde, en marzo, llegó el videoclip de ‘Mareado’ y en abril la pieza audiovisual de ‘Millones’. Por esta época también salió a la venta ‘Mis manos’, su nuevo álbum.

Por el lado de las colaboraciones no podía faltar una con su esposa Evaluna, fue así como en marzo estuvo disponible ‘Machu Picchu’. En ese mismo mes, junto a ‘Los dos Carnales’ entonó un tema con sonidos muy del regional mexicano: ‘Tuyo y mío’.

Finalmente, hizo un remix de ‘Kesi’ con nada más y nada menos que el canadiense, Shawn Mendes.

