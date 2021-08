“Vi muchas noticias falsas, que recibimos armas y dinero y eso nunca pasó”: alemana expulsada de Colombia

En los últimos días el nombre de la alemana Rebecca Sprösser empezó a figurar en las redes sociales y medios de comunicación por su participación en la primera línea en Cali, Valle del Cauca. El pasado 26 de julio, se conoció que funcionarios de Migración Colombia abordaron a la mujer e inmediatamente fue expulsada del país. De acuerdo con las autoridades de la capital del Valle, la joven estaba involucrada en actividades calificadas como ‘mal comportamiento’.

Este lunes 9 de agosto, la alemana, en diálogo con W Radio se refirió nuevamente a la situación y también contó un poco sobre su vida y cómo terminó en el país latinoamericano.

“Personalmente, me he sentido muy latina y por eso siempre he tenido esa admiración por Latinoamérica, especialmente Colombia (...) Estudié diferentes carreras, pero me gusta mucho el periodismo. Llegué a Cali como turista para estudiar salsa, pero cuando vi lo que estaba sucediendo, quería que el mundo se enterara de lo que estaba pasando en Colombia. Vi mucha violencia y eso lo quería mostrar”, expresó la mujer.

Respecto a su rol siendo parte de la primera línea de la capital del Valle del Cauca en el marco del paro nacional, Sprösser señaló que ayudó recolectando donaciones para el sustento de los integrantes.

“Yo ayudé mucho con la comida de los muchachos, pedía donaciones. Esas personas en Puerto Resistencia han vivido cosas terribles y estaban un poco traumatizados y con mucho miedo. Ellos me contaban lo que sentían y luego se convirtió en una gran amistad”, detalló.

Asimismo, aprovechó para dejar claro que, desde su experiencia, los miembros de esto grupo eran personas pacíficas y que a diferencia de muchas noticias que se difundieron en medios de comunicación y redes sociales, estos no eran financiados con armas.

“Yo soy la persona más pacífica de este mundo y solo me quiero juntar con personas que piensan como yo lo hago. Vi muchas noticias falsas que recibimos armas y dinero, y eso nunca pasó”, dijo Rebecca al medio.

La extranjera de 34 años también se refirió a la muerte de su compañero Jhoan Sebastián, el pasado 24 de julio, quien recibió 13 impactos de bala cuando estaban afuera de un lugar público en la capital vallecaucana.

“Yo quiero encontrar la verdad y no voy a parar nunca hasta que haya justicia. Los dos recibimos amenazas de muerte y por eso nos fuimos de Puerto Resistencia (...) estoy 100 % segura que fue un asesinato a sangre fría por su participación en el paro, eso no fue ningún hurto ni intento de hurto”, sostuvo la alemana.

Cabe recordar que, el pasado 29 de julio Sprösser, quien cuenta con más de 10 mil seguidores en su cuenta de Instagram, agradeció a las personas por los mensajes de apoyo que ha recibido y del difícil momento que está pasando.

“Gracias por sus palabras disculpen si no tengo la fuerza para responder. No existen palabras para el dolor que siento. Plenamente dicho me siento morir y y no se como aguantar”, escribió la mujer en un principio.

Asimismo, en otra historia se refirió a la decisión de Migración Colombia, que no solo la expulsó del país, sino que además, la inhabilitó de volver durante varios años. Además, expresó que cuando se sienta preparada contará detalles de hechos que muchos desconocen.

“Me prohibieron entrar a Colombia por 10 años. Se ha convertido en mi hogar, no puedo regresar a mi casa por diez años. No es la razón por que me estoy muriendo por adentro todo es mucho peor y cuando tenga la fuerza les voy a contar todo”, sostuvo Rebecca.

Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, explicó que la decisión se tomó basándose en las normas previstas en la ley para estos casos en particular.

“La decisión se tomó como una forma de respeto a las normas migratorias. Esta mujer de 34 años tenía un permiso de turismo, pero sus actividades no fueron asociadas con esto, hubo un grado de exposición alto y se puso en riesgo”, manifestó el funcionario.

Asimismo, Espinosa señaló que la mujer no tenía pasaporte para poder viajar, por lo que tuvo que ser trasladada a la embajada de Alemania, donde “se tramitó un documento, se le realizó una prueba PCR y luego abandonó el país. Ella estaba serena y sabía de las consecuencias”.

SEGUIR LEYENDO: