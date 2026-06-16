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Abelardo de la Espriella lanzó advertencia a la primera línea si llega a la Presidencia: “Si pretenden incendiarme el país recibirán el peso de la ley”

El candidato presidencial respondió inquietudes de jóvenes sobre posibles represalias en caso de ser elegido y reiteró que quienes violen la ley enfrentarán consecuencias bajo un eventual gobierno suyo

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El aspirante a la Presidencia afirmó que gobernará para todos, aunque dejó claro que no tolerará hechos de terrorismo urbano ni ataques a la fuerza pública durante su eventual mandato - crédito Sergio Acero/REUTERS
El aspirante a la Presidencia afirmó que gobernará para todos, aunque dejó claro que no tolerará hechos de terrorismo urbano ni ataques a la fuerza pública durante su eventual mandato - crédito Sergio Acero/REUTERS

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, lanzó una advertencia dirigida a los integrantes de la primera línea a pocos días de la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo 21 de junio de 2026.

Durante una entrevista concedida a Noticias RCN, De la Espriella, quien compite con Iván Cepeda por la jefatura del Estado, fue consultado sobre su postura frente a los jóvenes que participaron en las protestas sociales y respondieron como miembros de la Primera Línea.

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El candidato fue enfático al referirse a su eventual gestión en la Casa de Nariño: “Si actúan en la ley y en la constitución, les vamos a dar posibilidades para que puedan materializar sus sueños. Lo que no voy a aceptar bajo ninguna manera son presiones de terrorismo urbano, destrucción de infraestructura, ataques contra la fuerza pública. Este es un buen momento para que lo sepan. Conmigo tienen todas las posibilidades en la ley. Si pretenden incendiarme el país, recibirán el peso de la misma ley que pretenden violar”.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, lanzó una advertencia dirigida a los integrantes de la Primera Línea a pocos días de la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo 21 de junio de 2026 - crédito Cesar Quiroz/REUTERS
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, lanzó una advertencia dirigida a los integrantes de la Primera Línea a pocos días de la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo 21 de junio de 2026 - crédito Cesar Quiroz/REUTERS

En el espacio conducido por José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, un joven identificado como integrante de la primera línea en Cali expresó su preocupación por eventuales represalias en un gobierno de la Espriella.

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El candidato respondió: “Eso es mentira. Eso es completamente falso. Yo voy a ser el presidente de todos los colombianos, incluyendo aquellos que no votaron por mí y los que piensan diferente. Ellos también son ciudadanos, ellos también tienen derechos y los vamos a respetar”.

De la Espriella extendió su mensaje a los jóvenes que participaron en las manifestaciones: “Hay que decirle a esos muchachos de la Primera Línea que los han utilizado para pelear una guerra falsa en la que los utilizan mientras que los políticos que están detrás hacen tratos por debajo de la mesa. No se dejen utilizar. Ustedes son más que eso”.

Durante la entrevista, De la Espriella recalcó su postura frente al respeto de los derechos, pero también su rechazo a cualquier hecho violento: “Yo voy a ser el presidente de todos los colombianos, incluyendo a quienes no piensan igual que yo. No hay manera de sacar el país adelante si no cohesionamos la sociedad”.

Abelardo de la Espriella extendió su mensaje a los jóvenes que participaron en las manifestaciones - crédito Andrés Lozano/Long Visual Press
Abelardo de la Espriella extendió su mensaje a los jóvenes que participaron en las manifestaciones - crédito Andrés Lozano/Long Visual Press

Además, reiteró que su gobierno no tendrá espacio para quienes recurran a la violencia: “Lo que no voy a aceptar bajo ninguna manera son presiones de terrorismo urbano, destrucción de infraestructura, ataques contra la fuerza pública”. Agregó en sus declaraciones a Noticas RCN: “Este es un buen momento para que lo sepan. Conmigo tienen todas las posibilidades en la ley. Si pretenden incendiarme el país, recibirán el peso de la misma ley que pretenden violar”.

De la Espriella también se refirió a las causas de la inconformidad social: “La gente que le sigue a Petro y Cepeda lo hace porque ahí hay un dolor, porque ahí hay frustración y parte del trabajo de José Manuel y mío es aliviar esos dolores y darle a ese sector de la sociedad las soluciones que ni Petro ni ningún gobierno le ha dado”.

En la misma entrevista, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, expuso algunas de las propuestas para la juventud.

Restrepo resaltó que su proyecto busca fortalecer el acceso a la educación, ofrecer mayores oportunidades de empleo y recuperar programas de vivienda para los jóvenes.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, expuso algunas de las propuestas para la juventud - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS/Colprensa
José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, expuso algunas de las propuestas para la juventud - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS/Colprensa

“Aquí vamos a hacer menos de bla, bla, bla y charlatanería y más ejecución, sobre todo centrado en la juventud, porque la Colombia milagro es con esperanza y la esperanza se construye con la juventud”, afirmó a Noticias RCN.

La entrevista se da en la recta final de la campaña, en un contexto marcado por la polarización y la atención sobre la seguridad y la protesta social en Colombia. De la Espriella reiteró su compromiso de gobernar para todos los sectores, incluidos quienes lo adversan políticamente.

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