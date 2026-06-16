Imitador de Ozuna denunció amenazas y aseguró que están “suavizando” su versión: esto fue lo que le respondió la jueza

La jueza se pronuncia sobre la protección para el imitador de Ozuna en medio del caso Blessd (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrés Felipe Sánchez, conocido públicamente por interpretar al cantante puertorriqueño Ozuna en diferentes espectáculos musicales, volvió a pronunciarse sobre el proceso judicial que adelanta contra el artista urbano Blessd y su mánager Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara.

En una entrevista concedida a 6AM de Caracol Radio, el denunciante aseguró que continúa siendo víctima de amenazas y expresó su inconformidad con la manera en que, según él, se está interpretando su relato dentro del caso.

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Durante la conversación, Sánchez manifestó que siente que algunos apartados de su testimonio han sido minimizados, situación que, a su juicio, estaría favoreciendo una versión menos grave de los hechos denunciados.

“Los abogados están manipulando y suavizando mi versión”, afirmó el imitador, que insistió en que lo ocurrido corresponde a un presunto caso de secuestro extorsivo agravado, delito por el cual la Fiscalía imputó cargos a Blessd, Dímelo Jara y otras dos personas vinculadas al proceso.

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El imitador de Ozuna denuncia que sigue recibiendo amenazas en medio del proceso contra Blessd - crédito captura pantalla/Fiscalía General de la Nación

El denunciante destacó que la investigación tomó un nuevo rumbo después de que una fiscal distinta asumiera el expediente. Según explicó, inicialmente no estaba de acuerdo con la tipificación jurídica que se había dado al caso.

“El primer fiscal le había puesto un nombre al delito con el que yo no estaba de acuerdo. Sin embargo, gracias a la nueva fiscal que asumió el caso, se tomó la determinación de investigar los hechos como secuestro extorsivo agravado”, aseguró Sánchez, quien señaló que esa calificación refleja lo que, según él, vivió durante los hechos materia de investigación.

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De acuerdo con su versión, fue retenido contra su voluntad y presionado para firmar documentos. Además, relató que, aunque Blessd no se encontraba físicamente en el lugar, habría participado a través de una videollamada mientras él permanecía retenido.

“Jara me pasó el celular y en ese celular estaba Blessd. Me dijo: ‘Yo sé quién tú eres, sé lo que haces. Tienes que firmar lo que te están diciendo en la oficina’. También me dijo que aprovechara que él no era tan blandito como otras personas y que, si hubiera estado allí, me estaría golpeando”, afirmó durante la entrevista radial.

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La Fiscalía investiga como secuestro extorsivo agravado el caso del imitador que señala a Blessd y a su mánager (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sánchez aseguró que este episodio ocurrió después de que presuntamente fuera intimidado con un arma de fuego, agredido físicamente y despojado de su teléfono celular: “Eso fue lo que más me traumatizó”, expresó.

Durante la entrevista con Caracol Radio, el imitador también cuestionó algunas interpretaciones realizadas dentro del proceso judicial. En particular, mostró su desacuerdo con las posturas que descartan la existencia de un secuestro por el hecho de que posteriormente pudo retirarse del lugar por sus propios medios.

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“Dicen que llegué y salí por mis propios medios, pero eso no cambia lo que pasó mientras estuve retenido. Siento que están suavizando los hechos”, manifestó.

Además, aseguró que la situación ha tenido un fuerte impacto en su vida personal y profesional. Según relató, desde hace varios años ha recibido amenazas relacionadas con este caso, situación que lo ha obligado a salir del país en diferentes oportunidades.

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“A mí me mantienen amenazando. He tenido que irme del país varias veces y esta semana nuevamente tendré que salir por razones de seguridad”, afirmó.

El imitador de Ozuna dice que aún recibe amenazas y así le contestó la jueza - crédito captura de pantalla Audiencia Fiscalía

Precisamente, durante la audiencia realizada en la mañana del 26 de junio, la jueza se pronunció sobre la solicitud presentada por la representación de la víctima para que se adoptaran medidas de protección especiales a favor de Sánchez debido a las presuntas amenazas denunciadas.

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Al respecto, la togada explicó que, aunque el denunciante manifestó estar siendo intimidado, hasta el momento no existían elementos que permitieran establecer que dichas amenazas provinieran de Blessd, Dímelo Jara o de las demás personas vinculadas al proceso.

“Hay una solicitud por resolver que fuera invocada por parte del apoderado de las víctimas en torno a que por parte de este despacho se expida una medida de protección en favor del señor Andrés Felipe Sánchez, de quien él dice viene siendo amenazado. Sin embargo, como él mismo lo reconoce, esas amenazas no provienen hasta este momento de parte del señor Stiven, de la señora Laura, del señor Santiago o del señor Julián”, indicó la jueza.

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La funcionaria judicial agregó que las intimidaciones referidas por Sánchez corresponderían, según lo expuesto en audiencia, a personas no identificadas y ajenas al proceso penal en curso.

Jueza explicó que no hay pruebas de que las intimidaciones denunciadas por Andrés Felipe Sánchez provengan de los procesados y sugirió acudir a otras autoridades - crédito @yomellamoozunaoficial/IG

“Serían entonces de sujetos indeterminados que nada tienen que ver con este proceso”, precisó la jueza, quien recomendó que el apoderado de la víctima adelantara los trámites administrativos correspondientes para que las autoridades competentes puedan brindarle acompañamiento policial en caso de considerarlo necesario.

Finalmente, la togada aclaró que una situación distinta sería si se llegara a demostrar que las amenazas tienen origen en alguno de los procesados.

“Situación diferente sería si esas amenazas provinieran de las personas que se encuentran inmersas en este proceso”, concluyó.