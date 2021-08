Nuevas pruebas en el caso de Ana María Castro absolverían a Paul Naranjo

El caso de la muerte de Ana María Castro volvió a tener un giro este 9 de agosto, cuando en medio de una audiencia se conoció un video que daría pie a nuevas hipótesis del hecho. El contenido fue presentado por John Cadena, defensor de Paúl Naranjo, uno de los incriminados, a manera de prueba que lo absuelva de toda responsabilidad.

El contenido presentado fue filmado por una cámara de seguridad de la chatarrería Tolima, ubicada cerca a la calle 80 con carrera 68K, donde habría muerto Castro. En el video se ve como Naranjo, que iba conduciendo la camioneta en la que iba la joven, se detuvo en la mencionada dirección y estuvo allí durante 47 segundos mientras Ana María y Mateo Reyes, otro involucrado en caso, se bajan del vehículo.

Después de esto Naranjo seguiría su camino, ya sin Castro y Reyes en el carro, por lo que el abogado Cadena asegura que su defendido no tiene nada que ver con la muerte de la joven. En este orden de ideas, aseguró que su cliente no aceptará los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por feminicidio ni homicidio culposo.

Al exculpar a su cliente, el abogado propuso una nueva hipótesis de la causa de la muerte de Castro: que la joven se quedó en la vía y fue atropellada por otro vehículo. Esto teniendo en cuenta que, según Medicina Legal, ella tenía golpes en su cuerpo que no podrían ser de un presunto impacto sobre el piso.

Cabe recordar que, primero se dijo que Naranjo habría tirado a Castro del carro en movimiento, teoría que se podría caer con este video. Es de mencionar que esto último no se afirma aún porque las autoridades, con ayuda de físicos expertos, deben realizar un informe pormenorizado del material y estas apreciaciones se conocerán durante el juicio.

Ante este giro ya se pronunció Nidia Romero, madre de Ana María Castro, quien se niega a aceptar que su hija fue arrollada por un auto. Ella asegura que su hija fue víctima de feminicidio y fue golpeada entre Reyes y Naranjo.

“Los muertos hablan. El cuerpo de mi hija estaba muy golpeado, de pies a cabeza. No pudo ser un accidente de tránsito, a ella la mataron a golpes. No creo en esa tesis, rotundo no, yo si me esperaba que ellos se valieron de algo así y quién sabe de qué más cosas para tapar el crimen que cometieron sus clientes”, señaló.