Colombia

Johanna Fadul preocupó tras accidentarse con su carro en un choque múltiple en carretera: fue atendida de urgencias

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ mostró imágenes que despertaron mensajes de apoyo y preocupación por parte de sus fanáticos

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En sus historias de Instagram, Johanna Fadul mostró el lugar del accidente, donde al menos tres automóviles resultaron afectados, por lo que tuvo que recibir atención médica inmediata - crédito @johannafadul/ Intagram

La actriz colombiana Johanna Fadul se vio envuelta en un accidente de tránsito que involucró a varios vehículos y generó preocupación entre sus seguidores y el mundo del espectáculo nacional.

El choque múltiple ocurrió el lunes 15 de junio y fue registrado en video, material que rápidamente se viralizó en distintas redes sociales. La noticia fue confirmada por la propia actriz a través de sus cuentas oficiales, donde compartió imágenes y mensajes sobre lo sucedido.

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En sus historias de Instagram, plataforma en la que cuenta con una amplia comunidad de seguidores, Johanna Fadul mostró el escenario del accidente: al menos tres automóviles resultaron afectados tras una colisión en cadena que causó daños materiales y congestión vehicular en la zona. Las autoridades de tránsito acudieron al lugar para atender la emergencia, aunque hasta el momento no se han detallado las causas exactas del incidente.

Roberto Velásquez aclaró que la salida de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia es definitiva y no estará sujeta a votación - crédito cortesía RCN
El accidente de tránsito fue confirmado por Johanna Fadul a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías del lugar del incidente y de su estado de salud - crédito cortesía RCN

Poco después del choque, la actriz —conocida por su paso por La casa de los famosos Colombia— utilizó sus redes sociales para informar sobre su estado de salud y tranquilizar a sus seguidores. A través de varias fotografías, se la pudo ver junto a otra mujer, ambas con lesiones visibles en el rostro, mientras recibían atención médica en un centro asistencial. Fadul también publicó radiografías de su columna y pelvis tomadas tras el accidente, con el objetivo de mostrar que, pese al impacto y los dolores, su estructura ósea no presentó lesiones graves.

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En una de las imágenes, la columna cervical de la actriz aparece alineada en una vista lateral, desde la base del cráneo hasta la parte superior del tórax, lo que evidenciaría que no sufrió fracturas ni desplazamientos de vértebras. Al responder a la pregunta de sus seguidores sobre su estado de salud, Johanna Fadul fue concisa: “¿Qué cómo estaban? Adoloridos”.

El suceso generó numerosas reacciones en redes sociales, donde admiradores y colegas enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para la actriz. Aunque el accidente dejó daños materiales y lesiones leves, Fadul se encargó de remarcar que se encuentra fuera de peligro y continúa bajo observación médica para descartar cualquier complicación.

Preocupación por el estado de salud de Johanna Fadul tras incidente en carretera - crédito @johannafadul/ Instagram
Preocupación por el estado de salud de Johanna Fadul tras incidente en carretera - crédito @johannafadul/ Instagram

Hasta el momento, la actriz no ha brindado detalles adicionales sobre las causas del accidente ni sobre la evolución de las demás personas involucradas. Las autoridades de tránsito mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias del choque múltiple, mientras la comunidad artística y sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre el estado de salud de Johanna Fadul y los demás afectados.

Juanse Quintero sorprendió a Johanna Fadul con una nueva propuesta de matrimonio

Johanna Fadul confirmó recientemente que su esposo, el actor y cantante Juanse Quintero, le propuso matrimonio por segunda vez durante un viaje a San Francisco, Estados Unidos, en las vacaciones de Semana Santa de 2026.

En una conversación para el programa Buen día Colombia, Fadul explicó que esta nueva propuesta se mantuvo en privado y no ha sido difundida en sus redes sociales ni documentada públicamente. “No lo hemos mostrado en redes sociales, no lo hemos documentado ante el público, pero se me arrodilló Juanito y todo. Eso pasó en San Francisco, en Semana Santa”, relató la actriz.

La pareja, que contrajo matrimonio civil en 2015, ya había vivido una segunda propuesta en 2017, motivada por el deseo de realizar una ceremonia religiosa. Ahora, la intención de renovar votos surge, según narró Fadul, a partir de un sueño de Quintero, quien le manifestó su anhelo de celebrar una nueva ceremonia en un lugar especial. “La historia corta es que él tuvo un sueño, es más, él quiere que sea en la Catedral de Sal”, compartió la actriz, conocida por su papel de Daniela en la serie Sin senos sí hay paraíso.

Juanse Quintero tuvo un sueño que lo llevó a proponerle matrimonio nuevamente a Johanna Fadul - crédito Johana Fadul / Instagram
Juanse Quintero tuvo un sueño que lo llevó a proponerle matrimonio nuevamente a Johanna Fadul - crédito Johana Fadul / Instagram

Aunque aún no han definido la fecha ni los detalles logísticos, Johanna Fadul aseguró que el plan de organizar la boda sigue firme. “No nos hemos sentado aún a planificar con lápiz y papel, pero sé que lo vamos a hacer”, comentó. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que la pareja no había dado pistas en sus perfiles oficiales sobre este nuevo paso en su relación.

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