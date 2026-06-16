Deportes

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde ver en Colombia el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

El cuadro luso dirigido por el español Roberto Martínez tendrá su primera prueba de fuego en la Copa del Mundo, y con un grupo de jugadores destacado en el fútbol de Europa

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-crédito Eloisa Sánchez-Rodrigo Antunes/REUTERS
Cristiano Ronaldo iniciará ante RD Congo su sexto Mundial con 973 goles en su carrera y con la meta de conquistar la Copa del Mundo-crédito Eloisa Sánchez-Rodrigo Antunes/REUTERS

La acción del grupo K en el Mundial 2026 comienza con un partidazo: la selección portuguesa comienza su participación en las Copas del Mundo ante República Democrática del Congo.

Por los lados del campeón de la UEFA Nations League, buscará en su octava participación llegar a la gran final del certamen orbital más importante del mundo, mientras que su rival volverá a jugar este tipo de competencias tras 52 años de ausencia, cuando participó en Alemania 1974.

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-crédito Marco Bello-Troy Taormina/REUTERS
RD Congo disputará su primer Mundial desde 1974 tras clasificarse por la repesca y eliminar a Jamaica con un gol de Axel Tuanzebe en la prórroga-crédito Marco Bello-Troy Taormina/REUTERS

El partido se jugará el 17 de junio de 2026 en el estadio NRG en Houston, Texas (Estados Unidos) a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva en las pantallas de Dsports (610-1610), y en la aplicación de Dgo.

Además se podrá disfrutar en otras plataformas digitales como Amazon Prime Video, Paramount Plus y DAZN.

El árbitro del partido será el qatarí Abdulrahmam Al-Jasim.

Cómo llegan ambos equipos al partido

Portugal

Calvin Bassey y Cristiano Ronaldo jugando en el Portugal vs. Nigeria-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS
Calvin Bassey y Cristiano Ronaldo jugando en el Portugal vs. Nigeria-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El combinado luso viene de derrotar por 2-1 a Nigeria el 10 de junio de 2026 en el estadio de Leiria.

Con los goles de Pedro Neto y de Francisco Conceição, los dirigidos por Roberto Martínez cerraron su campaña de cara al debut ante los congoleños con una racha de cinco partidos sin conocer la derrota.

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Así vienen los ibéricos en sus últimos cinco juegos:

  • 10 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Portugal 2-1 Nigeria
  • 6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Portugal 2-1 Chile
  • 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Estados Unidos 0-2 Portugal
  • 28 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: México 0-0 Portugal
  • 16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA Mundial 2026: Portugal 9-1 Armenia

Estos son los convocados de Portugal para el Mundial de 2026

  • Diogo Costa (Oporto)
  • José Sá (Wolverhampton)
  • Rui Silva (Sporting Lisboa)
  • Matheus Nunes (Manchester City)
  • Diogo Dalot (Manchester United)
  • João Cancelo (FC Barcelona)
  • Nuno Mendes (París Saint-Germain)
  • Gonçalo Inácio (Sporting Lisboa)
  • Renato Veiga (Villarreal)
  • António Silva (Benfica)
  • Tomás Araújo (Benfica)
  • Rúben Neves (Al-Hilal)
  • Samú Costa (Mallorca)
  • Mateus Fernandes (West Ham)
  • João Neves (París Saint-Germain)
  • Vitinha (París Saint - Germain)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Rodrigo Mora (Oporto)
  • Ricardo Horta (Braga)
  • Pedro Gonçalves (Sporting Lisboa)
  • João Félix (Al-Nassr)
  • Francisco Trincão (Sporting Lisboa)
  • Francisco Conceição (Juventus)
  • Pedro Neto (Chelsea)
  • Rafael Leão (AC Milán)
  • Gonçalo Guedes (Real Sociedad)
  • Gonçalo Ramos (París Saint Germain)

RD Congo

RD Congo entrenando en Houston, Texas-crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters
RD Congo entrenando en Houston, Texas-crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters

El equipo dirigido por el francés Sébastien Désabre llega a este regreso mundialista con una derrota por 2-1 ante Chile, el 9 de junio de 2026.

Con anotaciones de Darío Osorio y de Matías Sepúlveda, el cuadro de los “Leopardos” cerró su preparación mundialista con una derrota, pese al gol que anotó Joris Kayembe al 88 de partido.

A continuación, así viene República Democrática del Congo en sus últimos cinco partidos:

  • 9 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 1-2 Chile
  • 3 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 0-0 Dinamarca
  • 31 de marzo de 2026 - Repechaje Mundial FIFA 2026: RD Congo 1-0 Jamaica (tras los tiempos extra)
  • 25 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 2-0 Bermudas
  • 6 de enero de 2026 - Copa Africana de Naciones: Argelia 1-0 RD Congo

Estos son los convocados de RD Congo para el Mundial 2026

Theo Bongonda en un partido del repechaje ante Jamaica-crédito Francisco Guasco/EFE
Theo Bongonda en un partido del repechaje ante Jamaica-crédito Francisco Guasco/EFE

Arqueros

  • Timothy Fayulu (FC Noah de Armenia)
  • Lionel Mpasi (Le Havre de Francia)
  • Matthieu Epolo (Standard de Lieja de Bélgica)

Defensas

  • Aaron Wan-Bissaka (West Ham de Inglaterra)
  • Gedeon Kalulu (Aris Salónica de Grecia)
  • Chancel Mbemba (LOSC Lille de Francia)
  • Steve Kapuadi (Widzew Lodz de Polonia)
  • Axel Tuanzebe (Burnley FC de Inglaterra)
  • Dylan Batubinsika (Larissa de Grecia)
  • Rocky Bushiri (Hibernian FC de Escocia)
  • Arthur Masuaku (RC Lens de Francia)
  • Joris Kayembe (KRC Genk de Bélgica)

Volantes

  • Samuel Moutoussamy (Atromitos de Grecia)
  • Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille de Francia)
  • Gaël Kakuta (Larissa de Grecia)
  • Charles Pickel (Espanyol de Barcelona - España)
  • Noah Sadiki (Sunderland de Inglaterra)
  • Edo Kayembe (Watford FC de Inglaterra)

Delanteros

  • Théo Bongonda (Spartak Moscú de Rusia)
  • Nathanaël Mbuku (Montpellier de Francia)
  • Cédric Bakambu (Real Betis de España)
  • Simon Banza (Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos)
  • Fiston Mayele (Pyramids FC de Egipto)
  • Brian Cipenga (Castellón de España)
  • Yoane Wissa (Newcastle de Inglaterra)
  • Meschack Elia (Alanyaspor de Turquía)

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