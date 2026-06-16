Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

Colombia debutará en el estadio Azteca el miércoles 17 de junio - crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

En la antesala de lo que será el debut de la selección Colombia vs. Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA la noche del miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio Azteca de Ciudad de México, se conocieron varias recomendaciones que podrían serle de ayuda a todos aquellos connacionales y extranjeros que acudirán al juego.

Mediante un video que publicó desde su cuenta de Instagram el lunes 15 de junio de 2026, el periodista colombiano Víctor Mosquera compartió varios “consejos prácticos para no perder dinero ni tiempo” al llegar al mítico estadio, también conocido como el Coloso de Santa Úrsula.

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El inicio de la grabación comienza por parte de Mosquera con una confesión: “Me estafaron llegando al Estadio Azteca. Ojo para que no les pase a ustedes aquí en Ciudad de México”.

Seguido a esto, el connacional explicó que “no hay una buena señalización, no hay información para usted movilizarse en el transporte público y termina cogiendo bus, metrobús, metro, tren ligero, de todo para poder movilizarse”.

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Justo en este primer punto Mosquera hizo una precisión.

El periodista colombiano Víctor Castro contó como no ser víctima de precios elevados en Ciudad de México a la hora de movilizarse rumbo al estadio Azteca, en Ciudad de México - crédito @vcastrogomez/IG

“Lo primero que deben hacer apenas llegan al aeropuerto Felipe Ángeles es buscar el acceso para el tren ligero. Un consejo básico es buscar la línea dos del metro, la línea azul, para que se puedan quedar en la estación de Tasqueña y una vez en esa estación, descienden, toman el tren ligero con destino a la estación Estadio Azteca. Es lo más sencillo y se movilizan por tan solo cinco pesos (mexicano)”, aclaró el comunicador colombiano.

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Sin embargo, Mosquera recalcó: “Para que ustedes puedan tomar el tren ligero deben llevar pesos mexicanos y en efectivo. No les reciben dólares, no les reciben tarjeta. Entonces, pilas con eso”.

Después y mientras grababa con su teléfono desde la estación de Buenavista, el periodista expuso que es justo hasta ese punto “donde ustedes deben buscar ya el empalme con la línea azul”.

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El reportero colombiano optó por no recomendar “que se vayan en el trolebús hasta CU, es decir, hasta Ciudad Universitaria, porque allí es donde los van a estafar”.

Sobre lo anterior, Mosquera detalló que dicho servicio en CU “cuesta entre 6 y 9 pesos (mexicanos) para cualquier ciudadano”, pero indicó que “si uno va en época del Mundial para el Estadio Azteca, le están cobrando 150 pesos mexicanos por persona”.

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Por esta situación, argumentó el periodista connacional, “terminan pagando, de acuerdo al cambio, entre 47.000 y 50.000 (pesos colombianos) por persona, cuando lo normal es que paguen entre 12.000 y 13.000 (pesos colombianos)”.

Ya en cuanto a la última opción para quienes no cuentan con boleta para ingresar al estadio Azteca, “y una de las más asequibles”, precisó Mosquera, “es llegar al Fan Fest en el Zócalo (plaza), para disfrutar de los encuentros en pantalla gigante”.

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