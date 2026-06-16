Colombia

Alianza Verde aprobó escisión: proceso pasó al CNE y abrió camino a nuevo partido de centro en Colombia

El proceso, liderado por la representante Catherine Juvinao, marca el inicio de una nueva etapa para el sector del centro progresista dentro del partido

Guardar
Google icon
El 10 de marzo, la Dirección Nacional del partido deberá votar sobre la solicitud de escisión presentada por el grupo disidente - crédito @CathyJuvinao/X
La Alianza Verde aprobó la escisión impulsada por un sector liderado por Catherine Juvinao, proceso que ahora pasa a revisión del CNE - crédito @CathyJuvinao/X

La Dirección Nacional de la Alianza Verde aprobó la escisión impulsada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, en una decisión que marca el inicio formal de la separación de un sector del partido y que ahora deberá ser evaluada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de convertirse en una nueva organización política.

Según confirmó la propia Juvinao en entrevista con el medio Blu Radio, la decisión fue adoptada por la colectividad y corresponde, en sus palabras, a una “escisión definitiva”, lo que significa que el proceso interno ya superó su etapa política inicial.

PUBLICIDAD

“Ya se acaba de votar el acuerdo. Es decir, lo que se acaba de aprobar ya es la escisión definitiva”, afirmó la congresista durante la conversación.

Con esta aprobación, el expediente será radicado ante el CNE, entidad encargada de revisar la legalidad del proceso, estudiar los estatutos y definir si autoriza la creación de la nueva colectividad.

PUBLICIDAD

Juvinao aseguró que, pese a la ruptura, seguirán promoviendo una transformación política en el país - crédito @CathyJuvinao/X
La representante Catherine Juvinao anunció la aprobación de la escisión dentro de la Alianza Verde y afirmó que el proceso busca consolidar el centro progresista - crédito @CathyJuvinao/X

Juvinao explicó que el trámite puede tardar varios meses: “El Consejo Nacional Electoral se ha tomado hasta seis meses, a veces más, para estudiar las solicitudes de escisión”, señaló.

La congresista aclaró que, aunque la escisión fue aprobada, la nueva organización política no existe todavía en términos jurídicos. “No es que por haber aprobado ya el acuerdo hoy, mañana aparece un partido”, dijo, enfatizando que ella seguirá perteneciendo al Partido Verde hasta que el CNE emita una decisión definitiva.

El acuerdo interno aprobado por la Dirección Nacional establece únicamente condiciones generales del proceso de separación. Según Juvinao, allí se definieron aspectos básicos como el carácter de la solicitud y elementos administrativos iniciales, pero no detalles como estatutos, nombre o estructura del nuevo partido.

“Es un acuerdo básico… las cosas de reglamentación ya detalladas vienen en el trámite que va a iniciar en el Consejo Nacional Electoral”, explicó.

Uno de los puntos clave del proceso será la llamada “ventana de tránsito”, en la que los integrantes del Partido Verde podrán decidir si se trasladan a la nueva organización una vez esta sea reconocida.

La Dirección Nacional de la Alianza Verde aprobó la escisión impulsada por Catherine Juvinao, que ahora pasa a revisión del Consejo Nacional Electoral - crédito Cathy Juvinao/X
La Dirección Nacional de la Alianza Verde aprobó la escisión impulsada por Catherine Juvinao, que ahora pasa a revisión del Consejo Nacional Electoral - crédito Cathy Juvinao/X

“El CNE da una ventana que en escisiones anteriores ha sido de unos quince días para que las personas que hacen parte del Partido Verde y quieren hacer parte de la nueva organización hagan el tránsito”, indicó Juvinao.

La representante insistió en que la escisión no responde a un proyecto personal, sino a un sector político más amplio. “No es una escisión para mí, es una escisión para todo un sector dentro del Partido Verde que se considera de centro y de centro progresista”, afirmó, subrayando que el objetivo es reorganizar esa corriente dentro del espectro político colombiano.

Dentro de ese sector, mencionó a figuras como la senadora Angélica Lozano, el concejal Julián Sastoque y otros dirigentes vinculados históricamente a la exalcaldesa Claudia López.

“Sin duda el concejal Sastoque hace parte de esta facción, la senadora saliente Angélica Lozano también”, dijo, agregando que también hay personas cercanas a líderes como Sergio Fajardo.

En medio de la entrevista, Juvinao destacó que el proceso busca consolidar una plataforma política más definida para el centro.

- crédito @ClaudiaLopez/X
La exalcaldesa Claudia López es mencionada como una de las figuras clave del sector del centro progresista que impulsó la escisión dentro de la Alianza Verde - crédito @ClaudiaLopez/X

“Es una especie de reparación de algo que un sector venía pidiendo desde el año pasado”, afirmó, al tiempo que insistió en que la nueva organización deberá construirse sobre una base plural y no caudillista.

Sobre el liderazgo futuro, fue clara al señalar el papel de Claudia López, aunque evitó reducir el proyecto a una sola figura. “Claudia López está llamada a liderar esta nueva organización”, dijo, pero añadió que no se trata de un proyecto personalista: “Esto tiene que ser una colectividad plural”.

La congresista también explicó que, una vez el CNE apruebe la escisión, se deberá realizar un congreso interno para definir la estructura del nuevo partido.

Allí se elegirán directivas nacionales y regionales, además de establecer el nombre, el logo y los estatutos. “Luego vendrá la reorganización, un congreso nacional de la nueva organización, quiénes van a ser las directivas”, explicó.

En cuanto al rumbo político inmediato, Juvinao sostuvo que el nuevo movimiento aún no puede tomar decisiones electorales formales. “Este nuevo partido no va a estar constituido para el domingo próximo”, dijo entre risas, al referirse al corto plazo electoral, y añadió que el proceso de reconocimiento puede tardar “algunos meses”.

Temas Relacionados

Alianza VerdeCathy JuvinaoClaudia LópezEscisión Alianza VerdeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras el polémico caso del presunto abuso a un menor en un balcón en Bogotá, instituciones aclaran cómo es el proceso de adopción en Colombia

Luego de confirmarse que el menor de edad no corría peligro y está en proceso de adopción, se reveló que hay más de 3.000 menores esperando ser adoptados

Tras el polémico caso del presunto abuso a un menor en un balcón en Bogotá, instituciones aclaran cómo es el proceso de adopción en Colombia

Colombia o Uzbekistán: las búsquedas mundiales en Google revelan quién se perfila como favorito antes del partido

En el inicio del Munidal 2026, el miércoles 17 de junio se miden las dos selecciones, que pertenecem al grupo K, harán su debut en el estadio Azteca de Ciudad de México

Colombia o Uzbekistán: las búsquedas mundiales en Google revelan quién se perfila como favorito antes del partido

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

El productor musical se pronunció sobre el panorama electoral en Colombia y alentó a la ciudadanía a participar, destacando la importancia de rechazar la división en este momento decisivo

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Las tres propuestas para ejecutar que un concejal de Bogotá le compartió a Abelardo de la Espriella si llega a ser elegido presidente

Una megacárcel en Sumapaz, acabar con los colados en TransMilenio y recuperar una de las principales vías en el norte de la capital tras las manifestaciones figuran entre las preocupaciones centrales del cabildante Andrés Barrios (Centro Democrático)

Las tres propuestas para ejecutar que un concejal de Bogotá le compartió a Abelardo de la Espriella si llega a ser elegido presidente

Gustavo Bolívar calificó como una “declaratoria de guerra” las palabras de Abelardo de la Espriella contra los petristas: “Una guerra civil”

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social cuestionó las afirmaciones del candidato presidencial y envió un mensaje a los empresarios de Colombia

Gustavo Bolívar calificó como una “declaratoria de guerra” las palabras de Abelardo de la Espriella contra los petristas: “Una guerra civil”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

ENTRETENIMIENTO

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Valentino Lázaro preocupó por su estado de salud mental, que está relacionado con su ausencia en redes sociales: “Qué será de mi vida”

Tebi Bernal respondió a las declaraciones de su ‘ex’ Alejandra Salguero tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Ella necesitaba alejarse de mí”

Famosa influenciadora colombiana reveló que estuvo al borde la muerte y reveló los detalles de la enfermedad que le diagnosticaron

Johanna Fadul preocupó tras accidentarse con su carro en un choque múltiple en carretera: fue atendida de urgencias

Deportes

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde ver en Colombia el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Portugal vs. RD Congo: hora y dónde ver en Colombia el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

Exmundialista con Colombia en Rusia 2018 defendió a Falcao en su nuevo rol como comentarista: “No tienes que denigrar a nadie”

Él es Gustavo Puerta, la probable sorpresa de Néstor Lorenzo con la selección Colombia en el debut del Mundial 2026 ante Uzbekistán

Uzbekistán vs. Colombia: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Mundial 2026