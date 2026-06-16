Alianza Verde aprobó escisión: proceso pasó al CNE y abrió camino a nuevo partido de centro en Colombia

La Alianza Verde aprobó la escisión impulsada por un sector liderado por Catherine Juvinao, proceso que ahora pasa a revisión del CNE - crédito @CathyJuvinao/X

La Dirección Nacional de la Alianza Verde aprobó la escisión impulsada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, en una decisión que marca el inicio formal de la separación de un sector del partido y que ahora deberá ser evaluada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de convertirse en una nueva organización política.

Según confirmó la propia Juvinao en entrevista con el medio Blu Radio, la decisión fue adoptada por la colectividad y corresponde, en sus palabras, a una “escisión definitiva”, lo que significa que el proceso interno ya superó su etapa política inicial.

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“Ya se acaba de votar el acuerdo. Es decir, lo que se acaba de aprobar ya es la escisión definitiva”, afirmó la congresista durante la conversación.

Con esta aprobación, el expediente será radicado ante el CNE, entidad encargada de revisar la legalidad del proceso, estudiar los estatutos y definir si autoriza la creación de la nueva colectividad.

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La representante Catherine Juvinao anunció la aprobación de la escisión dentro de la Alianza Verde y afirmó que el proceso busca consolidar el centro progresista - crédito @CathyJuvinao/X

Juvinao explicó que el trámite puede tardar varios meses: “El Consejo Nacional Electoral se ha tomado hasta seis meses, a veces más, para estudiar las solicitudes de escisión”, señaló.

La congresista aclaró que, aunque la escisión fue aprobada, la nueva organización política no existe todavía en términos jurídicos. “No es que por haber aprobado ya el acuerdo hoy, mañana aparece un partido”, dijo, enfatizando que ella seguirá perteneciendo al Partido Verde hasta que el CNE emita una decisión definitiva.

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El acuerdo interno aprobado por la Dirección Nacional establece únicamente condiciones generales del proceso de separación. Según Juvinao, allí se definieron aspectos básicos como el carácter de la solicitud y elementos administrativos iniciales, pero no detalles como estatutos, nombre o estructura del nuevo partido.

“Es un acuerdo básico… las cosas de reglamentación ya detalladas vienen en el trámite que va a iniciar en el Consejo Nacional Electoral”, explicó.

Uno de los puntos clave del proceso será la llamada “ventana de tránsito”, en la que los integrantes del Partido Verde podrán decidir si se trasladan a la nueva organización una vez esta sea reconocida.

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La Dirección Nacional de la Alianza Verde aprobó la escisión impulsada por Catherine Juvinao, que ahora pasa a revisión del Consejo Nacional Electoral - crédito Cathy Juvinao/X

“El CNE da una ventana que en escisiones anteriores ha sido de unos quince días para que las personas que hacen parte del Partido Verde y quieren hacer parte de la nueva organización hagan el tránsito”, indicó Juvinao.

La representante insistió en que la escisión no responde a un proyecto personal, sino a un sector político más amplio. “No es una escisión para mí, es una escisión para todo un sector dentro del Partido Verde que se considera de centro y de centro progresista”, afirmó, subrayando que el objetivo es reorganizar esa corriente dentro del espectro político colombiano.

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Dentro de ese sector, mencionó a figuras como la senadora Angélica Lozano, el concejal Julián Sastoque y otros dirigentes vinculados históricamente a la exalcaldesa Claudia López.

“Sin duda el concejal Sastoque hace parte de esta facción, la senadora saliente Angélica Lozano también”, dijo, agregando que también hay personas cercanas a líderes como Sergio Fajardo.

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En medio de la entrevista, Juvinao destacó que el proceso busca consolidar una plataforma política más definida para el centro.

La exalcaldesa Claudia López es mencionada como una de las figuras clave del sector del centro progresista que impulsó la escisión dentro de la Alianza Verde - crédito @ClaudiaLopez/X

“Es una especie de reparación de algo que un sector venía pidiendo desde el año pasado”, afirmó, al tiempo que insistió en que la nueva organización deberá construirse sobre una base plural y no caudillista.

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Sobre el liderazgo futuro, fue clara al señalar el papel de Claudia López, aunque evitó reducir el proyecto a una sola figura. “Claudia López está llamada a liderar esta nueva organización”, dijo, pero añadió que no se trata de un proyecto personalista: “Esto tiene que ser una colectividad plural”.

La congresista también explicó que, una vez el CNE apruebe la escisión, se deberá realizar un congreso interno para definir la estructura del nuevo partido.

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Allí se elegirán directivas nacionales y regionales, además de establecer el nombre, el logo y los estatutos. “Luego vendrá la reorganización, un congreso nacional de la nueva organización, quiénes van a ser las directivas”, explicó.

En cuanto al rumbo político inmediato, Juvinao sostuvo que el nuevo movimiento aún no puede tomar decisiones electorales formales. “Este nuevo partido no va a estar constituido para el domingo próximo”, dijo entre risas, al referirse al corto plazo electoral, y añadió que el proceso de reconocimiento puede tardar “algunos meses”.