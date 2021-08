Video: Sara Uribe accidentó su lujosa camioneta en agua y reflexionó sobre sus errores en la vida

Sara Uribe accidentó su lujosa camioneta sumergiéndola en agua y reflexionó sobre sus errores en la vida. Foto: Instagram

Sara Uribe, influenciadora y empresaria, es una de las celebridades colombianas con más seguidores en Instagram. En su contenido, que difunde en casi todos los momentos de su día, se puede ver que destaca un rasgo de su personalidad que, en ocasiones, sale a relucir: la torpeza.

Esta vez, la mamá de Jacobo Guarín le mostró a sus seguidores el accidente que provocó con su camioneta Toyota 4Runner, la cual cuesta casi 200 millones de pesos en el mercado.

“Les quiero contar una ‘Sarada’. O sea, Sara siendo Sara. Muy buenas tardes, a nosotros nos gusta trabajar así, desde la naturaleza”, la mujer mostró el entorno, donde se encontraba con un hombre que tenía un computador abierto en sus piernas. Sin embargo, resaltó la imagen de la camioneta con su parte delantera sumergida.

“Yo le dije a Jairo que hay una cosa que me parece muy relajante y es manejar. Me encanta meterme a pistas, trochar y montar cuatrimoto. Todas las cosas que generen mucha adrenalina”, de ahí, la mujer fue a una pista de deportes extremos y, mientras conducía, se confió de sus habilidades y metió la camioneta en un pequeño cuerpo de agua.

A pesar de verse frustrada, la mujer se reía de lo que le ocurrió. “La boba esta creyó que eso era un barco. Ni con estos flotadores la podía sacar”, expresó, quien aseguró que “si no la c*go a la entrada, lo hago a la salida. A lo bien”.

Sin embargo, y de muy buen humor, reflexionó sobre su vida mientras esperaba ayuda en la pista. “Yo cada día aprendo más de las cosas que me pasan. No hay de otra, sino reírse. Se puede estar cayendo el mundo, pero hay que disfrutar de todo. ¿Qué más hay en la vida?”, expresó la mujer, quien se tomó videos sobre la camioneta sumergida.

‘Alonso’, el vehículo, se encontraba en buen estado, sin embargo, sus capacidades no le permitieron salir del agua por sí solo. Según la misma Uribe, horas después, tuvo que ser rescatada de ahí junto a su camioneta.

“Pues, fueron y me rescataron. El papá de Simón fue por mí, me rescató. Salí invicta. Yo iba muy feliz hasta que...”, contó, detallando lo que pasó antes y después del accidente.

“La vida es como las fotos. Disfruten esa hpt mientras estén vivos porque uno se muere y nada se lleva”, concluyó.

Le habló a quienes quisieron destrozarla y acabar con su carrera

Según lo expuesto por la ganadora de ‘Protagonistas de nuestra tele’, ha cometido algunos errores por los cuales hay quienes, sin conocerla siquiera, se han encargado de hacerle la vida imposible y buscaron acabar con los frutos de una carrera que mucho le ha costado cultivar.

“A lo largo de mis experiencias de vida he entendido que tengo errores y he tratado de remediarlos, también de aprender de estos. Pero a través de esto también me he dado cuenta cómo las mismas mujeres han tratado de hundirme, atacarme y acabar con mi carrera e imagen... de verme derrotada”, explicó Sara Uribe en los primeros minutos de su grabación.

En contraste, señaló que hay otras personas dedicadas a darle ánimo y exaltar su labor a través de diferentes medios. Motivo por el cual aprovechó para hacer una reflexión en la que invita a pensar dos veces lo que se va a brindar (como persona) a los demás, pues advierte que bajo esa misma energía llegará el futuro.

“Si eres de esas personas encargadas de hacerle daño a otras y me estás escuchando, (tengo que decir que) no te va a salir tan bien y algún día uno tiene que pagar las facturas, como las he pagado yo y lo haremos todos, y tendremos que agachar nuestra cabeza para admitir que fallamos porque somos humanos, pero lo malo no dura y lo bueno, por el contrario, sí perdura”, agregó la también empresaria de 30 años.

SEGUIR LEYENDO: