Eduardo Pimentel insulta a Claudia López y la señala de sembrar la violencia desde el Partido Verde

Tras la batalla campal que protagonizaron algunos hinchas de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en el marco del regreso del público al Estadio Nemesio Atanasio El Campín, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer este 4 de agosto algunas condiciones para que los fanáticos puedan seguir asistiendo a este escenario deportivo. Sus declaraciones, sin embargo, no fueron bien recibidas por algunos, como Eduardo Pimental, dirigente del Boyacá Chicó.

En su cuenta en Twitter, Pimentel, quien en reiteradas ocasiones ha lanzado polémicos comentarios contra el arbitraje en Colombia, a caricaturistas como Matador y a la minga indígena, entre otros, arremetió contra Claudia López e incluso, la insultó.

“Oiga a esta hp la tapa del DESCARO y lo SINVERGÜENZA, Claudia López exigiendo respeto y rechazando la agresión, el odio y la violencia en el ESTADIO cuando eso fue lo que SEMBRÓ junto con su partido VERDE en estos 3 meses en Colombia”, trinó.

Tras las declaraciones en redes sociales de Pimentel, algunos usuarios le cuestionaron la manera de referirse a la alcaldesa, tal es el caso de @belalcazar1957. “Amigo Pimentel, entiendo su frustración, la alcaldesa no es HP, es hija de una maestra que la educo bien, privilegio que tal vez usted no tuvo, a veces quisiera que su equipo no estuviera en mi tierra, pero es el equipo no el dirigente irracional”, compartió.

Otro de los usuarios de Twitter, Fernando Burgos, le pidió a Eduardo Pimentel dejar de “pelear” y, si es necesario, que se busque un ring para ello. “Pimentel es un cáncer para el fútbol profesional, es mejor que ya no dañe más este hermoso deporte y si le gusta tanto pelear, vaya a un cuadrilátero y desahóguese allí”.

Hubo también quien le recordó a Pimentel su pasado como deportista, que no fue exactamente el más decoroso a nivel de juego limpio; uno de ellos fue Andrés Felipe Zuleta: “Y viene a hablar uno de los jugadores con más expulsiones a nivel mundial y no precisamente por buen tipo, un bobazo que no paga lo que debe y aparte que destila odio por todo lado, eso es ser muy cínico en la vida”.

Las condiciones de Claudia López para que el público vuelva a El Campín

1. Los clubes deberán garantizar un mejor registro y venta de las boletas, para así tener conocimiento de quién las compra y de quién ingresa a los estadios.

2. Cada club que alquile los estadios tendrá que disponer de equipos de logística, pero también de convivencia y seguridad que trabajen en coordinación con la Policía, exactamente para disuadir a los hinchas que quieran realizar alguna acción violenta o tener un mayor control en caso de que se presenten episodios como el de ayer.

3. Los equipos de logística, seguridad y convivencia tendrán que garantizar que al interior del estadio haya una debida ubicación de las barras, lo que incluye un distanciamiento adecuado y preventivo entre las mismas. Esto, según López, no se cumplió anoche.

4. Los clubes deben asumir una corresponsabilidad en el trabajo de convivencia con las hinchadas y las barras, los cuales deberán demostrar que antes, durante y después de los eventos deportivos se hizo este trabajo.

