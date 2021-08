La razón de la presencia de Teófilo Gutiérrez en Cali y la foto con dos ídolos de la selección Colombia

El jugador Teófilo Gutiérrez de Junior. EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

Desde que Teófilo Gutiérrez terminó su vínculo contractual con Junior ha sonado como posible refuerzo de otros clubes colombianos como Millonarios FC e Independiente Santa Fe, si bien el tema no ha pasado de especulaciones. Y este 4 de agosto, el delantero de ‘La chinita’ fue relacionado con al América de Cali y el Deportivo Cali, luego de que fuera visto en la capital del Valle del Cauca.

A ‘Teo’ se le relacionó en especial con el conjunto azucarero, puesto que este miércoles asistió a su sede deportiva. Ante la duda de la hinchada del Deportivo Cali, de si el ariete barranquillero sería el nuevo fichaje del equipo, sobre todo debido a la salida del delantero Marco Pérez, se confirmó que la visita obedece a un tema relacionado con su salud.

Resulta que Mario Alberto Yepes, exdirector técnico del Cali, le recomendó a Teófilo Gutiérrez al médico del club, Gustavo Portela, para una atención especializada. Desde finales de enero de este 2021 ‘Teo’ padece tendinitis en su tendón de Aquiles, razón por la que con Junior se perdió partidos importantes, y el galeno estaría sometiéndolo a algunos exámenes.

Teófilo compartió una foto en su Instagram en la que se le ve junto a Yepes e Iván Ramiro Córdoba, director deportivo y socio del Venezia FC, quien esta en Colombia desde semanas atrás promocionando su libro Retrato de un Luchador.

Por si las dudad, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali le dijo a Futbolred que no hay opción alguna de que Teófilo Gutiérrez llegue al club. Entretanto, Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, afirmó que la llegada del atacante al equipo es “más que humo es un incendio, nada de posibilidad”.

Su salida de Junior

Fuad Char Abdala, uno de los accionistas de Junior habló sobre la salida de Teófilo Gutiérrez, señalándolo de alentar a los hinchas a protestar contra la dirigencia del equipo y refiriéndose a su condición física. Lo hizo el 4 de juli, en entrevista con el medio de comunicación regional El Heraldo,

Lo que explicó Char es que si bien Teófilo habló con la prensa de su interés de continuar en el cuadro rojiblanco, su cercanía con el club los últimos dos meses fue poca:

“Teófilo ha manejado eso de manera muy personal con la prensa, pero con nosotros no. Teo no nos acompañó en los últimos 60 días, estuvo por fuera del equipo”.

Más allá de la lejanía entre ‘Teo’ y la dirigencia del club para renovar, Fuad Char explicó que la salida del delantero no se trató de una decisión personal, sino netamente deportiva, pues, según él, incluso el DT Luis Amaranto Perea cree que Junior puede tener un buen rendimiento sin el ‘29′ del equipo.

“Este es un tema que no es personal, este es un tema de una junta, de un grupo de personas y yo participo allí como uno más. El técnico seguramente estaba totalmente de acuerdo en que nosotros podríamos tener un equipo mucho más competitivo sin Teo. Teo llega en unas condiciones… termina la temporada con un peso excesivo, por encima de su peso normal”, agregó.

Cabe anotar que en su momento, acerca de su continuidad sobre Junior, ‘Teo’ explicó: “Si me dicen, póngase la camiseta y, al final, el hincha me paga con amor, juego en cualquier club; ojalá, en Junior. Eso no tiene precio. Lo más valioso es inaugurar la ventana de campeones, dando la vuelta con mi equipo, los directivos, mis compañeros, los hinchas y mis hijos”.

