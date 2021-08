Name sabía de su postulación a la vicepresidencia del Senado: Iván Marulanda ante el CNE

A la izquierda el senador Gustavo Bolívar. A la derecha el senador Iván Name.

Este martes empezó la audiencia que convocó el Consejo Nacional Electoral (CNE), a la que fueron citados varios senadores, entre ellos Iván Marulanda del partido Alianza Verde así como el presidente del Senado, Juan Diego Gómez y el secretario de esa cámara, Gregorio Eljach Pacheco, para que entregaran su testimonio, pues se evaluará si hubo o no una violación al Estatuto de la Oposición.

En la intervención de Marulanda se conoció que ese día, mucho antes de que se votara por la Segunda Vicepresidencia del Senado, que se había acordado entre la oposición sería para el senador Gustavo Bolívar, el senador Name le comentó a Marulanda que él iba a ser postulado porque las mayorías iban a votar en blanco dejando por fuera a Bolívar.

“Minutos antes de que se iniciaran las votaciones (a la segunda vicepresidencia), se me acercó a la curul el senador Iván Name y me manifestó que quería informarme que en la votación para la segunda vicepresidencia el número de votos en blanco superaría el número de votos por el senador Gustavo Bolívar. Agregó entonces, que postularían su nombre para ser elegido segundo vicepresidente”, dijo Marulanda.

Esto es importante dentro de lo que estudia el CNE, ya que el Estatuto de Oposición es claro en que solo se puede postular a alguien de un partido político que ya haya ocupado el cargo si los partidos de oposición llegan a un consenso. Situación que no se vivió ese día, pues Alianza Verde terminó postulando por su lado a Iván Name sin el apoyo del resto de las bancadas de oposición, pero sí con el apoyo de las mayorías del Senado, es decir, los partidos independientes y gobiernistas.

Ese día, la senadora Angélica Lozano aseguró que la decisión de nominar a Name para el cargo se dio en el receso de 10 minutos que pidieron ellos luego de que Bolívar fuera derrotado por el voto en blanco. “Sandra Ortiz lo nominó y yo le dije que primero esperáramos si los del Pacto HIstórico postulaban otro nombre. Pero no lo hicieron”, dijo Lozano a la Silla Vacía.

La versión de Marulanda se une a la de la representante también de los verdes Katherine Miranda, quien ese 20 de julio advirtió que ya le habían informado de una “jugadita” que iba a hacer su partido.

Aquí puede ver la intervención de Marulanda:

Durante la audiencia, el senador Gustavo Bolívar manifestó que él y varios miembros de la oposición sabían, desde días antes, que se iba a producir una votación en blanco en su contra, pero aún así decidieron no cambiar el candidato por el precedente que podría dejar.

“Nosotros ya sabíamos de ese resultado desde las dos noches anteriores. A mí me dijeron: van a votar en blanco”, aseguró en la audiencia pública del CNE. A raíz de esa información, decidió conocer qué pasaría con el resultado, por lo que llamó al secretario del Senado, Gregorio Eljach, quien asesora a la mesa directiva sobre las normas y jurisprudencia correspondiente.

“Yo lo llamé, le dije: señor secretario Eljach, sé que va a ganar el voto en blanco, porque ya me contaron que va a ganar el voto en blanco, hágame un favor y me dice qué va a pasar en ese caso”, y él me dijo lo mismo del 258, contó el senador.

Bolívar se refería al artículo 258 de la Constitución Política, específicamente al parágrafo 1, en el que dice: “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”.

SEGUIR LEYENDO: