Choque en el uribismo entre Rafael Nieto y Ernesto Macías

En el uribismo, como en otros movimientos políticos, también se agudizan los debates internos conforme se acercan las próximas elecciones tanto del Congreso como presidenciales de 2022.

Precisamente uno de los interesados en esas elecciones es el precandidato presidencial del Centro Democrático Rafael Nieto, quien fue duramente criticado por parte de sus compañeros de su partido por su posición sobre el gobierno de Iván Duque.

“A todos los asombrados por algunas decisiones gubernamentales, me permito recordar que en materia de paz y narcotráfico el gobierno de Iván Duque ha sido más de lo mismo que el de Santos”, dijo el político.

El comentario no pasó desapercibido entre sus propios colegas, varios de ellos, incluso lo tildaron de aprovecharse políticamente de las críticas que recibe el actual gobierno. Pero el senador Ernesto Macías fue más allá, y le sacó en cara a Nieto que haya sido asesor en el gobierno Santos.

“A los asombrados con el trino de Rafael Nieto, me permito recordarles que él fue asesor del GobSantos y eso le dificulta reconocer los logros del actual Gobierno”, dijo Macías.

El senador uribista prosiguió en su crítica hacia el precandidato presidencial y agregó que este no reconoce que el presidente Duque fue el que impulsó y sacó adelante la reforma constitucional en virtud de la cual ni el narcotráfico ni el secuestro son delitos conexos al delito político.

“El trino de Rafael Nieto ratifica que el presidente Duque simboliza el ‘puro centro’; porque la extrema izquierda dice que no ha implementado nada del Acuerdo y la extrema derecha que lo ha implementado todo”, puntualizó Macías.

Pero la recién posesionada presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, también le lanzó un crítica a Nieto. “Los intereses políticos personales no pueden ir en contravía de la verdad. El presidente Iván Duque ha cumplido con sus obligaciones y ha enfrentado al narcotráfico con determinación”, escribió la congresista.

Nieto también contraargumentó lo dicho por Arias y le respondió: “¿Política? Esta es la verdad: tenemos 143 mil hectáreas de coca según ONU y 245 mil según EE.UU., más que nunca en la historia. Y producimos 1.228 ton según ONU y 1.010 según EE.UU, en ambos casos cifras récords. Si no hay sentido autocrítico no se corrige y mejora”.

Y agregó: “la erradicación manual viene en picada. Cayó de 6.765 hectáreas en 2019 a 702, si 702, en 2020, un 90% menos. Algo no funciona bien en el PNIS. Si no se le rompe el espinazo al narcotráfico no superaremos la violencia”.

En el Centro Democrático están confirmados para participar en una futura consulta Ernesto Macías, Rafael Nieto, Paola Holguín, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, Carlos Felipe Mejía, María Fernanda Cabal y Óscar Iván Zuluaga, quien puede ser la ficha decisiva por esa colectividad teniendo en cuenta que ya fue candidato y se enfrentó en 2014 con Juan Manuel Santos.

Semana afirmó que, incluso, ya habría un preacuerdo para que los demás se alejaran de sus aspiraciones para impulsar, por segunda vez, a Zuluaga. De hecho, en entrevista con Infobae Colombia, Cabal señaló que fue ella misma fue quien propuso hace un tiempo a Zuluaga para el 2022: “Me parece que no solo tiene las condiciones sino que le robaron las elecciones presidenciales, pero estamos esperando qué decisión toma”, explicó.

