Las razones por las que Rafa Benítez quiere que James se vaya del Everton

De acuerdo con varios medios europeos, los días del colombiano James Rodríguez en el Everton parecen estar contados, pues todo parece indicar que efectivamente no es del agrado del entrenador Rafael Benítez y por ende deberá buscar equipo si quiere tener minutos en la temporada que está por iniciar.

Y es que, a pesar de la calidad que se le conoce al jugador, sus recientes actuaciones en la Florida Cup no habrían convencido al español y se habría decidido por no tenerlo en dentro de sus planes puesto que no entraría dentro de su idea de juego.

Estos rumores se han fortalecido en los últimos días, luego de que el periodista español Edu Aguirre, quien mantiene una relación muy cercana con el centrocampista colombiano y su representante, Jorge Mendes, asegurara que, “en el comienzo de la pretemporada, Benítez le dijo a James ‘No cuento contigo, conmigo no vas a jugar’. Por lo pronto, James está buscando una salida del Everton’”.

Ahora, el cafetero es libre de irse del club azul de Liverpool siempre y cuando llegue una oferta que cumpla con las exigencias del club, pues la idea es hacer caja con el colombiano para invertir dinero en otros fichajes, según pudo confirmar el diario Liverpool Echo, que cubre la actualidad de los ‘Toffees’.

Asimismo, aseguraron que, sin Ancelotti, la situación de James en los planes del club cambió como era de esperarse con la llegada de Benítez, puesto que siempre se ha inclinado por tener en sus equipos jugadores físicamente más fuertes, con cualidades que James no está en condiciones de ofrecerle. Es claro que su talento no lo pone en duda, pero su desempeño en la anterior campaña habría hecho tomar la decisión al entrenador.

“Aunque Benítez no tiene ninguna duda sobre la capacidad y la calidad del jugador, algo que ha dicho en público y en privado, su historial físico y de lesiones es una preocupación importante y, por lo tanto, para el nuevo técnico, todo se reduce a una cuestión de valor. ¿Está obteniendo el Everton el rendimiento de lo que cuesta James? ¿O sería mejor gastar el dinero en otra parte?”, escribió el diario.

Cabe recordar que la ficha del volante de la Selección Colombia es la más alta del plantel, pues según las cifras que divulgó en su momento el portal especializado Spotrac, el cucuteño fichó con el equipo de Liverpool a cambio de un salario de 7 millones de libras esterlinas, que representan unos 7.8 millones de euros.

En el listado de los mejores pagos aparece el también colombiano Yerry Mina en el segundo lugar, con 6.24 M£, cifra que comparte con el brasileño Bernard. Un escalón más abajo aparece André Gomes (5.83 M£), y Jordan Pickford y Gylfi Sigurdsson, con 5.2 M£ cada uno.

Es por esto que en dado caso que llegue una buena oferta por James, Rafa Benítez no lo pensaría dos veces ya que con ese dinero puede incorporar a jugadores en los puestos que considera necesario reforzar. Además, las exigencias de Benítez están lejos de lo que le pedía Ancelotti a James, pues bajo su dirección era liberado de tareas defensivas con el objetivo de tenerlo cerca del área rival.

Claramente eso a Benítez no le gusta, por lo tanto, no tendría tantos minutos en cancha como él quisiera.

Por ahora, al colombiano le queda un año de contrato, y todas las partes parecen coincidir en que la mejor decisión es buscar nuevos rumbos, ya sea a través de un traspaso o con una cesión en la que otro club asuma su salario.

Actualmente, ese es el principal problema de James en Inglaterra. Se habla de una posible llegada al Milan de Italia, aunque parece que aún no hay una oferta formal. James vería con buenos ojos jugar en la Serie A, única liga europea grande por la que aún no ha podido jugar.

Palabras de James

En Twitch, Rodríguez fue claro al mencionar que quiere jugar donde le demuestren aprecio, “¿Dónde voy a ir? A donde me quieran. Uno tiene que estar a donde lo quieran a uno, sino bien pueda irse. Eso es muy importante”. En la misma transmisión, también se refirió a la posibilidad de regresar al Real Madrid, de la mano de Carlo Ancelotti, el entrenador que conoció justamente en el equipo merengue y que lo llevó tanto al Bayer de Múnich como al propio Everton: “No creo, es un ciclo cerrado que no se va a volver a repetir”, dijo.

