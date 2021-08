Mariana Pajón defendió a su esposo de las críticas en Tokio 2020: él “se siente colombiano”

Mariana Pajón habló tras las críticas a su esposo, Vincent Pelluard, por su presencia en Tokio 2020 - Fotos: REUTERS/Matthew Childs - Archivo

La bicicrosista Mariana Pajón salió en defensa de sus esposo, el colombo-francés Vincent Pelluard, tras las críticas que este recibió en redes sociales antes y durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto porque, según varios usuarios, su presencia en las justas se dio por ser el cónyuge de la triple medallista olímpica.

Finalizada su respectiva prueba en el BMX, Mariana, quien levantó la medalla de plata y alcanzó su tercera presea en las justas, aseguró incluso que durante el proceso recibieron varias amenazas: “Lastimosamente vivimos en un país que es una olla de presión. A veces nos manifestamos así...”, dijo en su momento en entrevista con Caracol Sports.

Posteriormente, Pajón concedió una entrevista a Blu Radio en la que manifestó que, el hecho de no ser oriundo de Colombia, no es una razón para ‘atacar’ a un atleta: “Si es porque no nació en Colombia, acá [en los Juegos Olímpicos] hay colombianos que no nacieron en el país y nos representan muy bien, pero no les pasa lo mismo. Nos tocó vivirlo y afecta, pero con la medalla colgada y la satisfacción de que las cosas se hicieron correctamente pudimos atravesarlos juntos”.

Además, esta precisó que Pelluard “se siente colombiano” y valoró el esfuerzo con el que compitió en Tokio 2020: recordemos que llegó a la instancia de semifinales, donde terminó en la sexta ubicación con un puntaje final de 17 puntos: “Es bastante complejo porque llegó con mucha ilusión a representar un país con menos desarrollo y menos apoyo, pero con la ilusión porque se siente colombiano y quiere que sus hijos sean colombianos. Su sangre es francesa, pero se siente colombiano, lamentablemente así pagamos a veces”.

Selección Olímpica de BMX durante un entrenamiento en territorio japonés. Mariana Pajón (izq.), Carlos Ramírez (cen.) y Vincent Pelluard (der.). Foto: Fedeciclismo

¿Cómo lidiar con la presión y las críticas? La atleta antioqueña confesó que debió tomar distancia de su esposo durante un tiempo con el fin de evitar las polémicas sobre el tema: “Nos tocó alejarnos un poco por salud mental, tranquilidad. Fueron momentos de muchísima tristeza, pero lo vivimos en familia, encerrados, juntos”.

El propio Pelluard también se pronunció hace algunos días sobre el tema, y aseveró que su presencia en Tokio 2020 llegó tras lucharla “con el corazón”: “Creyendo que soy esposo de Mariana, dicen que tuvo que ver en mi clasificación, pero eso no fue así. Eso se pedaleó con el alma, con el corazón. Fue, nada más y nada menos, que resultados que había que cumplir”.

No ahondó en los comentarios negativos, pues expresó que la mayoría de personas les enviaron energía positiva para la competencia: “El 95% de los mensajes que nos llegan son muy bonitos y finalmente es lo que hay que tener en cuenta: solo lo positivo. Los que nos han faltado al respeto nos han hecho más fuertes”, concluyó.

¿DÓNDE NACIERON LAS CRÍTICAS?

Vincent Pelluard se nacionalizó hace tres años, y un año después empezó a competir bajo la bandera ‘Tricolor’. Sin embargo, la polémica ‘se desató’ cuando en junio pasado la Federación Colombiana de Ciclismo reveló la delegación que estaría presente en esta disciplina.

El colombo-francés fue seleccionado por encima de Diego Arboleda, quien aparece como el segundo mejor colombiano en el ranking UCI: es 14º con 350 puntos, mientras que Pelluard aparece 16º, habiendo sumado 337 unidades.

“No fue suficiente. Al parecer todo lo que pase durante todos estos años fue en vano, así termina mi ‘ciclo olímpico bonito’ con buenos puntos, pero sin cupo... de ante mano perdón a los que siempre han creído en mí y además aprovecho para agradecer a los pocos que si han estado conmigo a pesar de todo Pd: espero que los hipócritas hagan como si no hubieran visto este post”, manifestó entonces Arboleda a mediante su cuenta en Instagram.

Mensaje de Diego Arboleda tras no clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

