“Todas las vacunas previenen la muerte”: MinSalud sale al paso de polémico trino de Petro

Tras la polémica que se armó en Colombia por un trino del senador de oposición Gustavo Petro en el que subestima la vacunación para enfrentar la variante Delta del covid-19, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le ha salido al paso a explicar lo importante que es aplicarse la vacuna.

“NO hay demostrada mayor carga viral en Delta, ni cuadro clínico más severo, SI tiene mayor transmisibilidad. TODAS las vacunas bajan la hospitalización y previenen la muerte, para TODOS los linajes, INCLUIDO Delta”, señaló el funcionario.

Y agregó: “Aunque atendiendo a la precisión la mayor carga viral y severidad se sigue estudiando. Pero es claro que vacunas mantienen alta efectividad contra formas graves del covid-19″.

En un documento del Ministerio de Salud colombiano, se explica que actualmente hay cuatro variantes de preocupación y diez en investigación. A la que más se le sigue el paso en todo el mundo, es a la variante Delta, una cepa del coronavirus altamente contagiosa. Se identificó por primera vez en la India en octubre 2020 y se extendió rápidamente por ese país y también por Gran Bretaña. El primer caso de Delta en los Estados Unidos se diagnosticó en marzo y ahora es la cepa dominante en los EE.UU.

Delta (Linajes: B.1.617.2, AY.2, AY.3) es considerada una variante de preocupación, ya que cumple con los tres criterios de evaluación entregados por la OMS:

• Aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de covid-19

• Disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública por mayor capacidad de adherirse a epitelio alveolar, y mayor eficiencia de propagación

• En estudio si puede afectar la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad

Expertos estudian si tiene mayor severidad en individuos con comorbilidades, ya que en especial afecta a los que no han recibido ninguna vacuna, de las disponibles actualmente. La mayor transmisibilidad de la variante se debe a sus cargas virales más altas, y la mayor capacidad de infectar con menor carga.

Delta circula en 105 países del mundo, en América Latina y el Caribe 14 países han confirmado su presencia, incluyendo Colombia, y en México se ha evidenciado el aumento en el número de contagios, probablemente por su proximidad a los Estados Unidos.

Publicaciones en diversas revistas científicas como The Lancet y New England Journal of Medicine, tanto como anuncios de las mismas farmacéuticas, aseguraron que las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, todas en existencia en el país, son efectivas aún contra la variante Delta. La vacuna Sinovac es la única de la cual no se tiene información certera sobre efectividad frente a la nueva mutación.

No pasó mucho tiempo sin que el titular del Plan Nacional de Vacunación de Colombia advirtiera que el comentario de Petro es peligroso e incurre en desinformación hacia sus más de 4 millones de seguidores en la red social.

“¡Falso! Hay evidencia de varios países que las vacunas si bien pueden reducir su efectividad, sigue siendo muy buenas para prevenir enfermedades graves durante la ola de Delta. Delta es sobre todo una pandemia en mi vacunado. Hace daño al desinformar. Esto es ser irresponsable”, explicó Julián Fernández Niño, director de Epidemiología del Ministerio de Salud. Para ilustrar su argumento, el epidemiólogo publicó diagramas en los que se puede evidenciar dicha efectividad en contagios.

Trino de Julián Fernández Niño

SEGUIR LEYENDO: