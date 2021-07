Gustavo Petro llamó “el calumniador” a hijo de María Fernanda Cabal

Este viernes el senador Gustavo Petro volvió a ser el centro de atención en Twitter luego de que compartiera una información bastante delicada sobre la vacunación y la variante Delta del covid-19.

Citando una noticia en la que se reporta un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la transmisibilidad de la variante, el político de izquierda escribió: “Muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica. Las vacunas no sirven para el virus covid- delta, según primeras investigaciones. Se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse”.

Comentario que encendió la polémica pues médicos, diferentes expertos en salud y el mismo Gobierno nacional, los comentarios del senador cuando está demostrado que las vacunas sí sirven para evitar la hospitalización y hasta la muerte de las personas que se contagien.

Pues a esta polémica se sumó José Félix Lafaurie, hijo de la senador María Fernanda Cabal, que no dejó pasar la oportunidad para tirarle una pulla al senador, a otro de los trinos que escribió.

El virus no es solo un problema biológico, tiene un origen en el sistema económico y su tratamiento pasa también por las relaciones de poder y la estructura social y política de la humanidad. Delta aparece porque se dejó a los pobres sin vacuna por auspiciar un negocio”, dijo Gustavo Petro.

A lo que Lafaurie le contestó: “Habla el que se fue a vacunar a Italia junto a toda su familia”.

Ese trino fue tomado por revista Semana que hizo un artículo del tema, por lo que Gustavo Petro pidió una retractación pública. “El calumniador. le pido a Juan José Lafaurie, y a la revista Dinero de Semana hacer retracción pública de su declaración. Yo no me fui a vacunar a Italia. tengo una dosis de vacuna pfizer puesta el 16 de junio en Movistar; Bogotá, la segunda no me la han puesto porque no hay”, comentó el político opositor.

Si bien es cierto que la variante Delta tiene presencia en Colombia y en otros 93 países alrededor del mundo, y sí, es más transmisible que otras mutaciones de la enfermedad, lo que no es verdad es que las vacunas no sean efectivas frente a ella, como lo dijo Petro.

Publicaciones en diversas revistas científicas como The Lancet y New England Journal of Medicine, tanto como anuncios de las mismas farmacéuticas, aseguraron que las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, todas en existencia en el país, son efectivas aún contra la variante Delta. La vacuna Sinovac es la única de la cual no se tiene información certera sobre efectividad frente a la nueva mutación.

No pasó mucho tiempo sin que el titular del Plan Nacional de Vacunación de Colombia advirtiera que el comentario de Petro es peligroso e incurre en desinformación hacia sus más de 4 millones de seguidores en la red social.

“¡Falso! Hay evidencia de varios países que las vacunas si bien pueden reducir su efectividad, sigue siendo muy buenas para prevenir enfermedades graves durante la ola de Delta. Delta es sobre todo una pandemia en mi vacunado. Hace daño al desinformar. Esto es ser irresponsable”, explicó Julián Fernández Niño, director de Epidemiología del Ministerio de Salud. Para ilustrar su argumento, el epidemiólogo publicó diagramas en los que se puede evidenciar dicha efectividad en contagios.

