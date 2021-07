Más de 280 personas han salido de Argelia (Cauca) huyendo de grupos al margen de la ley

Argelia, Cauca. / Colprensa

La crisis humanitaria por desplazamiento forzado en Colombia se sigue agudizando y cada día se reportan más casos en distintas zonas del país. Este viernes 30 de julio, más de 280 personas que habitaban en Argelia, Cauca, abandonaron sus hogares para huir del fuego cruzado entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, cerca de 101 familias, 280 personas, han tenido que albergarse en el colegio del casco urbano de este municipio”, detalló Dan Harry Sánchez, director territorial de la Unidad para las Víctimas, en entrevista con Noticias Caracol.

Las autoridades detallan que el primer censo de desplazados en este hecho figuran 51 menores de edad y nueve adultos mayores, quienes están recibiendo atención psicosocial. Hay que resaltar que las familias permanecen en un colegio del casco urbano porque no se cuenta con un albergue y el coliseo que era utilizado para ese tipo de situaciones, está siendo reparado.

En cuanto a cómo se ha desarrollado la situación, información preliminar indica que los enfrentamientos empezaron en la tarde del jueves (29 de julio) y terminaron aproximadamente a las 8:00 p. m. de ese mismo día. Sin embargo, después de esto, se volvieron a escuchar disparos durante varios minutos a lo largo de la madrugada. Incluso, este mismo viernes una comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Personería municipal se encontraba investigando la situación cuando se desencadenaron nuevos combates.

Las autoridades detallan que los enfrentamientos son entre el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y la estructura José María Becerra del ELN. Ellos estarían disparando sus armas desde el corregimiento Sinaí, ubicado a unos 10 minutos de la vereda El Encanto, de donde salieron todos los civiles huyendo.

Cabe recordar que, los grupos estarían peleando por el control del territorio, pues este es un punto estratégico para controlar rutas de narcotráfico.

La comunidad está preocupada porque parece que la situación no va a cesar pronto.

Los afectados necesitan volver a sus territorios pero denuncian que no pueden hacerlo porque no tienen garantías. Aseguran que la fuerza pública no ha hecho presencia y que el Estado los humilla y los olvida.

“Se le dijo a la fuerza pública venga, y no vino. Mire a toda esta comunidad, esta es una humillación del Estado”, denunció Daniel Imbachí, personero de Argelia, Cauca.

Las autoridades locales también están preocupadas por el regreso de los desplazados a sus casas, pues si no lo hacen pronto, podría empeorar la crisis humanitaria. Lo anterior está relacionado a que durante 2020 y lo corrido de 2021 la Personería ya ha registrado 14 desplazamientos masivos en Argelia y para atender esos casos se ha invertido una buena parte del presupuesto. Actualmente ya no quedan muchos recursos, por eso se necesita apoyo del orden nacional.

“Argelia es un municipio de sexta categoría y eso hace que los recursos sean limitados, los ingresos por impuestos son pocos y a eso se suma todos los eventos de desplazamiento masivo que se han atendido. La administración debe ser el primer responsable y por eso hacemos un llamado para que se ayude en la atención humanitaria porque en el tema de orden público ya se le salió de la manos al gobierno nacional”, detalló el personero Imbachí.

SEGUIR LEYENDO: