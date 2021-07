Le preguntan a Danielle Arciniegas si tiene muchas peleas con Dim y esto contestó

Dim y Danielle Arciniegas. Foto: Instagram @daniellearciniegasmartinez

Dentro de lo que engloba una relación de pareja hay muchas cosas, amor, respeto, cosas en común, sueños en conjunto, en fin. Sin embargo, como ocurre con cualquier matrimonio o noviazgo, también hay desacuerdos, discusiones, momentos de enojo y distanciamiento. Algunas parejas superan los momentos oscuros y otras no. De hecho, recientemente Danielle Arciniegas habló en sus historias de Instagram de un tema que no está muy alejado de lo anterior.

La actriz pereirana recibió el interrogante de un usuario que dice: “¿Consideras que peleas mucho con Dim?”. Es de recordar que, el cantante urbano David Escobar (Dim) es su esposo.

De este modo, contestó con un rotundo ‘No’, pero dejó ver que, desde luego, hay momentos en los que no siempre concuerdan. “No, tenemos diferencias y entendemos que el hecho de ser pareja no quiere decir que debemos pensar igual que el otro. Confiamos mucho en el otro y jamás nos faltamos al respeto ni jugando”.

Posteriormente, habló de los hágalos que les hacen como pareja. “En estos días que nos dijeron que nuestra relación era perfecta yo dije: - sí, lo es – y no por nunca discutir, sino por hacerlo con tolerancia, respeto y paz”.

Historias de Instagram de Danielle Arciniegas. Foto: Instagram

En 2018 Danielle Arciniegas y David Escobar (Dim) – integrante del grupo urbano Piso 21 – se casaron por lo civil. Posteriormente, en 2019 volvieron a darse el ‘Sí, acepto’, pero por lo católico. La pareja tiene dos hijas: Ella (nacida en 2018) y Roma (nacida en 2020).

Un poco de la carrera de Danielle Arciniegas:

A sus 29 años la actriz ha trabajado en varias telenovelas, algunas de ellas son: ‘Yo soy Franky’ (2015), ‘Francisco el Matemático: Clase 2017’ (2017), ‘Loquito por ti’ (2018) y actualmente está en ‘Lala’s Spa’ (2021), emitida por el Canal RCN.

También ha plasmado su talento como actriz en largometrajes como ‘Los Asombrosos Días de Guillermino’, con Gloria Nancy Monsalve como directora.

Últimos lanzamientos musicales de Piso 21:

El grupo, oriundo de Medellín, ha sacado al mercado canción tras canción en los siete meses que van del 2021. Aunque hay que nombrar su colaboración con Maluma en ‘Más de la una’ (diciembre de 2020).

Ahora sí, este año sus lanzamientos han sido: ‘No se quitó’ (marzo) con el samario Lalo Ebratt y el reguetonero estadounidense, De La Ghetto. Les siguieron otros como ‘Tan bonita’ (marzo) y colaboraciones con Paula Cendejas en ‘Diferente’ (mayo) y ‘Te extraño’ en conjunto con Blessd y Ovy On The Drums (julio).

Por otro lado, Piso 21 también se desempeñó como jurado en ‘Factor X’ (2020-2021). Los cantantes trabajaron con la categoría de grupos. Empero, el concursante que salió victorioso en el reality de canto fue Madeiro.

No sobra decir que, el barranquillero les ganó la carrera a otros talentosos finalistas como Anarkía (de la categoría de la española Rosana), ‘Simón y Julián’ (de la categoría de Piso 21) y Tavo, quien junto a Madeiro estaban en la categoría del productor José Gaviria.

