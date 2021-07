Isabella Arcila ganó su serie en los 50 metros libres pero no le alcanzó para la semifinal

Isabella Arcila realizó su prueba en los 50 metros libres de la natación de carreras en Tokio 2020. La colombiana terminó en el primer lugar con un tiempo de 25 segundos y 41 centésimas, imponiéndose a la rumana Bianca Andreea Costea, quien registró un tiempo de 25 segundos y 61 centésimas, y a la venezolana Jeserik Pinto que paró el reloj a los 25 segundos y 65 centésimas.

Lamentablemente para las aspiraciones de la colombiana, solo clasificaban a la semifinal de la prueba las 16 deportistas con mejor tiempo en el acumulado de todas las series. Allí Arcila ocupó el puesto 27, un segundo y 39 centésimas por debajo del mejor tiempo que le perteneció a Emma McKeon de Australia. La última casilla de la clasificación se le adjudicó a la neerlandesa Femke Heemskerk, quien marcó un tiempo de 24 segundos y 77 centésimas.

De esta manera llega al final la participación de Isabella Arcila en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras también participar en los 100 metros espalda, donde terminó última en su serie con un tiempo de un minuto, dos segundos y 28 centésimas.

La única vallecaucana que compitió en natación por parte de la delegación colombiana, Isabella Arcila, es considerada la reina de la disciplina en el país.

Con 27 años, alterna residencia en Estados Unidos y Cali, aunque la pandemia de 2020 la obligó a radicarse en su ciudad natal, lo que no fue un impedimento para mantener su entrenamiento con miras a obtener figuración en los Olímpicos de Tokio.

Así describió su rutina en la capital vallecaucana durante el tiempo de aislamiento:

Afortunadamente tengo las cosas necesarias para continuar mi entrenamiento lo mejor que puedo, me levanto a las 8:00 a.m., desayuno con mamá, luego me preparo para hacer entrenamiento de fuerza. A la 1:00 p.m. almuerzo, retomo entrenamientos de cardio y funcional y en la noche estudio