‘Belleza Absurda’, la pasarela en Colombiamoda que visibiliza la belleza desde otras perspectivas

Tomada de Instagram @bellezaabsurda

La iniciativa, que nace como consecuencia de un accidente que tuvo su fundadora, Juliana Paucar, lleva ya varios años presentándose en las pasarelas de Colombiamoda, que se desarrolló hasta este jueves en Medellín y que por primera vez se realizó en simultánea con Colombiatex. En esta oportunidad, se resaltó la historia de 28 mujeres que desde sus diferencias logran abrirse un espacio en la moda colombiana.

En entrevista con ‘Show Caracol, su creadora y fundadora explicó cómo nació esta iniciativa, que busca cambiar la perspectiva que se tiene de la moda en las mujeres y los diferentes ángulos desde donde se puede observar, logrando así, abrirles un espacio a quienes como ella se han sentido estigmatizadas por la sociedad.

“Belleza Absurda nace después de cinco años de sufrir un accidente que tuve en agosto 17 de 2012. Me quemé las piernas por culpa de una veladora que quedó encendida en mi casa, el 33 % de mi cuerpo quedó con quemaduras de cuarto grado y cuando empecé a ver el mundo y empecé a verme no me sentía parte de él”, fueron las primeras palabras con las que Juliana describió su proyecto para Show Caracol.

Para darle forma a su emprendimiento, la mujer tuvo como inspiración a la modelo rusa que, cansada de las exigencias de la industria del modelaje, decidió en 2017 presentar un controversial desfile en la semana de la moda de Nueva York, celebrando la diversidad de cuerpos, pieles, formas y géneros.

“Para que personas en Medellín empiecen a empoderarse de su propia historia, empiecen su camino de amor propio y se den cuenta que existen muchísimos referentes”, señaló Paucar.

De otra parte, una de las integrantes de estas 28 Bellezas Absurda, contó a la sección de entretenimiento de Noticias Caracol, por qué decidió participar de esta iniciativa.

“Todos tenemos derecho de mirarnos y sentirnos a gusto con lo que vemos en el espejo, decidí exponerme y darme la oportunidad de contar lo que soy”, agregó Laura Morales, quien desfiló en su silla de ruedas y dejó un mensaje a todas aquellas mujeres que no se sienten bien consigo mismas.

En entrevista con la Revista Encaje, Juliana Paucar contó algunos detalles que la llevaron a crear ‘Belleza Absurda’ después de sufrir el accidente que le dejó marcas en más del 50% de su cuerpo y una autoestima en su momento muy baja.

“Cuando empecé mi proceso me di cuenta de que muchas mujeres a mi alrededor no tenían autoestima y cuando cumplí cinco años de mi accidente decidí hacer un cambio y ayudar, como antes lo había hecho, con dos mujeres que también se quemaron. Primero quería hacer un blog, pero es muy difícil que lo lean, entonces creé un perfil en Instagram y empecé a publicar historias de mujeres que inspiraron mi proceso, pues ellas aunque estén quemadas, tengan cicatrices y les falten partes de sus cuerpos, son felices. Quiero que las mujeres dejemos de lado los estereotipos, la perfección y la superficialidad”, señaló Juliana.

Su mensaje para las mujeres es el siguiente: “Mi invitación es a dejar de mirar tanto el exterior. Las redes sociales muchas veces no ayudan, porque nos venden vidas perfectas. Cuando eso me pasa, me desconecto y me concentro en mí y mi esencia. Las reto a que definan cómo quieren ser en su propio concepto de belleza, porque cuando se tiene esa armonía con uno, se logra tener un impacto inimaginable con el mundo entero”, finalizó.

