El cantante de música llanera Walter Silva reveló qué fue lo más duro en su batalla contra el covid-19

El cantautor Walter Silva, oriundo del departamento de Casanare, reveló en una entrevista con el programa de entretenimiento del Canal 1 ‘Lo Sé Todo’, que fue internado en una clínica por cuenta de la dura batalla que tuvo que vivir contra el covid-19. Habló de los momentos más difíciles que tuvo que pasar y también de su nuevo lanzamiento musical.

“Mi esposa tuvo la tranquilidad sobre mis redes y mi WhatsApp para hacerle saber al Llano lo que estaba pasando realmente. Hice una canción para los niños llaneros enseñándoles a utilizar el tapabocas y puedo estar tranquilo que si ha servido muchísimo, nunca salgo sin el tapabocas, salgo con mi alcohol en la mano, me lavo las manos en cuanto lavamanos veo, ya uno no sabe y hoy en día es muy berraco escondernos del virus, nos tocaría vivir en una burbuja”, fueron las primeras palabras del cantautor.

No tiene presente cómo se contagio, mencionó que pudo haber sido en alguna reunión familiar que tuvo el día anterior o un fin de semana en una reunión de amigos, en la que presuntamente todos se encontraban bien de salud. Agregó además, que el momento más difícil que vivió en todo ese proceso fue cuando la ambulancia llegó a su casa.

“Tengo un niño de cinco años y el niño se para en la puerta y me empieza a gritar textualmente: ‘Papá, no olvides que te amo’, pero no triste sino a manera de regaño”, sin embargo, el cantautor indicó en la entrevista que nunca sintió miedo, pero sí le causó mucho dolor el ver como otros seres humanos perdían la vida en esta batalla contra el covid-19.

Aseguró que siempre sintió estar acompañado de la mano de Dios, aferrándose al Salmo 91 y todos los días lo pronunciaba para salir victorioso.

“Tangiblemente he experimentado muchas cosas ya que me hablan del amor de Dios, sentí la mano de Dios porque nunca en ningún momento sentí angustia en la clínica, tuve una absoluta confianza y ahí sentí que Dios obró en darme la paciencia que nunca he tenido”, y agregó que su salida del recinto clínico era a las 10 de la mañana, pero el gerente dio la orden a las 4 de la tarde y en su afán por querer irse a su casa, debieron explicarle que tenía una sorpresa para esa hora, pues es una costumbre de amabilidad del lugar.

Cabe resaltar que, ‘El Chino’ como es reconocido también, no ve la hora de regresar a grabar en los estudios de producción.

“Tan pronto entre a un estudio de grabación, voy a hacer una canción en gratitud a la vida, en gratitud a mi Dios, a las amistades, a la familia”. También aprovechó el momento para hablar de su más reciente producción musical llamada ‘La Boyacense Bonita’, un homenaje a las mujeres de esa tierra y a su historia.

“Ahora es cuando, la música es el talento que Dios me dio y lo utilizaré para darle gracias, pero voy a seguir cantando”, y agregó que la situación de los conciertos durante la pandemia no fue la mejor. “He hecho 10 conciertos en un año, cuando antes me hacía mensualmente 10 conciertos, empecé a cantar teniendo cero pesitos y he vivido bendiciones de mi Dios, pero no hay de qué arrepentirnos, la vida hay que vivirla, la vida es un minuto”, finalizó el cantante de música llanera para ‘Lo Sé Todo’.

