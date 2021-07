“Nunca había estado bajo presión”: Marbelle confesó que estuvo cerca de negarse a participar en ‘MasterChef Celebrity’

MasterChef se ha convertido en uno de los reality show más vistos de la televisión colombiana, no solo por los platos que allí preparan los concursantes que aún quedan en competencia, sino por las polémicas que se han armado entre varios de ellos.

Tal es el caso de Marbelle, quien ha tenido un fuerte cruce de declaraciones con la exreina de belleza Alicia Machado. Sin embargo, la cantante prefiere hablar de otros temas, como su actualidad musical y así lo hizo en diálogo con el programa ‘Bravíssimo’ de CityTV.

“Me siento muy agradecida y privilegiada de regresar a la música con ‘Adicta al dolor’ a mis 40 años… a mis 41 ahora; y tener la posibilidad de regresar a la música y ser bien recibida por la gente, por los que realmente me siguen, los que gustan de mi música”. También le preguntaron por el programa y si era verdad que ella no quería aceptar la invitación.

Sobre esto, la cantante respondió que estuvo a punto de negarse porque, “nunca había estado bajo presión; estar ahí en esa cocina, así tú sepas cocinar así sea un sudado de pollo, adquiere una complejidad por el solo hecho de estar en la cocina más importante del mundo y obviamente hay mucho respeto hacia los jurados y uno lo que menos quiere es ir a llevarles algo que no… Uno lo que menos quiere es agradarles y que te den una buena opinión”, también admitió que muchos la critican en redes por los platos que prepara, mencionando en su defensa que “nunca dije que sabía cocinar”.

Pero expresó que, a pesar de que tiene conocimiento culinario, no está a la altura de las exigencias del programa. “Lo que realmente sé cocinar no se me ha dado la oportunidad y cuando se me ha dado, que fue cuando preparé los primeros “fríjoles” la olla nunca cerró y mis fríjoles nunca ablandaron, entonces esa fue la embarrada y quedé re mal”, lamentó.

No desaprovechó para decir también que el solo hecho de pertenecer a un reality show significa exponer muchas veces su vida privada, emociones, temperamento y hasta sus propios temores, recordando una anécdota de ‘MasterChef’.

“No sé si me vieron colgando de un puente la semana pasada que para mí fue absolutamente traumático: entré el shock, el cuerpo se me puso rígido, fue horrible (…) hubo un momento donde Emmanuel -Esparza- fue hasta donde yo estaba y yo tenía las piernas rígidas. Cuando yo me bajé, me dolía todo el cuerpo de la tensión tan impresionante”, recordó.

Adicionalmente, resaltó su buena relación con varias integrantes del programa y hasta aceptó que ha recibido ‘palo’ en redes sociales por varias actitudes que ha tenido el equipo de las ‘4 babys’.

“Yo creo que he tratado de ser respetuosa, creo que con todos los compañeros me llevé bien; efectivamente hicimos un ‘clic’ con Carla -Giraldo-; con Cata -Maya- y con Viña -Machado- y pues eso generó incomodidad en el resto y pues bueno, nos han dado un matoneo impresionante en las redes pero (…) yo creo que uno a los amigos los quiere”, manifestó.

Carla Giraldo, Marbelle, Catalina Maya. Foto: Instagram @marbelle.oficial

Finalmente, la artista agradeció nuevamente la acogida que ha tenido en el mundo de la música popular y dijo que “mientras haya cachos, desamor y despecho, habrá música popular para rato”, resaltando también el buen momento por el que atraviesa el género urbano en Colombia.

A continuación, puede ver el video de la entrevista con Marbelle desde el momento que menciona por qué estuvo cerca de negar su participación en ‘MasterChef Celebrity’:





