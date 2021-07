Sara Uribe habló de las duras críticas que recibe por su subida de peso

Sara Uribe, presentadora paisa. Foto: Instagram @sara_uribe

La modelo y presentadora paisa Sara Uribe constantemente es objeto de críticas en redes sociales pues en las últimas publicaciones se le ha visto con unos kilos más de los que estaba acostumbrada a lucir, según lo mencionan sus seguidores.

Uribe se encuentra enfocada en sacar su empresa adelante, que durante la pandemia sufrió bastantes inconvenientes para tratar de sacarla a flote y espera que, con la reactivación económica, todo cambie.

Recientemente, la empresaria concedió una entrevista al programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1, en donde habló de todos estos temas.

“Literal yo di todo por mis empleados en mi empresa como tal, obviamente si vimos que hubo altibajos, pero se pudo sacar adelante y es lo importante de esto, fue un respiro porque uno tiene que cerrar ciclos y tomar nuevas proyecciones”, aseguró la antioqueña para ‘Lo Sé Todo’.

En su constante búsqueda para apoyar a las mujeres colombianas, Sara Uribe se encuentra trabajando en brindarle capacitaciones a 150 madres cabeza de familia en nuestro país.

“Son totalmente gratis, porque les quiero enseñar el arte para que puedan sostener a sus hijos, para que puedan salir adelante y no tengan miedo de llevar comida a su casa, me parece espectacular esto que estoy experimentando en mi vida”, señaló.

La pandemia sirvió para que muchas personas que tienen hijos, como la modelo, afianzaran su relación y estuvieran más cerca de ellos compartiendo cada momento, por eso es más que obvio que su mundo gire en torno a Jacobo Guarín Uribe, su primogénito junto al futbolista Fredy Guarín, por lo que a través de sus redes sociales comparte “Las aventuras de Jacobo”, como ella misma decidió llamar a las publicaciones del pequeño.

“Yo amo a Jacobo, él me cambió la vida, es mi bendición, donde sea me lo llevo, obviamente pues aquí a la feria no me lo puedo traer porque lo estamos cuidando de todo este proceso del covid en el que estamos todavía”, haciendo referencia a su faceta de madre que la tiene feliz.

Pese a la gran belleza que tiene la exprotagonista de novela, las críticas en sus redes sociales por su aspecto son el pan de cada día, pues recientemente se le ha visto con unos kilos más por lo que sus seguidores le recuerdan constantemente esta situación, pero ella sabe salirle al paso a los malos comentarios y así se refirió al tema.

“No pero si me subí como 15 kilos, lo que pasa es que yo estaba andando en las ganas de vivir [risas]… pero no es tampoco la gordura, yo creo que lo más importante es que todas las mujeres se sientan saludables, se sientan vivas y plenas y eso lo van a transmitir con luz propia, entonces si están gorditas ámense, si están flaquitas también, lo importante es que sean ustedes y se amen mucho”, mencionó Uribe a quienes la critican.

Por ahora, Sara se encuentra enfocada en seguir preparándose para su vida profesional y los planes que tiene a futuro en el mundo del entretenimiento, estos son algunos de los proyectos que está trabajando para mejorar.

“Tenemos nuestro proyecto personal, ahora estamos enfocados en eso, estoy fortaleciendo la parte del periodismo y trabajando con todo mi equipo, por ahora estoy dedicada a mis negocios, pero mi pasión siempre ha sido el periodismo y pues a eso le estamos trabajando esperando que sea el momento adecuado”, finalizó para ‘Lo Sé Todo’.

SEGUIR LEYENDO