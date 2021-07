Jennifer Arias se refiere a las fotos que circulan en redes sociales y habló de su familia

Jennifer Arias fue elegida por mayoría como la nueva presidente de la Cámara de Representantes. (Congreso)

El pasado martes 20 de julio los representantes de la Cámara eligieron a la nueva mesa directiva para el último periodo legislativo que quedó en cabeza de Jennifer Arias Falla del Centro Democrático, cuyo nombramiento genera todavía todo tipo de cuestionamientos y críticas.

Como ocurrió en las últimas horas por unas fotografías que publicó la periodista María Jimena Duzán en su cuenta de Twitter, y en la que se ve a la congresista en traje de baño y posando con una pistola en la mano.

“Esta foto de la nueva presidente de la Cámara de Representantes Jennifer Arias debería ser explicada y con lujo de detalles. La he buscando para que me la explique pero no ha sido posible. Su jefe de prensa me insinuó que era una foto para una fiesta de halloween”, se cuestionó la periodista, eso sí, llevándose varias críticas.

En conversación con Blu Radio, la representante se refirió a esas fotos y lamentó que se le descalifique para la presidencia de la Cámara por su pasado como modelo y señorita Meta: “No puede ser ese el mensaje que le mandamos a las niñas (…) Entonces una niña no puede ser modelo o reina y también querer ser científica”.

También dijo que esa foto tenía como 16 a 20 años y no recuerda el contexto. “Ni siquiera sé de dónde la sacaron porque yo no la tengo (...) hace mucho tiempo yo fui señorita Meta y fue en algún estudio de fotografía probando algunos trajes de Halloween pero no recuerdo el contexto de la foto”, explicó.

Pero en el programa, Arias también habló sobre su familia, que ha sido otro motivo por el que ha recibido fuertes críticas. Su hermano, por ejemplo, fue condenado por narcotráfico. Ante esto la representante respondió: “En Colombia cerca de 110.000 personas han estado detenidas en los últimos 10 años (…) ¿Nosotros podemos decirles a esas personas que sus familiares no pueden aspirar a un cargo de elección popular? (…) Siento que debemos enviar un mensaje distinto”.

Y agregó: “nosotros debemos aceptar que las personas pueden equivocarse y no por eso juzgar a sus familias y decirles que no pueden aspirar a una vida distinta”.

La Fundación Pares documentó sobre la congresista que su padre es un poderoso contratista del Meta que fue condenado por homicidio en 1993. Arias fue además la coordinadora de la campaña a la presidencia de Iván Duque en los departamentos de Vaupés y Guaviare, estrechando una relación entre Duque y Uribe con empresarios del sector de la aviación en los Llanos, que presuntamente están vinculados a actividades relacionadas al narcotráfico. Dos pilotos de la campaña del Centro Democrático aparecieron involucrados en operaciones contra la droga: una en Guatemala y otra en Providencia, relata Pares.

“El entonces candidato a la Presidencia de la República del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, y un grupo de personas aspirantes al Congreso, lideradas por Álvaro Uribe Vélez, fueron transportadas, durante sus actos de campaña de 2018, en vuelos a los departamentos del llano colombiano por aeronaves de la empresa Llanera de Aviación. Esta compañía de transporte aéreo es investigada por la Dirección Especializada del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación por lavado de activos. Asimismo, la empresa ha obtenido dos contratos con el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil de Colombia sin ningún mérito e incumpliendo los requisitos”, señala el informe.

De esta empresa eran los pilotos Samuel David Niño Cataño y Juan Camilo Cadena, quienes realizaron vuelos oficiales para la campaña del Centro Democrático, entre febrero y mayo de 2018, en los que tuvieron como pasajeros, entre otros líderes, al hoy presidente Iván Duque, al exsenador Álvaro Uribe Vélez, a la misma Jennifer Arias, a la excongresista Nohora Stella Tovar, al fallecido ministro Carlos Holmes Trujillo y al exembajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos.

