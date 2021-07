Salud Hernández denunció que los exmilitares colombianos detenidos en Haití no tienen un abogado defensor

Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jean Marc Hervé Abélard/Archivo

La investigación del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, sigue su curso y en medio de esta los investigadores de la isla, junto con autoridades de otros países entre esos Colombia, han encontrado pistas y pruebas sobre cómo se habría dado el plan para matar al mandatario y quiénes habrían hecho parte de él. Entre los sospechosos se encuentran los 18 exmilitares colombianos que fueron detenidos el mismo día del crimen por las autoridades haitianas que ya cumple más de 15 días.

De acuerdo con la periodista Salud Hernández que ha estado haciendo seguimiento al caso desde la isla pese al tiempo de detención que llevan los sindicados no han podido hablar con sus familiares, no les han respetado el debido proceso y por tanto, no tienen ni siquiera represente legal.

“No hubo cadena de custodia, no se sabe cómo se hizo el levantamiento del cadáver, los colombianos no tienen asistencia de ningún abogado”, afirmó la periodista y agregó “no han tenido derecho a nada. Ni una llamada a la familia”.

Esta denuncia, se suma algunas hechas en días anteriores donde se dio a conocer que los colombianos estarían siendo torturados para declarar, incluso, les han mostrado imagenes de lo sucedido y de acuerdo con la reportera uno de ellos confesó que al parecer solo 7 exmilitares fueron los que ayudaron a ejecutar el plan.

“Hemos conocido que, hoy, uno de los colombianos detenido se derrumbó cuando le mostraron pruebas, y entre lágrimas confesó que siete colombianos sí tuvieron que ver directamente con la muerte”, explicó la reportera.

Además, esta información sería sustentada con unas imagenes que fueron compartidas en medios locales en las cuales se ve a los colombianos detenidos en la sede de la Policía de Haití. En estas se les ve sentados en un butaco de madera, con un aspecto de agotamiento y cansancio extremo. Dos de ellos no tienen zapatos y los otros duermen sobre sus brazos cubriéndose el rostro, además, algunos tienen golpes en el rostro y hasta sangre.

Para prestar atención a los detenidos desde el pasado lunes, 12 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, emprendió diálogos con el Gobierno de Haití para llevar acabo una visita de una comisión verificadora del estado de retención de los cerca de 18 exmilitares, tras una semana de diálogos y acuerdos este 21 de julio diplomáticos de Colombia ingresarán al país caribeño.

De acuerdo con los diálogos entre las dos naciones, la visita tiene como objetivo realizar la verificaciones del estado de salud y las condiciones de reclusión de los exmilitares, además, para que sus familias puedan tener información, cartas o videos por parte de ellos.

Por otro lado, los funcionarios colombianos trataran el tema de la repatriación de los cuerpos de los mercenarios que fueron abatidos en el operativo de captura; sin embargo, para este trámite los diplomáticos deberán tener la orden de un juez haitiano, pues aún están en investigaciones y estos serían importantes en la determinación de los hechos en los que fue asesinado el presidente Jovenel Moïse.

“Nos preocupa que la situación actual se transforme en una amenaza de discriminación para los derechos de los connacionales y por otra parte, estamos dispuestos a fortalecer la asistencia consular para quienes estén vinculados en procesos ante la justicia de ese país”, puntualizó el defensor Carlos Camargo.





SEGUIR LEYENDO