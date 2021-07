‌Las peleas del Pacto Histórico y el partido Verde en la instalación del Congreso

Instalación del Congreso 2021-2022

La instalación del Congreso de la República este 20 de julio volvió a ser una prueba para el Estatuto de la Oposición. Los desacuerdos de los partidos que conforman esa bancada no lograron acuerdos durante la sesión y los partidos de gobierno se beneficiaron de la situación para bloquear al candidato opositor en la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado.

Cada 20 de julio, el Congreso de la República es instalado por el presidente Iván Duque para la legislatura de los siguientes dos semestres. El mandatario da el discurso correspondiente, al cual la oposición tiene derecho a una réplica. Así mismo, se eligen los tres miembros de la mesa directiva como son el presidente o presidenta, y los o las dos vicepresidencias.

Por acuerdos políticos y número de curules se establece qué partidos van a ocupar esos cargos, teniendo en cuenta que el Estatuto de la Oposición (ley 1909 de 2018) establece que al menos uno de esa bancada deber ser elegido en siquiera una de esas posiciones o dignidades.

La instalación del Congreso este 20 de julio, para el último periodo legislativo de los actuales congresistas 2021-2022, transcurrió normal hasta el discurso de réplica de la oposición. El presidente designó al ministro del Interior, Daniel Palacios, para escuchar la contestación a su discurso, pero en lugar de un vocero, hubo tres.

El Estatuto de la Oposición establece que la réplica puede hacerse por medio de un vocero elegido por la bancada y, de no haber acuerdo, repartir los 20 minutos correspondientes en un equivalente al número de votos obtenido por cada partido de oposición. En 2019 el discurso lo realizó Jorge Enrique Robledo y en 2020 lo hizo Aída Avella en representación de todas las colectividades.

Pero esta vez no hubo acuerdo y se pronunciaron Antonio Sanguino, a quien le correspondía la vocería por acuerdo; la representante María José Pizarro por la Coalición Decentes; y finalmente Pablo Catatumbo del partido Comunes, quienes se pronunciaron en oposición de manera independiente.

Allí se veía una primera fractura, que se confirmó posteriormente con la elección de los cargos de la mesa directiva. Al parecer, se habían escuchado los rumores de un boicot al acuerdo de la segunda vicepresidencia que le corresponde a la oposición, según dijo el representante Inti Asprilla.

La elección se dividió en cada uno de los cargos: Presidencia, Primera Vicepresidencia y Segunda Vicepresidencia. Según el secretario del Senado, Gregorio Eljach, para que el presidente tomara el juramento de los demás. El primero le correspondía al partido Conservador que postuló a Juan Diego Gómez, pero en contraposición el partido Verde postuló a Antonio Sanguino.

Presidente del Senado, Juan Diego Gómez.

Votaron 101 senadores, 98 a favor de Gómez, 7 a favor de Sanguino y 1 en blanco. Esa votación dejó en claro que toda la oposición no apoyó al candidato del Verde. Mientras ellos afirman que los demás opositores se aliaron con la candidatura de Juan Diego Gómez para asegurar la segunda vicepresidencia; desde otra parte aseguran que no se comunicó la candidatura de Sanguino y fue sorpresiva.

La primera vicepresidencia quedó a cargo de la senadora Maritza Martínez, como había sido anunciado por acuerdo, sin mayor dificultad pues 98 senadores votaron a favor y solo 2 en blanco. Pero no ocurrió lo mismo con la segunda vicepresidencia que tuvo una votación inédita en el Congreso.

Polo, Comunes, la coalición Decentes y la UP manifestaron su apoyo al candidato Gustavo Bolívar para ocupar la dignidad. Incluso los liberales anunciaron su respeto por los acuerdos y el apoyo al senador Decente. Sin embargo, el resultado de la votación dejó 66 votos en blanco y 32 a favor de Bolívar, una mayoría absoluta en contra del congresista.

Aunque no sin dudas, se determinó que debía hacerse una nueva votación con un candidato diferente por parte de la oposición, pero Polo, Mais, UP y Decentes rechazaron la decisión y ante la negativa de repetir la votación con Bolívar, abandonaron el recinto. “Nosotros nos vamos a retirar y no vamos a presentar el nombre de otra persona, porque aquí las mayorías no nos van a imponer quién nos representa en la mesa directiva como oposición”, aseguró el senador Alexander López.

El partido Verde se mantuvo en el salón y postuló a Iván Name para ocupar la tercera dignidad del senado y resultó elegido. Desde los miembros del Pacto Histórico afirman que se trató de un boicot a Bolívar para dejar un vicepresidente del Verde, pero la elección está en duda porque el estatuto establece que una misma colectividad no puede repetir, y Angélica Lozano estuvo en ese puesto en 2018.

Sin embargo, desde el partido Verde aseguran que postularon a Name para impedir que los partidos independientes, Cambio Radical y partido Liberal, tomaran la posición. Fuera cual fuera la situación, la fractura quedó hecha y ahora cada uno se acusa mutuamente de haberse aliado con los partidos de Gobierno.

Sanguino aseguró en diálogo con la W Radio, que la situación se presentó porque hay dos proyectos de cambio, en referencia a las elecciones presidenciales de cada colectividad. Así mismo, sostienen que desde la coalición Decentes debió postularse a Feliciano Valencia y habría resultado elegido, pero se ausentaron y no postularon un nuevo candidato.

“La clase política tradicional no soporta a Gustavo Bolívar por su férrea posición contra la corrupción y por la defensa que hace de la juventud que protesta. Por eso rompieron ayer la Constitución y la ley con el apoyo de Angélica”, afirmó por su parte el senador Gustavo Petro.

