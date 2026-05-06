Paloma Valencia busca pedirle US$50.000 millones prestados a Estados Unidos para pagar las deudas de Colombia

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, propone refinanciar la deuda colombiana con un préstamo de US$50.000 millones negociado directamente con el gobierno de Estados Unidos- crédito Europa Press/VisualesIA

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, afirmó que su gobierno buscará un préstamo de gobierno a Estados Unidos por cerca de US$50.000 millones para refinanciar la deuda externa de Colombia y acceder a tasas de interés más favorables. La propuesta la hizo exponiendo sus ideas económicas para los primeros años de un eventual mandato.

¿Por qué pedir ese dinero? Valencia explicó que cumplir con la regla fiscal —la norma que le pone límites al gasto del Estado para que el país no se endeude más de lo que puede pagar— será prácticamente imposible en los primeros años de gobierno.

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Ante eso, su solución es acudir directamente a Washington para conseguir un crédito que permita reorganizar lo que Colombia ya debe, a tasas que el país sí pueda sostener.

La candidata no se quedó ahí. Junto a ese préstamo, propone una reducción del aparato estatal: bajar los ministerios de 19 a 12 y eliminar alrededor del 20% de las entidades del nivel nacional. La idea es que el Estado gaste menos y gaste mejor.

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La candidata del Centro Democrático plantea reducir los ministerios de 19 a 12 y eliminar el 20% de las entidades del Estado como parte de su plan de ajuste fiscal- crédito Prensa Paloma Valencia

Sobre el estado actual de las finanzas públicas, Valencia fue directa al hablar de las pensiones: “Colombia tiene una bomba pensional. Nosotros debíamos en pensiones 100% del PIB, pero cuando usted mira luego del Gobierno de Petro quedamos debiendo el 190% del PIB”, dijo en la entrevista con La República. Eso significa que el hueco pensional equivale a casi el doble de todo lo que produce el país en un año.

Para resolver ese problema, propone un sistema en el que tanto trabajadores formales como informales puedan ahorrar según sus posibilidades, y plantea usar parte de las regalías del petróleo y la minería para financiar el sistema.

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Además, sugiere que el Estado deposite un millón de pesos iniciales en el fondo de cada niño nacido en condiciones de vulnerabilidad. “El señor que vende empanadas en la calle, la señora de la peluquería, deben poner semanalmente lo que puedan”, señaló.

Valencia advierte que la deuda pensional de Colombia pasó del 100% al 190% del PIB durante el gobierno de Petro y propone usar regalías petroleras para financiar el sistema- crédito REUTERS/Sergio Acero

En materia tributaria, la candidata propone bajar el impuesto de renta, eliminar el impuesto al patrimonio y crear un régimen simplificado para pequeños negocios informales. También plantea días sin IVA exclusivos para productos nacionales y cobrarle ese impuesto a plataformas de comercio internacional como Temu.

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“Las canchas tienen que ser iguales. Uno no puede perjudicar a quien cumple la ley y apoyar a quien trae menos producción nacional”, afirmó.

Frente a la inflación, Valencia reconoce que el problema no se resolverá rápido: “El país va a tener que entender que esta inflación no se nos va a ir de un día para el otro”, advirtió. Atribuye parte del fenómeno al ingreso de dineros del narcotráfico y al gasto público del gobierno actual, y defiende la independencia del Banco de la República como ancla para el control de precios.

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En el frente cambiario, sostiene que el precio actual del dólar en Colombia es “ficticio” porque está inflado por divisas del narcotráfico y el endeudamiento estatal, lo que perjudica a los exportadores.

La aspirante presidencial del Centro Democrático defiende permitir cuentas bancarias en dólares y autorizar el fracking como parte de su programa económico - crédito Cristián Bayona, Colprensa

Para amortiguar esa volatilidad, propone permitir que los colombianos abran cuentas bancarias en dólares y que el Banco de la República compre oro. “Incluso diría, no solo cuentas en dólares, sino que el Banco de la República empiece a comprar oro a ver si logramos manejar este problema de la cantidad de oro ilegal que se está moviendo por el país”, dijo.

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Sobre Ecopetrol, Valencia prometió recuperar su gobierno corporativo para que, según sus palabras, deje de ser “caja menor de intereses políticos”, y anunció que autorizará proyectos de fracking y exploración de gas y petróleo. Parte de las utilidades del sector iría a financiar la protección del Amazonas, con pago permanente a familias guardabosques y control satelital contra la deforestación.

En infraestructura, mencionó como obras prioritarias una vía entre Puerto Carreño y Buenaventura, el Tren del Caribe, la navegabilidad del río Magdalena y la doble calzada hasta Rumichaca. El financiamiento vendría de regalías petroleras y alianzas público-privadas.

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