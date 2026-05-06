Colombia

Paloma Valencia busca pedirle US$50.000 millones prestados a Estados Unidos para pagar las deudas de Colombia

La candidata del Centro Democrático plantea una negociación directa entre gobiernos para bajar las tasas de interés y ganar tiempo fiscal, mientras propone recortar ministerios y eliminar una quinta parte de las entidades del Estado

Guardar
Paloma Valencia, con camisa blanca y micrófono, levanta un dedo frente a un mapa de Estados Unidos y montones de billetes de cien dólares.
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, propone refinanciar la deuda colombiana con un préstamo de US$50.000 millones negociado directamente con el gobierno de Estados Unidos- crédito Europa Press/VisualesIA

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, afirmó que su gobierno buscará un préstamo de gobierno a Estados Unidos por cerca de US$50.000 millones para refinanciar la deuda externa de Colombia y acceder a tasas de interés más favorables. La propuesta la hizo exponiendo sus ideas económicas para los primeros años de un eventual mandato.

¿Por qué pedir ese dinero? Valencia explicó que cumplir con la regla fiscal —la norma que le pone límites al gasto del Estado para que el país no se endeude más de lo que puede pagar— será prácticamente imposible en los primeros años de gobierno.

PUBLICIDAD

Ante eso, su solución es acudir directamente a Washington para conseguir un crédito que permita reorganizar lo que Colombia ya debe, a tasas que el país sí pueda sostener.

La candidata no se quedó ahí. Junto a ese préstamo, propone una reducción del aparato estatal: bajar los ministerios de 19 a 12 y eliminar alrededor del 20% de las entidades del nivel nacional. La idea es que el Estado gaste menos y gaste mejor.

PUBLICIDAD

Paloma Valencia aseguró que el Gobierno está tratando de convertir la Universidad Nacional en un "fortín político" - crédito Prensa Paloma Valencia
La candidata del Centro Democrático plantea reducir los ministerios de 19 a 12 y eliminar el 20% de las entidades del Estado como parte de su plan de ajuste fiscal- crédito Prensa Paloma Valencia

Sobre el estado actual de las finanzas públicas, Valencia fue directa al hablar de las pensiones: “Colombia tiene una bomba pensional. Nosotros debíamos en pensiones 100% del PIB, pero cuando usted mira luego del Gobierno de Petro quedamos debiendo el 190% del PIB”, dijo en la entrevista con La República. Eso significa que el hueco pensional equivale a casi el doble de todo lo que produce el país en un año.

Para resolver ese problema, propone un sistema en el que tanto trabajadores formales como informales puedan ahorrar según sus posibilidades, y plantea usar parte de las regalías del petróleo y la minería para financiar el sistema.

Además, sugiere que el Estado deposite un millón de pesos iniciales en el fondo de cada niño nacido en condiciones de vulnerabilidad. “El señor que vende empanadas en la calle, la señora de la peluquería, deben poner semanalmente lo que puedan”, señaló.

Valencia advierte que la deuda pensional de Colombia pasó del 100% al 190% del PIB durante el gobierno de Petro y propone usar regalías petroleras para financiar el sistema- crédito REUTERS/Sergio Acero
Valencia advierte que la deuda pensional de Colombia pasó del 100% al 190% del PIB durante el gobierno de Petro y propone usar regalías petroleras para financiar el sistema- crédito REUTERS/Sergio Acero

En materia tributaria, la candidata propone bajar el impuesto de renta, eliminar el impuesto al patrimonio y crear un régimen simplificado para pequeños negocios informales. También plantea días sin IVA exclusivos para productos nacionales y cobrarle ese impuesto a plataformas de comercio internacional como Temu.

“Las canchas tienen que ser iguales. Uno no puede perjudicar a quien cumple la ley y apoyar a quien trae menos producción nacional”, afirmó.

Frente a la inflación, Valencia reconoce que el problema no se resolverá rápido: “El país va a tener que entender que esta inflación no se nos va a ir de un día para el otro”, advirtió. Atribuye parte del fenómeno al ingreso de dineros del narcotráfico y al gasto público del gobierno actual, y defiende la independencia del Banco de la República como ancla para el control de precios.

En el frente cambiario, sostiene que el precio actual del dólar en Colombia es “ficticio” porque está inflado por divisas del narcotráfico y el endeudamiento estatal, lo que perjudica a los exportadores.

La aspirante presidencial del Centro Democrático defiende permitir cuentas bancarias en dólares y autorizar el fracking como parte de su programa económico - crédito Cristián Bayona, Colprensa
La aspirante presidencial del Centro Democrático defiende permitir cuentas bancarias en dólares y autorizar el fracking como parte de su programa económico - crédito Cristián Bayona, Colprensa

Para amortiguar esa volatilidad, propone permitir que los colombianos abran cuentas bancarias en dólares y que el Banco de la República compre oro. “Incluso diría, no solo cuentas en dólares, sino que el Banco de la República empiece a comprar oro a ver si logramos manejar este problema de la cantidad de oro ilegal que se está moviendo por el país”, dijo.

Sobre Ecopetrol, Valencia prometió recuperar su gobierno corporativo para que, según sus palabras, deje de ser “caja menor de intereses políticos”, y anunció que autorizará proyectos de fracking y exploración de gas y petróleo. Parte de las utilidades del sector iría a financiar la protección del Amazonas, con pago permanente a familias guardabosques y control satelital contra la deforestación.

En infraestructura, mencionó como obras prioritarias una vía entre Puerto Carreño y Buenaventura, el Tren del Caribe, la navegabilidad del río Magdalena y la doble calzada hasta Rumichaca. El financiamiento vendría de regalías petroleras y alianzas público-privadas.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaDeuda ColombiaEstados UnidosColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Gilberto Murillo se baja de las presidenciales en Colombia: qué pasará con su espacio en el tarjetón

El exministro de Relaciones Exteriores se adhiere a la campaña de Iván Cepeda, aunque su nombre se mantendrá en la papeleta electoral del 31 de mayo

Luis Gilberto Murillo se baja de las presidenciales en Colombia: qué pasará con su espacio en el tarjetón

Paciente renal de la Nueva EPS denunció que fue retenido y golpeado por personal de la clínica Medicádiz de Ibagué

El hombre afirmó que la agresión ocurrió luego de negarse a firmar un pagaré que, según sus palabras, presentaba numerosas irregularidades

Paciente renal de la Nueva EPS denunció que fue retenido y golpeado por personal de la clínica Medicádiz de Ibagué

Bayern Múnich vs. PSG, semifinal de la Champions League EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de cerrar la llave con su público y buscar la final europea después de cinco años de ausencia

Bayern Múnich vs. PSG, semifinal de la Champions League EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex tras conocer que está interesada en hablar primero con Tebi tras su salida de ‘La casa de los famosos’

El exprometido de la creadora de contenido reapareció en redes sociales y afirmó que mantenía la expectativa de dialogar con Alexa para intentar recuperar la relación que compartieron durante tres año

Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex tras conocer que está interesada en hablar primero con Tebi tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Egan Bernal correrá el Giro de Italia 2026: así confirmó su equipo la presencia del ciclista colombiano

El corredor zipaquireño será una de las fichas claves para la escuadra británica en la primera carrera grande de la temporada

Egan Bernal correrá el Giro de Italia 2026: así confirmó su equipo la presencia del ciclista colombiano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

ENTRETENIMIENTO

Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex tras conocer que está interesada en hablar primero con Tebi tras su salida del ‘La casa de los famosos’

Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex tras conocer que está interesada en hablar primero con Tebi tras su salida del ‘La casa de los famosos’

Cecilia López, exministra de Agricultura, reveló el golpe que vivió con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: “Lo perdimos todo”

Valentina González, expareja de Ryan Castro, anunció nueva relación: es un futbolista con paso por la selección Colombia

DJ Snake pidió la nacionalidad colombiana luego de su paso por el país: “Gracias por el amor”

Equipo de Yeison Jiménez anunció acciones legales por fraude digital y suplantación de marca: así estarían estafando a los seguidores

Deportes

Bayern Múnich vs. PSG, semifinal de la Champions League EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Bayern Múnich vs. PSG, semifinal de la Champions League EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Egan Bernal correrá el Giro de Italia 2026: así confirmó su equipo la presencia del ciclista colombiano

Millonarios superó a Nacional y fue el equipo con mayor promedio de asistencia en el fútbol colombiano: este es el ranking completo

Se habría definido la fecha para la concentración de la selección Colombia al Mundial 2026: sería antes de lo esperado

Kompany, técnico del Múnich, tiene la lista de cobradores si hay penales: así le ha ido a “Lucho”