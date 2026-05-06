Luis Gilberto Murillo se baja de las presidenciales en Colombia: qué pasará con su espacio en el tarjetón

El nombre de Luis Gilberto Murillo permanecerá en el tarjetón electoral colombiano, a pesar de su renuncia a la contienda presidencial - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A falta de tres semanas para que los colombianos acudan nuevamente a las urnas para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la nación, se conoció que uno de los 13 aspirantes podría dar un paso al costado en su candidatura.

Se trata de Luis Gilberto Murillo, excanciller y exembajador de Colombia en Estados Unidos, que abandona su aspiración presidencial para respaldar la candidatura de Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico.

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Fuentes cercanas al excanciller le manifestaron a Infobae Colombia que tanto Murillo como Cepeda han sostenido conversaciones en las que incluyeron la definición de una agenda común, y comentaron que culminaron en un acuerdo que será anunciado el 6 de mayo en Bogotá.

Este movimiento ocurre cuando Iván Cepeda lidera los sondeos de intención de voto, con un promedio consolidado del 38%, de acuerdo con las recientes encuestas divulgadas a la opinión pública.

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Qué pasará con el tarjetón electoral

La presencia de un candidato presidencial en las elecciones de 2026 en Colombia no depende solo de su permanencia activa en campaña, sino de reglas rígidas que regulan el tarjetón electoral.

Si se confirma la renuncia de Murillo a su candidatura presidencial, la legislación colombiana establece que el nombre del aspirante puede seguir impreso en la papeleta de votación, si la renuncia no cumple los plazos y formalidades que exige la legislación nacional.

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Incluso, los tarjetones comenzaron a imprimirse con las candidaturas vigentes al momento del cierre, lo que alterará marginalmente el escenario ante posibles votos asignados a una postulación retirada.

La Ley 996 de 2005 y la Ley 1475 de 2011 determinan que la modificación de inscripciones, ya sea por renuncia, no aceptación o cualquier otra causal ordinaria, solo es posible dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre del periodo de inscripciones.

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Para la elección presidencial de 2026, ese plazo venció el 20 de marzo, tras registrarse las candidaturas oficiales hasta el 13 de ese mes. Más allá de esa fecha, la ley sólo admite cambios en casos excepcionales: si hay una revocatoria de inscripción por razones legales o constitucionales, el ajuste en la papeleta puede hacerse hasta un mes antes del día de la votación, es decir, hasta el 30 de abril.

Una vez superados esos términos, la única vía legal para reemplazar un nombre en el tarjetón a pocos días de la elección es la muerte o la incapacidad física permanente del candidato, situación en la que la ley permite sustituirlo hasta ocho días antes del sufragio —el 20 de mayo en 2026, según precisó la Registraduría—.

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Si la defunción o incapacidad ocurre en un momento que no da margen para reimprimir el material electoral, los votos marcados para el aspirante afectado se suman automáticamente a su reemplazo. No existe una regla similar para aquellos que se retiran tardíamente, lo que genera un vacío jurídico.

Sanciones por renuncia

El siguiente bloque responde de forma autónoma a la cuestión central sobre las consecuencias de una renuncia presidencial en el marco electoral colombiano. Cuando un candidato se retira formalmente tras vencido el plazo de modificación, su figura permanece en el tarjetón, aunque ya no realice campaña ni busque captar votos.

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Los votos emitidos para ese aspirante no se reasignan a otro candidato, ni su presencia desaparece de la papeleta. Solo las situaciones extremas de inhabilidad, muerte o decisión judicial abren la puerta a redefinir el listado antes de la elección.

La normatividad no establece sanciones económicas ni multas automáticas contra quienes deciden retirarse de la contienda presidencial en Colombia. El retiro es jurídicamente válido y, junto con la no aceptación, muerte o incapacidad, figura entre las causales reconocidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil para modificar una inscripción.

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Sin embargo, la consecuencia directa de una renuncia fuera de plazo es que el nombre del candidato se mantiene visible para el electorado el día de la votación, afectando potencialmente la trasparencia del resultado y el sentido del voto informado.

El impacto de una salida tardía no se limita al ámbito legal. Los partidos y movimientos pueden tomar decisiones internas de sanción política, particularmente si el aspirante participó en acuerdos, consultas previas o accedió a financiación estatal.

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Además, los recursos invertidos en campaña no se recuperan por el solo hecho del retiro. El efecto mediático o de alianzas políticas de esa decisión no conlleva consecuencia material en el proceso electoral, pero puede redefinir estrategias o cambiar el rumbo de la competencia en el corto plazo.