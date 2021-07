Con América tampoco tuvieron piedad: los memes tras la eliminación en Copa Sudamericana

Memes tras la eliminación de América de la Copa Sudamericana. Fotos: Twitter @ElGolGarracol / Cortesía.

América de Cali reprobó el primer examen de la temporada al mando del técnico Juan Carlos Osorio. El conjunto ‘Escarlata’ perdió 4-1 contra Athletico Paranaense en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y quedó eliminado. La serie terminó 5-1 en contra, teniendo en cuenta que en el compromiso de ida, disputado en el Pascual Guerrero, los caleños habían caído 1-0.

Tras el encuentro, las redes sociales se volvieron a pronunciar sin piedad, así como ocurrió hace una semana con la derrota 4-3 del Junior de Barranquilla frente a Libertad de Paraguay en su compromiso de ida, también por la Sudamericana.

Los hinchas de los ‘Diablos Rojos’, así como otros usuarios en internet, publicaron sus habituales memes, bien fuera a modo de burla, o como crítica por el rendimiento del equipo y las determinaciones de los directivos del América. Entre algunos de los imágenes más destacadas se hace referencia al ex entrenador, Juan Cruz Real, a Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, y a otras figuras que en su momento hicieron parte de la nómina ‘Escarlata’, como Matías Pisano y Jairo ‘el Tigre’ Castillo.

LOS MEMES:

OSORIO PIDIÓ DISCULPAS:

En rueda de prensa posterior al compromiso, Osorio le pidió disculpas a la hinchada, ya que la intención del equipo era concretar su clasificación a la siguiente instancia. Sin embargo, precisó que espera poder enderezar el rumbo en la Liga BetPlay, que ahora se convertirá en su principal objetivo para este semestre: “Prefiero concretamente ofrecerle mis más sinceras disculpas a la afición por una muy mala presentación del día hoy”, dijo en primera instancia.

Posteriormente, indicó que, tras la eliminación, su proyecto deportivo ya está en marcha: “De ahora en adelante y al regreso, contando con casi todos los jugadores, iniciamos realmente lo que es el proyecto nuestro y ya lo evaluaremos sobre el tiempo”.

Por último, el estratega risaraldense recalcó en la importancia de que en la institución se esté respetando un proceso durante los últimos tiempos: “Nos parece que el club está aprendiendo a proteger un proyecto deportivo, hablar ahora de los que no estuvieron y por qué pudieron o no, me suena a disculpa; reitero, prefiero ofrecerle disculpas a toda la afición y al regreso saber exactamente con qué jugadores contamos y prepararnos para los próximos partidos que vienen”.

Juan Carlos Osorio ganó su primer partido con América en la Liga BetPlay ante Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa.

NUEVA ELIMINACIÓN AL LISTADO:

Para Osorio, la derrota de anoche marcó un precedente: esta es la cuarta vez que participa en la Copa Sudamericana y sale de ella sin alcanzar el título. Estos fueron los tres antecedentes:

2013: En su mejor momento con Atlético Nacional, el entrenador risaraldense ingresó a la Sudamericana con los bríos que le daba dirigir uno de los mejores equipos del continente. La campaña del verdolaga fue ejemplar, y alcanzó los cuartos de final. Su verdugo, el Sao Paulo.

2014: De nuevo al frente del ‘Rey de Copas’, superó todas las fases y alcanzó la final, en donde fue derrotado por River Plate, con quien empató 1-1 en el estadio Atanasio Girardot y perdió 2-0 en el Monumental de Núñez, de Buenos Aires.

2019: El ‘hijo pródigo’ regresó para dirigir al conjunto antioqueño en esa temporada, con miras a alzar la Sudamericana de la edición del 2020, pero su verdugo, de nuevo, fue el uruguayo River Plate, que le detuvo el impulso en la fase de grupos. Esta sería la eliminación más prematura que ha tenido el técnico en el certamen.

Actualmente el América es uno de los líderes de la liga colombiana, tras ganar 3-1 en su debut frente al Junior. El próximo sábado 24 de julio estará enfrentando a las Águilas Doradas en condición de visitante por la segunda fecha.

