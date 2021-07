Arquero de la selección de Argentina asegura que Yerry Mina no aceptó sus disculpas: “Le escribí para disculparme y no me respondió”

Al parecer, Yerry Mina no aceptó las disculpas de Martínez: “Le escribí para disculparme y no me respondió”. REUTERS/Ueslei Marcelino

A pesar de que ya ha pasado vario tiempo de aquella semifinal de la Copa América, en la que la selección Colombia cayó derrotada por penales ante Argentina, aún es tema de conversación lo ocurrido con el arquero de la ‘Albiceleste’, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien fue bastante criticado tras los gritos e improperios propinados contra algunos jugadores cafeteros a la hora de sus cobros.

Los hechos se remontan al pasado 6 de julio, los dirigidos por Reinaldo Rueda se jugaron el pase a la final ante la posterior campeona, pero perdieron en la tanda de penaltis. Durante los cobros, el jugador al que más molestó Martínez fue al defensa Yerry Mina, pues al momento del cobro el guardameta le gritó lo siguiente:

“Estás nervioso, eh. Estás nervioso. Mirá que está un poco adelante la pelota. Dejá de hacerte el boludo. Ya te conozco a vos. Te gusta ser farandulero. Mirá que te lo tapo. Mirá que te como, hermano. Mirá que te como”.

Sus palabras surtieron efecto en el cafetero y este terminó errando el penal, ya que lo dirigió a media altura al palo de su mano izquierda, lugar al que efectivamente se lanzó Martínez.

Puesto que días después el arquero del Aston Villa confirmó en una entrevista con el diario Olé que no quiso causar una molestia a los jugadores colombianos cuando los enfrentó en los penales del partido que le daría a la albiceleste el cupo a la final de la Copa América, en las últimas horas se conocieron nuevos detalles de sus intenciones con los colombianos.

Todo parece indicar que ‘Dibu’ hace un par de días le ofreció disculpas a Yerry Mina, pero el colombiano no las habría aceptado. Así lo confirmó en medio de una entrevista con el periodista Christian Martin de ESPN.

“Había visto que Yerry Mina le bailó a Muslera en los penales ante Uruguay y no me hubiese gustado que lo hiciera conmigo. Por eso me animé a hablarle. Pero todo quedó ahí”, explicó inicialmente el portero.

Añadió que: “Él nos dijo en el entretiempo que nos cag... (…) Le escribí para explicarle todo y pedirle disculpas, pero hasta el día de hoy no me ha respondido”.

Y es que el arquero confesó que su relación con los colombianos es buena y por lo tanto lo ocurrido tiene que quedar en el terreno de juego, pues son tácticas que a veces se usan para desconcentrar al rival y hacerlo errar.

“Tengo muchos amigos colombianos, David Ospina es uno de ellos y vino a mi casamiento. Me escribió luego diciendo que todo está bien y que esto es el fútbol. Me gustaría ir a conocer Colombia en alguna oportunidad”, mencionó.

Mina se refiere al tema

Este lunes 19 de julio en medio de un evento con su fundación en Guachené, el defensa del Everton también fue consultado por el impase y este aclaró que no tiene ningún problema con el argentino, pues no quiso agrandar la discusión y prefirió aclarar que son cosas del deporte.

“Lo que sucedió en los penales son cosas del fútbol. Creo que a nosotros nos faltó hablar un poquito porque el arquero de ellos nos había estudiado”, dijo Yerry cuando le preguntaron al respecto.

No obstante, el colombiano entregó una opinión muy similar cuando le preguntaron por los gritos que Lionel Messi lanzó contra él luego de que fallara su penalti, pues el ’10′ del Barcelona de España le dijo: “Bailá ahora... bailá ahora”.

Por supuesto en el momento el comentario molestó al defensa central, sin embargo, aclaró que los comentarios de Messi luego de la atajada del guardameta argentino hacen parte del fútbol y que aún le guarda admiración y gratitud: “A Messi lo admiro por lo que es, en ese momento los dos estábamos defendiendo nuestra selección, si puedo dar la vida por mi selección la voy a dar, pero ya lo que pasó quedó ahí, no pasa nada más”.

