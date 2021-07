El apoyo de ‘Pacho’ Santos al trino de Juanes sobre el comunismo que desató un debate político

En la imagen, el embajador de Colombia en EE.UU., Francisco Santos. EFE/Lenin Nolly/Archivo

Desde el 11 de julio miles de ciudadanos han salido en Cuba para manifestarse en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel a causa del peor momento de la pandemia de covid-19 en la isla y el desabastecimiento de alimentos y medicamentos.

Sobre estas manifestaciones el cantante colombiano Juanes, quien también ha sido crítico del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, escribió un trino en el que apoya a los ciudadanos que salen a protestar pero también cuestionó la doctrina del comunismo e hizo una advertencia a los colombianos.

“Los cubanos del exilio lo llevan diciendo por años, ahora los cubanos de la isla lo están diciendo sin miedo, LIBERTAD! Mensaje contundente para todos. El comunismo es una mierda. Ojo Colombia, ojo todos”, escribió el cantante en sus redes sociales.

En redes sociales este trino ha hecho que el cantante sea tendencia nacional. Cientos de usuarios lanzan fuertes críticas a lo dicho por Juanes mientras que otros lo respaldan.

Entre quienes lanzaron su apoyo al artista está el exembajador de Colombia en Estados Unidos Francisco Santos, quien trinó: “La libertad es don precioso. Gracias Juanes por apoyar a estos cubanos que solo quieren eso. Libertad para decidir”.

Casualmente, el expresidente Álvaro Uribe también se manifestó en apoyo a las manifestaciones de Cuba, aunque no se refirió al cantante colombiano, hizo énfasis en la palabra libertad al igual que el exembajador Santos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el expresidente colombiano y líder del uribismo publicó un video que acompañó con la siguiente descripción: “Ánimo pueblo de Cuba, en la democracia la libertad estimula la imaginación para las soluciones sociales, empeorar es el único futuro socialista”.

Uribe relacionó la situación con Colombia y señaló que muchas personas le han resaltado que, aunque Colombia sea un país democrático también tiene problemas sociales; el expresidente les dio la razón a estas personas, pero les señaló que “la democracia permite resolver los problemas sociales. La democracia y la libertad permiten que fluya la imaginación y la creatividad para resolver problemas sociales, el socialismo no permite que fluyan las ideas ni las alternativas. Libertad y empresa privada para tener políticas sociales y progreso se requieren”.

El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez hizo lo mismo y agradeció al artista por esas palabras. “Coincido con Juanes. Libertad y democracia para el pueblo cubano, rechazo hacia el comunismo y populismo que algunos quieren imponer en . No nos dejemos confundir, aunque nuestra democracia no es perfecta, siempre será mejor que las dictaduras que reproduce el comunismo”.

El mismo cantante escribió el 7 de junio en relación a su posición sobre Colombia lo siguiente: “Mi posición, mensajes y posturas, desde que tengo uso de razón y en cada compleja coyuntura de Colombia, siempre han sido las mismas: siempre elijo el respeto a la VIDA, la PALABRA y mi AMOR por Colombia. Eso no va a cambiar”.

El senador opositor Gustavo Bolívar y a quien el uribismo relaciona constantemente con el comunismo, también por su cuenta de Twitter reaccionó al trino de Juanes. “Me preguntan que por qué no he dicho nada por el trino de Juanes. 1- Porque no me siento aludido ya que ni Petro, quien apoyo, ni yo somos comunistas. 2- Juanes es libre de decir y pensar lo que quiera. 3- Me gusta la gente q se define. 4- Amé su versión de Seek and destroy”.

Las manifestaciones en Cuba son un hecho inédito tras más de 26 años, pues miles de cubanos se tomaron las calles a pesar de la pandemia y pidieron por su libertad. Cabe resaltar que con el transcurrir de las horas comenzaron a presentarse actos violentos entre la población y miembros de la fuerza pública en diversas regiones del país, situación que podría compararse con lo vivido luego de un poco más de dos meses de Paro Nacional.

