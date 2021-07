Video | Claudia Bahamón le enseñará a las celebridades a preparar las populares achiras huilenses

Claudia Bahamón. Foto Instagram @claudiabahamon

Este domingo, después de conocerse la salida del exconcejal ‘Lucho’ y la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado de la cocina de ‘Masterchef Celebrity’, el Canal RCN decidió dar un avance de lo que será la competencia este fin de semana en donde la presentadora, quien lleva cerca de siete temporadas al frente de la conducción del programa, hará parte de las celebridades que cocinen este sábado como parte de las sorpresas que anunciaron los jurados.

El programa fue lanzado de manera improvisada después de que la humorista Alejandra Azcárate se viera involucrada en los hechos que enlodaron el nombre de su esposo y el canal decidiera no lanzar al aire el reality ‘¿Quién es la máscara?’.

La presentadora, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, compartió el avance de lo que será el episodio de este sábado en el que las celebridades tendrán que preparar achiras, bizcochos hechos a base de maíz y cuajada típicos del departamento del Huila, región de la que la presentadora es oriunda.

“Achiras!!! Ustedes qué creyeron? La competencia apenas comienza y yo también vine a sacar famosos!!! Oigan porqué será que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier me ponen en esta presión social. Pido disculpas de antemano, por si las moscas jajaja y les prometo diversión. Se me sale la niña que tengo en mi alma en esta cocinada”, escribió la hermosa presentadora.

En la publicación, que ya cuenta con más de 186 mil reproducciones, se puede observar a varios de los participantes bastante conmocionados por la preparación de las achiras, mientras que la actriz Ana María Estupiñan le confiesa que está tratando de copiarla.

En el clip, Claudia Bahamón agregó: “Quién dice YOOOO a estar en primera fila el sábado a las 8:00 p.m? PD: Niko háblame con tacto!”.

<b>Mensaje tras polémicas desatadas en Masterchef</b>

Las polémicas no han parado desde el capítulo en que se conoció el primer enfrentamiento entre Carla Giraldo y Liss Pereira, en ‘Masterchef Celebrity Colombia’. Por eso la presentadora del ‘reality’, Claudia Bahamón, decidió pronunciarse con un mensaje bastante emotivo acerca de la situación y pese a que no fue muy directa a quién iba dirigido, la publicación la hizo a través de su cuenta de Instagram con el que espera calmar los ánimos y hacer un llamado a la reconciliación.

Titulado como un ‘mensaje de amor, pues dijo que ese sentimiento es “lo único que hay en su corazón”, aseguró que le gusta bromear pero siempre tiene límites, respeto y tolerancia por el otro.

“Paso a dejar un mensaje de amor. Porque en mi corazón solo cabe eso, amor. Me gusta divertirme, molestar, reírme a carcajadas, llorar, abrazar, soy una niña pequeña en un juego. No he cambiado. En mi vida siempre intento balance de divertirme y poner límites. Hago una pausa para hablar de esos límites, para hablar de respeto y tolerancia. Todo el tiempo exigimos vivir en una sociedad donde el respeto y la tolerancia sean las señas de identidad. Para conseguir construir un mundo donde se acepten las opiniones de los demás con total libertad, donde no se juzgue a nadie por su forma de pensar, de vestir o de ser y donde se escuche sin criticar y para eso es necesario comenzar por nosotros mismos. Nada conseguimos llenándonos de odio a través de mensajes que se hacen virales sin sentido. “Sin respeto el amor se pierde. Sin cuidado, es aburrido. Sin honestidad, es triste. Sin confianza, el amor se acaba”. Gracias a todos quienes reparten amor e iluminan con su luz. Amor para el mundo!”

