Melissa Martínez tendrá que recorrer más kilómetros para encontrarse con su esposo, el futbolista Matías Mier

Foto tomada de Instagram @Mati.Mier

La pareja conformada por Melissa Martínez y Matías Mier hace parte de las más queridas y reconocidas por los seguidores del balompié colombiano. Desde que se conocieron y decidieron dar un paso más allá, jurándose amor eterno en matrimonio, sus millones de seguidores en redes sociales están al pendiente de los movimientos de cada uno tanto en su vida privada, profesional como familiar.

Recientemente, a través de la cuenta oficial de Twitter, el Deportivo Independiente Medellín confirmó la salida del centrocampista Matías Mier de sus filas, y se irá en calidad de préstamo al Central Córdoba de Santiago del Estero, club de primera división del fútbol argentino, hasta diciembre de este 2021. Dependiendo de los resultados, Matías podría quedarse un semestre más jugando en Argentina.

Esto, después de solamente estar seis meses en el ‘Poderoso de la Montaña’ y al no tener espacio en el equipo aún dirigido por Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez. Mucho se especulaba que el uruguayo tenía opciones de continuar en el futbol profesional colombiano debido a su buen desempeño en el Junior y La Equidad.

Así pues, es la primera vez que la pareja vive una situación como esta. Él siempre había jugado en Colombia, por lo que la distancia nunca fue un problema y lo máximo que recorrían era entre Medellín y Bogotá.

Pero ahora, con este nuevo anuncio, la distancia que los separa serán algunos miles de kilómetros si es que Martínez decide quedarse al sur del continente. Este martes, la periodista publicó en su cuenta de Instagram una fotografías de su matrimonio con el futbolista con un pie de foto que cita: “Siempre de la mano, Dios + el + ella”, se desconoce si hace parte de la noticia que recibieron.

Tomada de Instagram @melissamartineza

No obstante, gracias a su trabajo con ESPN, Melissa ha permanecido en un programa del mismo canal con colegas que viven en Argentina, por lo que se especula que la presentadora podría trasladarse a vivir a Buenos Aires mientras Mier juega en Córdoba.

Tomada de Instagram @mati.mier

Por su parte, este fue el mensaje que compartió Matías Mier a sus seguidores, después de darse a conocer su salida del Deportivo Independiente Medellín.

“No siempre el tiempo determina el grado de conocimiento y experiencia, como tampoco todo lo que el corazón puede llevarse. En menos de cuatro meses encontré además de un gran equipo de trabajo, una familia - acogedora, como es la antioqueña -, un proyecto a largo plazo y las condiciones ideales para cualquier jugador en Colombia. Viví cada minuto junto a ustedes con la mayor intensidad y alegría, no me guardé nada. En la memoria siempre está el brillo de la Copa y la satisfacción de cada gol con esta camiseta. Aunque el destino me pone hoy en otro frente seguiré cada partido de @dimoficial como un hincha más. Seguirá siendo mi casa, pero hay que hacer una pausa, antes de volver. Me quedo con lo mejor de ustedes, les dejo mi alegría y mis ganas. Con la entera intención de seguir siendo PODEROSO y verlo campeón. Su amigo Matías Mier”.

