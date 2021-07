Conmebol suspende de manera indefinida al colombiano Andrés Rojas por error arbitral en partido Boca vs. Mineiro

El árbitro colombiano Andrés Rojas y el defensor central de Boca Carlos Izquierdoz. REUTERS/Marcelo Endelli

El partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, disputado el pasado 13 de julio, no cumplió las expectativas de algunos: finalizó en empate sin goles. El encuentro, sin embargo, sí dejó una polémica, de la que todavía se habla y que desembocó en sanciones para el equipo arbitral.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 34 del compromiso, el conjunto xeneize marcó un gol, pero fue anulado por el juez central, el colombiano Andrés Rojas, luego de recibir la advertencia del VAR, en cabeza del paraguayo Derlis López, de una supuesta irregularidad.

Rojas, luego de revisar el video de la anotación, decretó que el gol de Diego González era ilegítimo. Para el árbitro cafetero, previo a la anotación hubo una falta de Norberto Briasco sobre un defensor de Atlético Mineiro, quien no pudo despejar un centro al área del argentino Marcelo Weigandt.

Gol anulado a Boca vs Atlético Mineiro

Pues bien, para la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el gol fue mal anulado, por lo que influyó en el resultado del partido. De ahí que la medida fuera sancionar a Andrés Rojas y Derlis López, de acuerdo con un comunicado de prensa difundido este 14 de julio.

Según la Conmebol, “considerando que las actuaciones del Sr. Andrés Rojas, Árbitro Principal y el Sr. Derlis López, Árbitro VAR designado para el partido, han sido analizadas técnicamente por esta Comisión, concluyendo que los mismos han incurrido en errores graves en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido mencionado precedentemente”, se les sancionará.

La resolución que tomó la máxima autoridad en el fútbol del sur del continente fue “suspender a los árbitros por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol”.

Opiniones sobre el arbitraje

El DT de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, se mostró disgustado con la presión que Ignacio Fernández, futbolista de Atlético Mineiro, generó en el árbitro colombiano, para que anulara el gol

“Le manejó el partido [Fernández al juez central], la situación. No se pueden manejar las situaciones teniendo VAR. En definitiva, los árbitros no pueden pasar desapercibidos o dejarse llevar por estas situaciones. Tres veces le dijeron que saquen del medio y no le hicieron caso. Es algo muy grave que no debe pasar ni puede pasar. Que un jugador le maneje la situación y que lo obligue”.

El árbitro Andrés Rojas chequea el VAR durante el partido por octavos de final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Atletico Mineiro, en el Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - Julio 13, 2021 Pool vía REUTERS/Marcelo Endelli

Acerca de la jugada también se refirió el capitán de Boca, Carlos Izquierdoz, quien cuestionó más a Fernández que al árbitro Rojas:

“No me gusta hablar del árbitro porque ellos hacen su trabajo y no es fácil su tarea, pero fue algo que no me pasó nunca. Le dijo cinco veces que jueguen y no sacaban del medio. Era para amonestar y obligarlo a que jueguen. Después terminó revisando el VAR y se veía que no había sido nada, un contacto normal de fútbol, no hubo ni empujón ni desplazamiento ni nada y terminó anulando el gol”.

Izquierdoz también agregó: “Ahora nosotros vamos a tener que hacer nuestro trabajo allá [en Brasil, en el partido de vuelta de la serie], espero que no se equivoque más. No pido que nos favorezcan, sino que simplemente que no nos perjudique”.

Lo ocurrido con el árbitro Andrés Rojas ha hecho recordar a los colombianos el error de Néstor Pitana en el juego entre el combinado tricolor y la selección de Brasil, pues, si bien también influyó en el marcador, no fue sancionado formalmente.

